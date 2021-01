Es könnte alle so harmo­nisch in der kurz’schen Corona-Diktatur in Öster­reich ablaufen, wäre da nicht das aufmüp­fige Alpen­volk, das mitt­ler­weile seit Wochen zu Zehn­tau­senden auf die Straßen geht, von Wien bis zum kleinsten Dorf, und gegen die Frei­heits­be­rau­bungen der türkis-grünen Regie­rung demons­triert. Allen Drohungen, Einschüch­te­rungen und Unter­griffen von Innen­mi­nister Karl Nehammer (ÖVP) und den Main­stream-Medien, allen Repres­sionen durch die Polizei zum Trotz, lassen sich die Bürger nicht mehr unter­drü­cken und entmün­digen. So auch diesen Sonntag, wo erneut eine Groß­de­mons­tra­tion, und 15 weitere kleine Demos, in Wien statt­finden werden – trotz Verbot aus dem Innen­mi­nis­te­rium. Die Regie­rung Öster­reichs, so heißt es aus gut infor­mierten Kreisen, könnte dank der Massen­pro­teste und des zuneh­menden öffent­li­chen Drucks bald Geschichte sein.

Polizei verbietet Corona-Demos, Menschen kommen trotzdem

So wurden in einem Eilver­fahren 15 der 17 in Wien ange­mel­deten Demons­tra­tionen (Samstag und Sonntag) von der Wiener Polizei verboten. Der Grund: „Inter­esse an der Volksgesundheit“.

Weil bei den vergan­genen Demons­tra­tionen die Corona-Maßnahmen igno­riert wurden, sind nun alle coro­na­kri­ti­schen Versamm­lungen unter­sagt worden. Poli­zei­spre­cher Chris­to­pher Verhnjak meinte, dass man seitens der Polizei auch an diesem Wochen­ende massive Verstöße gegen die Maßnahmen, Verbote und Gesetze erwarte. Daher wiege „das Inter­esse an öffent­li­cher Volks­ge­sund­heit schwerer als das Inter­esse einzelner Veranstalter“.

Gesetz­lich beruft man sich auf §6 des Versamm­lungs­ge­setzes und die Gefahr für „öffent­liche Sicher­heit“, in diesem Fall zwecks der Gesund­heit der Bevölkerung:

(1) Versamm­lungen, deren Zweck den Straf­ge­setzen zuwi­der­läuft oder deren Abhal­tung die öffent­liche Sicher­heit oder das öffent­liche Wohl gefährdet, sind von der Behörde zu untersagen. Insider berichten zudem, dass die Behörde die Unter­sa­gungs­be­scheide an die Veran­stalter absicht­lich mit einer kaum einzu­hal­tenden Einspruchs­frist übermittelte.

Verbote verfas­sungs­widrig

Daher ist das Verbot der Demons­tra­tionen aber auch gesetz­widrig, da es bisher keinerlei Nach­weis für eine erhöhte „Corona-Gefahr“ oder gar der öffent­li­chen Sicher­heit durch Demons­tra­tionen oder Versamm­lungen gibt. Dieser Logik folgend, hätte die Polizei schon seit Jahren Demons­tra­tionen von Antifa und anderen linken Grup­pie­rungen verbieten müssen – was frei­lich nie geschah, ganz im Gegen­teil. Letzt­lich brau­chen Demons­tra­tionen keine Geneh­mi­gung – es ist schlichtweg das Recht und die Pflicht jedes Einzelnen im Sinne der öster­rei­chi­schen Verfas­sung. Des Grund­rechtes. Des Menschenrechtes.

All das hält die Menschen jeden­falls nicht ab, am Sonntag auf die Straße zugehen. Auch UNSER MITTELEUROPA wird vor Ort berichten. Wir rufen alle Leser auf, eben­falls nach Möglich­keit teil­zu­nehmen. Ein faschis­ti­sches System bekämpft man eben nicht durch Untä­tig­keit, sondern durch zivilen Unge­horsam. Beginn 13 Uhr Maria-Theresien-Platz!

Linke Demos dürfen stattfinden!

Auch Corona-Proteste am Samstag wurden poli­zei­lich unter­sagt. Nicht hingegen Gegen­de­mons­tra­tionen von linker Seite! Diese dürfen laut Polizei Wien stattfinden.

Ebenso durfte völlig unge­stört dieser Tage in Wien von hunderten Menschen gegen die Abschie­bung dreier Mädchen durch das Innen­mi­nis­te­rium demons­triert werden. Dicht an Dicht portes­tierte die linke Zivil­ge­sell­schaft gegen das „Unrecht“. Poli­zei­ver­bote waren ebenso eine Fehl­an­zeige, wie Anzeigen oder Vorgehen wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen.

FPÖ mit Demo gegen Demo-Verbot

Die FPÖ kündigte kurzer­hand eine Demons­tra­tion gegen das Demnon­sta­ti­ons­verbot am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Helden­platz an. Auf dieser wird, wie geplant, Klub­ob­mann Herbert Kickl eine Rede zur Frei­heit der Menschen halten und den Bürgern Mut für ihren Protest zuspre­chen, wir berich­teten.