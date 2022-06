Von unserem Osteu­ropa-Korre­spon­denten Elmar Forster

Neue Welt­macht China ?

+++ UPDATE 15.06.2022 +++

Ameri­ka­ni­scher Hedge­fonds-Manager Ray Dalio: Der Nieder­gang der USA ist im Gange.

Der ameri­ka­ni­sche Hedge­fonds-Guru Ray Dalio (72) offen­bart eine düstere Prognose, sowohl für die USA als auch für Europa: Die glor­rei­chen Zeiten der Super­macht USA gehen jäh zu Ende: „Die finan­zi­ellen und poli­ti­schen Probleme sind schon jetzt offen­sicht­lich. Es fällt nicht schwer, sich vorzu­stellen, dass daraus ein Bürger­krieg wird“, so Dalio im „Spiegel“-Inter­view.

Gerade baut sich eine neue Wirt­schafts­krise auf: Die USA geben viel mehr Geld aus, als sie einnehmen. Der ewige Ausweg, das Anwerfen der Noten­presse, wird kata­stro­phale Folgen zeitigen:

„Für neue Ausgaben muss der Staat also noch mehr Geld drucken und noch mehr Schulden machen, was für mehr Infla­tion und poli­ti­schen Streit sorgt“, so Dalio. Die einzig wirt­schaft­lich sinn­vollen Maßnahmen würden die sozialen Span­nungen nämlich nur noch anheizen: „Es gibt dafür nur zwei Wege. Entweder muss der Staat seine Einnahmen erhöhen, oder er muss seine Ausgaben zurückfahren.“

Verscho­bene Reformen führen zum Kollaps

Trotzdem hält es aber Dalio für unwahr­schein­lich, dass es zu diesen notwen­digen Reformen kommen wird. „Viel wahr­schein­li­cher“ wäre es nämlich, „dass der Staat weiter die Noten­presse anwirft.“ Würden doch aus popu­lis­ti­schen Gründen die meisten Poli­tiker vor Steu­er­erhö­hungen zurückschrecken.

Bürger­krieg nach Präsi­dent­schafts­wahlen 2024?

Denn aufgrund des letzten Trump-Sieges gegen Hillary Clinton, und dessen Abwahl gegen Biden, sind die beiden poli­ti­schen Lager und Welt­an­schau­ungen in den USA extrem pola­ri­siert: „Für wahr­schein­lich“ hält es deshalb Dalio, „dass weder die Demo­kraten noch die Repu­bli­kaner eine Nieder­lage akzep­tieren werden.“

China auf Aufholjagd

Alles in allem erwächst den USA – neben diesen inneren Problemen – auch noch ein außen­po­li­tisch erstar­kender Gegner: China wird nämlich seine geopo­li­ti­sche Vormacht­stel­lung als ärgster Konkur­rent der USA weiter festigen. Letzt­end­lich ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis China die USA über­holen und stärkste Welt­wirt­schafts­macht werden wird: „Die Chinesen müssten sich schon sehr dumm anstellen, um die Aufhol­jagd noch zu vermas­seln“, so der Finanz-Guru summierend.

USA schießen sich selber ins Bein

Denn auch die, den USA noch zur Verfü­gung stehenden Mittel gegen China (wie etwa Sank­tionen) könnten das ostasia­ti­sche Riesen­reich nur mehr kurz­fristig in Schach halten: Zwar „könnten die USA versu­chen, Inves­ti­tionen und Geschäfte in China zu unter­binden“, so Dalio weiter. Doch lang­fristig würden sich die USA damit aber nur selber ins Bein schießen.

Ist doch Chinas wirt­schaft­liche Vormacht irrever­sibel: Denn die welt­wirt­schaft­liche Nummer zwei ist mitt­ler­weile der wich­tigste Handels­partner vieler Länder. Und weiteres: Nicht nur die ameri­ka­ni­sche, sondern auch die euro­päi­sche Wirt­schaft sind mit der chine­si­schen eng verflochten.

Düsteres histo­ri­sches Szenario wie vor dem Zweiten Weltkrieg

Alles erin­nert Dalio stark an die Jahre 1938 und 1939, als die Welt kurz vor dem Zweiten Welt­krieg stand. „Zwei Welt­mächte stehen sich gegen­über und werden dabei von verschie­denen Alli­ierten unterstützt.“

+++ Einstiegs-Artikel 06.06.2022+++

Nicht nur namhafte Histo­riker wie Ian Morris („Wer regiert die Welt ?“) gehen wohl langsam davon aus, das China bis 2049 zur neuen Welt­mach aufsteigen und damit die USA entthronen wird. Ähnliche Publi­ka­tionen beschäf­tigen sich mit dem Thema: „China 2049: Economic Chal­lenges of a Rising Global Power“:

„China wird die nächste wirt­schaft­liche Super­macht der Welt sein… Werden aber die USA und andere Mächte die wach­sende Rolle Chinas und der übrigen Entwick­lungs­länder inner­halb der Steue­rung globaler Insti­tu­tionen (wie der Welt­han­dels­or­ga­ni­sa­tion und dem Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds) akzep­tieren ? Oder wird die Welt in konkur­rie­rende Blöcke zerfallen?“

Oder: “China 2049. Wie Europa versagt“. Dort ist zu lesen:

„China fordert den Westen heraus. Nicht nur wirt­schaft­lich, sondern auch poli­tisch, ideo­lo­gisch und mili­tä­risch. Diese Heraus­for­de­rung geht an die Wurzeln des euro­päi­schen Systems von Frei­heiten und Werten und stellt unsere Art zu leben und Politik zu betreiben in Frage… Aber Peking will mehr sein. Es will die führende poli­ti­sche Welt­macht werden. China hat eine lang­fris­tige Stra­tegie, die fast die ganze Welt umfasst. Das Ziel ist, das west­liche Modell durch den chine­si­schen Weg abzulösen.“

Chine­si­sches Staats­un­ter­nehmen kauft US-Wirt­schafts­ma­gazin „Forbes“

In dieses Bild pass auch dieses Meldng: China kauft für 630 Millionen Dollar das US-Wirt­schafts­ma­gazin „Forbes“, wie der Washington Free Beacon berichtet. Das von der Kommu­nis­ti­schen Partei Chinas (KPCh) kontrol­lierte „Magnum Opus“ soll das Magazin im August kaufen. Chinas Medi­en­in­dus­trie soll also den Nieder­gang des eins­tigen Wirt­schafts-Eliten­blattes aufhalten. Früher einmal war „Forbes“ (laut USA Today) mehrere Milli­arden von Dollar wert gewesen. Mitt­ler­weile gehen aber viele Analysten von einem gesun­kenen Markt­wert zwischen 400 und 500 Millionen US-Dollar aus.

Frei­lich lässt die Medi­en­über­nahme auch in Amerika die Alarm­glo­cken schrillen: Eine Gruppe repu­bli­ka­ni­scher US-Sena­toren lehnte die Über­nahme als Bedro­hung der natio­nalen Sicher­heit ab. Gefürchtet wird vor allem, dass somit die KPCh ihre Propa­ganda über eine der renom­mier­testen ameri­ka­ni­schen Medien verbreiten. Vier Sena­toren (Tom Cotton, Arkansas – und Bill Hagerty, Tennessee – Ted Cruz, Texas – Bill Cassidy, Loui­siana) forderten (in einem Brief vom 24. Mai an das Finanz­mi­nis­te­rium) die US-Regie­rung zu einer Unter­su­chung der Ange­le­gen­heit auf. (MTI, vadhaj­tasok).

One-US-Global-World gegen Eura­si­scher Kontinentalismus

Doch hat sich dieser eura­si­sche Trans-Konti­nen­ta­lismus schon lange abge­zeichnet. Nach seiner Kolo­ni­sie­rung durch den Westen (ab dem 19. Jhd.) schloss Japan zu Beginn des 20. Jhds als ein führender Indus­trie­staat auf (ohne frei­lich des west­li­chen post­mo­dernen Schuld­kultur-Komplexes). Und (nach Bürger­kriegs­wirren und maois­ti­scher Gesell­schafts­ex­pe­ri­mente ab 1949) hat nun auch China längst eine heraus­ra­gende wirt­schaft­lich-mili­tä­ri­sche Vormacht­stel­lung einge­nommen. Spätes­tens um das 2100er-Jahr könnte dieser Prozess abge­schlossen sein. Dadurch aber tritt der west­eu­ro­päi­sche Kern­raum seine bishe­rige Führungs­po­si­tion endgültig an den Osten ab. Bisher schien es so, dass viele ehema­ligen Ostblock-Staaten (ange­führt durch die Visegrad‑4) die west­liche Flanke und euro­päi­sche Dreh­scheibe des neuen euro-asia­tisch-konti­nen­talen Kern­raumes bilden könnten: Am west­li­chen Ende der wirt­schaft­li­chen Puls­ader der neuen Seiden­straße. – Die jüngsten Span­nungen inner­halb des V‑4-Bünd­nisses wegen des Ukraine-Krieges dürften aber nicht von langer Dauer sein.

Sino-zentri­sche, hier­ar­chi­sche „il-libe­rale“ Weltordnung ?

Der Macht-Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess von West nach Ost umfasst zwei Peri­oden: In der ersten Hälfte des 21. Jh. kommt es zu einer Frag­men­tie­rung der globalen Herr­schaft in zwei Zonen, der ameri­ka­ni­schen (Europa, Naher Osten, even­tuell Südasien) und der chine­si­schen (Ostasien und Afrika). Dann aber (in der zweiten Hälfte des Jhds.) wird die Welt „östli­cher“ (Martin Jacques in „When China rules the world“): Es ist der Beginn einer sino-zentri­schen Welt, die hier­ar­chi­scher struk­tu­riert ist. Orbáns Prophetie einer neuen, il-libe­ralen Staats­form wird Gestalt annehmen: Diese Welt wird „illi­beral“ (und „die west­liche Rede von univer­salen Menschen­rechten und Werte über Bord werfen“), nämlich „statisch und „keine Oppo­si­tion gegen die Macht der poli­tisch Herr­schenden zulassen.“ (ebda)

Ungarn als neue euro­päi­sche Ost-West-Drehscheibe

Während das geistig ausge­blu­tete, rela­ti­vi­sierte, links-nihi­lis­ti­sche West­eu­ropa das größte Infra­struk­tur­pro­jekt seit dem Marshall-Plan, die neue Seiden­straße, igno­riert (Inves­ti­ti­ons­vo­lumen durch China: 900 Milli­arden Euro), sind seit Mai 2017 Erdogan, Putin, und auch Ungarns Minis­ter­prä­si­dent Orbán bereits aufge­sprungen. Orbán hat inso­fern die Zeichen der Zeit erkannt:

„Das alte Modell der Globa­li­sie­rung geht seinem Ende entgegen, der Osten hat mit dem Westen gleich­ge­zogen und ein beträcht­li­cher Teil der Welt hat genug davon, von den west­li­chen Indus­trie­na­tionen über Menschen­rechte und Markt­wirt­schaft belehrt zu werden.“ (ebda)

Mit Argus­augen konsta­tierte deshalb die trans­at­lan­ti­sche West-EU, dass sich Orbán „in China wohler zu fühlen scheint als in der EU“ (mdr, ebda) Oder mit dessen Worten ausge­drückt: In der gegen­sei­tigen Akzep­tanz zwischen China und Ungarn gebe es „keinen Lehrer und keinen Schüler“ (mdr, ebda). – Orbán wird also sehr wahr­schein­lich Recht behalten mit seinem Mene­tekel: „Der Westen wird fallen.“ (faz)

Auf alle Fälle spürt man die Angst west­lich orien­tierter, trans-atlan­ti­scher Eliten vor der Gefahr einer trans-konti­nen­talen, chine­si­schen Hege­monie: „Neue Seiden­straße – China plant den Bau einer Uni in Buda­pest – mit weit­rei­chenden Folgen für Europa“ (epocht­imes)

Corona-Krise festigte den Trend

Schon unmit­telbar nach Ausbruch der Corona-Krise scheint sich dieser Trend verfes­tigt zu haben: Denn die Post-Visegrad-4-Staaten und die Länder des Ostens schienen sowohl den wirt­schaft­li­chen als auch den gesell­schaft­li­chen Shut­down besser zu bewäl­tigen. Selbst das Zentral­organ des linken deut­schen Gutmen­schen-Jour­na­lismus, der Spiegel, das konstatiert…:

„Dabei würde gerade in der Coro­na­krise ein Blick auch in den Osten der EU lohnen: Zwar traf auch die zweite Corona-Welle den „Osten“ massiv, aber es gab kaum innere Span­nungen in diesen Ländern betreffen der Shut­down-Politik. Denn „die (Wirtschafts-)Prognosen gehen (nur) von einem Einbruch von 4,3% aus, gefolgt von einem starken Wachstum 2021. Viele der osteu­ro­päi­schen EU-Staaten haben in den vergan­genen Jahren an ökono­mi­schem Gewicht gewonnen… So ist etwa Ungarn inzwi­schen für die deut­sche Wirt­schaft wich­tiger als Japan oder Däne­mark, das Geschäft mit Tsche­chien wiederum stellt das so oft von deut­schen Wirt­schafts­ver­tre­tern geprie­sene Russ­land in den Schatten.“ (DerSpiegel)

„Vorteile der Rück­stän­dig­keit“ – „Entwick­lungs-Paradox“ (Ian Morris)

Dem engli­schen Histo­riker Ian Morris („Wer regiert die Welt ?“) zufolge verschieben sich nämlich kultu­rell führende Kern­räume immer wieder nach dem Prinzip „Vorteile der Rück­stän­dig­keit“: Wenn nämlich „Tech­niken, die in einem weiter entfernten Kern­land funk­tio­nierten, den Bedin­gungen eines weniger entwi­ckelten Rand­ge­bietes“ ange­passt werden. (Bestes Beispiel: Um 5000 v. Chr. verschob sich der kultu­relle Kern­raum aus dem „Frucht­baren Halb­mond“ hinunter ins Flusstal Meso­po­ta­miens.) Darüber hinaus produ­ziert aber jede Entwick­lung auch antago­nis­ti­sche Kräfte, „die ihr eigenes Wachstum behin­dern – das Entwick­lungs­pa­radox“ (ebda).

Durch das Prinzip „Vorteile der Rück­stän­dig­keit“ vermied das ehemals östliche Rand­ge­biet die (im Westen geschei­terte und nicht mehr revi­dier­bare) Multi­kul­tu­rali- und Post­mo­der­ni­sie­rung. Die Voraus­set­zung dafür: Histo­ri­sche Wach­sam­keit aufgrund einer immer bedrohten staat­li­chen Inte­grität durch Inva­sionen kultur­fremder und – antago­nis­ti­scher Mächte aus den Tiefen Asiens (Mongolen, Türken, Russen) aber auch aus dem christ­li­chen Kern­land selbst (Öster­reichs Habs­burger, Deut­sche seit Karl dem Großen bis Hitler).

Kollaps: „Die fünf apoka­lyp­ti­schen Reiter“ (Harris) – Klima­wandel, Hungersnot, Staats-Zusam­men­bruch, Völker­wan­de­rung, Seuchen

Gerade wirkt sich das für den west-euro­päi­schen Kern­raum in doppelter Weise negativ aus:

1.) „Größere, komple­xere Kern­ge­biete erzeugen (auch) größere, schreck­li­chere Umwäl­zungen, und vergrö­ßern die Gefahr, dass Stör­fak­toren wie … Völker­wan­de­rung voll­kom­mene Zusam­men­brüche auslösen.“ – Bestes Beispiel dafür: Der sog. „Seevöl­ker­sturm“ um 1200 v. Chr. Damals nämlich hatte sich das ehema­lige Kern­ge­biet „Frucht­barer Halb­mond“ bis Grie­chen­land, die Oasen Zentral­asiens und an den Rand des Sudans ausge­dehnt. Eine kata­stro­phale krie­ge­ri­sche Inva­sion aus dem insta­bilen Mittel­meer­raum löste einen gewal­tigen Schnee­ball­ef­fekt aus, dessen Erschüt­te­rungen ein König­reich nach dem anderen kolla­bieren ließ.

2.) Von den fünf histo­ri­schen apoka­lyp­ti­schen Reitern hat es im Westen aber noch ein zweiter in die Post­mo­derne geschafft, und ist deshalb aus dem Kollek­tiv­ge­dächtnis des Westens verschwunden: Völker­wan­de­rungen werden (nach den anäs­the­sie­renden Wohl­fahrts­staats-Erfah­rungen dreier Genera­tionen) nicht mehr als reale Bedro­hung wahr­ge­nommen: Sie liegen (bis auf die Inva­sion der bolsche­wis­ti­schen Roten Armee 1945–1949) in den histo­ri­schen Tiefen des Mittel­al­ters (Hunnen, Wikinger, Mongolen) verschlossen oder tangierten das west­liche Abend­land nur am Rande (Türken). Im Osten frei­lich war das immer anders…: Dass gerade Inva­sionen früher die Grund­lage für dessen Rück­stän­dig­keit, sich nun zu einem Vorteil mausern, verdeut­licht das Paradox der „Vorteile durch Rückständigkeit“…

Der Osten über­nimmt die Führung – Im Westen: Wohl­stands­ver­wahr­lo­sung, Infantilismus

Morris zeichnet eine univer­sale Herr­schafts­ge­schichte (von der Out-of-Africa-Völker­wan­de­rung über die ersten antiken Groß­reiche bis herauf zur Gegen­wart): Seit der neoli­thi­schen Revo­lu­tion (Ackerbau und Vieh­zucht) vor knapp 12.000 Jahren nutzte der Westen (zu dem Morris auch den „Frucht­baren Halb­mond“ im Nahen Osten zählt) seinen zeit­li­chen Kultur­vor­sprung (zwei Jahr­tau­sende früher als in China): Indem er seinen Kern­raum zuerst in den Mittel­meer­raum, dann nach Nord­west­eu­ropa und schließ­lich bis nach Nord­ame­rika ausdehnte.

Nur einmal (von 500 n. Chr bis ins 18./19. Jhd.) hatte China den Westen über­holt. Und es behielt (nach dem Zerfall des Römi­schen Reichs) diese Vormacht­stel­lung länger als ein Jahr­tau­send, bis mit der indus­tri­ellen Revo­lu­tion wieder der Westen die Führung über­nahm. Die Ursache dafür: Stati­sches Verweilen: Aufgrund von Japans Insel­lage „wurden dort (schließ­lich) keine Schuss­waffen mehr verwendet und die Waffen­schmiede gingen wieder dazu über, Schwerter zu fertigen. Einen solchen Luxus konnte sich im Westen niemand leisten.“ (Morris, ebda) – Und auch in China ergriff (ange­führt durch eine starr­sin­nige Beam­ten­schaft) eine Politik der passiven Abschot­tung unter Rück­griff auf „jahr­hun­der­te­alte Tradi­tionen“, wonach „der ideale Herr­scher still (und kosten­günstig) im Zentrum des Gesche­hens sitze… (und) keine Kriege führe… Schließ­lich war es (sogar) billiger die Mongolen zu bestechen…, die Zahlungen an die Kriegs­flotte wurden einge­stellt“ (ebda), nachdem bereits im 14. Jhd. der private Seehandel verboten worden war.

Inso­fern verharrte aber gerade der post­mo­derne west­liche EU-Kern­raum in einer bis vor kurzem noch trüge­ri­schen Schein-Bequem­lich­keit, die jetzt nach der Refjut­schie-Crisis-15 und der Corona-Crisis-20 in sich kollabiert…

„Seit dem Ende des Zweiten Welt­krieges… verwan­delte sich der Staat von einer Ordnungs­macht … in ein Mons­trum.“ So aber „muss man in den meisten modernen Indus­trie­staaten von einem mindes­tens halben Staats­so­zia­lismus spre­chen, da im Durch­schnitt die Hälfte des jewei­ligen Brut­to­in­lands­pro­dukts (BIP) unter staat­li­cher Kontrolle steht.“ (Zeyer: „Die Kinder der Aufklä­rung“ – in „Infan­ti­lismus“, Wien 2016)

Mittels exor­bi­tanten Steuern für den Mittel­stand „wird ein hoher Anteil der Staats­ein­nahmen in Form von Sozi­al­leis­tungen umver­teilt. Das Mons­trum Staat mutiert gegen­über seiner von Trans­fer­leis­tungen abhän­gigen Klientel zum Nanny-Staat, zum Versor­gungs­staat für unkri­ti­sche, neue Unter­tanen zum Preis der Infan­ti­li­sie­rung ganzer Bevöl­ke­rungs­gruppen: Die Traum­ge­sell­schaft des kind­haften Neumen­schen – ohne ratio­nale Politik, ohne Wirt­schafts­in­itia­tiven, Leis­tungs- und Bildungs­zwang, ohne ernst­zu­neh­mende juris­ti­sche Konse­quenzen für Schwer­ver­bre­cher, ohne Pflicht­ge­fühl, Eigen­ver­ant­wor­tung und mensch­liche Bildungs­be­dürf­nisse, die Traum­ge­sell­schaft steht kurz vor ihrer Voll­endung – die aber gleich­zeitig auch ihr Ende einläutet.“[3] (Pirchner: „Utopie frisst Realität“, s.o.)

Ganz konträr dazu die gesell­schaft­liche und wirt­schaft­liche Real­ver­fas­sung in der „Ost-EU“:

„Ich glaube an die einfa­chen Dinge. An die Arbeit, an die Familie und an die Heimat.” (Orbán)

Inno­va­ti­ons­zwang des post-kommu­nis­ti­schen Blocks

Ein weiterer Vorteil der „östli­chen“ Post-Visegrad-4-Staaten ist ihre drei­ma­liger histo­ri­scher Inno­va­tions-Zwang: Nach dem 1. Welt­krieg erfolgte für manche von ihnen ein viel­ver­spre­chender natio­naler Neuauf­bruch, nur für Ungarn war Trianon (1920) eine natio­nale Demü­ti­gung, die bis heute viru­lent ist. Dies erklärt wohl auch, dass Orbán der Wort­führer dieser „östli­chen“ National-Iden­ti­täts-Renais­sance ist. Nach dem 2. Welt­krieg kam dann frei­lich der Absturz in Fremd­be­herr­schung und innere poli­ti­sche Emigra­tion. Und nach der Wende-89 mussten sich alle diese Länder wieder neu aufstellen. Die anfäng­liche West-Euphorie kippte dann frei­lich schon bald ab in Enttäu­schung und trotzig-selbst­be­wusste Selbstbehauptung:

„Vor 27 Jahren glaubten wir, dass Europa unsere Zukunft ist. Im Augen­blick sind wir es, die Europas Zukunft sind.“ (Orbán)

So hat sich aber eine vor-post­mo­derne Menta­lität erhalten, die sich jetzt als die resis­ten­tere heraus­ge­stellt hat:

„Nach dem Zweiten Welt­krieg ist den Euro­päern die Gestal­tung der Zukunft aus der Hand gerutscht…. Schuman hat deshalb gesagt, dass Europa entweder christ­lich oder über­haupt nicht sein wird…

Ich bin gewählt, die unga­ri­sche Regie­rung ist eben­falls gewählt, das Euro­päi­sche Parla­ment wurde auch gewählt. Aber wer hat die Euro­päi­sche Kommis­sion gewählt? Wo ist ihre demo­kra­ti­sche Legi­ti­ma­tion? Und wem gegen­über ist das Euro­päi­sche Parla­ment verantwortlich? …

Auch eine Nation hat eine Würde… Man kann über uns und mit uns nicht so reden, wie das im Euro­päi­schen Parla­ment, bei der Linken und den Libe­ralen gemacht wird… Die Lehre daraus ist, dass Poli­tiker manchmal die eigene Nation unter­schätzen. Daraus kann man Kraft schöpfen…“ (Orbán-Inter­view, 4.3.2012)

Der neue auto­ri­täre Staat, „dessen Sach­ver­walter ihr zuneh­mendes Versagen durch Denk­ver­bote und Tabu­be­griffe bemän­teln,“ (Zeyer. s.o) ist die andere Seite des Nanny-Staats: Die Rechts­staat­lich­keit und die Meinungs­frei­heit vieler Staaten (beispiels­weise in Deutsch­land) erin­nert immer mehr an die unter­ge­gan­genen Staaten des Sowjetkommunismus.

„Wer nicht ins Konzept passt, wird als rechts­ra­dikal, popu­lis­tisch, russo­phil, hetze­risch, auslän­der­feind­lich, rassis­tisch, homo­phob stig­ma­ti­siert.“ (Klimaitis)

In prag­ma­ti­scher Offen­heit erkennen das aber nur die „östli­chen“ Post-V-4-Länder:

„Aber so wird die Gedanken- und Meinungs­frei­heit verletzt. Ich dagegen, als Illi­be­raler, vertei­dige die Frei­heit des Wortes. Ich weiß, dass das in den west­li­chen Haupt­städten merk­würdig klingt. Aber hier im Herzen Mittel­eu­ropas denken alle so.“ (Orbán ‑Inter­view)

Und genau dieser scho­nungs­lose Orbán-Kehraus der post-modernen-Alt-68er-Ideo­logie ist es, der deren senile Vertreter in die Raserei treibt…:

„Die Herren der globa­lis­ti­schen Politik … verkün­deten: Wenn in irgend­einem Land nicht die Libe­ralen die Wahlen gewinnen, dann gibt es dort keine Demo­kratie mehr. Sie verkünden, dass das Volk eine Gefahr für die Demo­kratie darstellt.“ (Orbán : „Rede zur Lage der Nation“)

Und aus all diesen Gründen ist in einer neuen Föde­ra­tion die Rück­kehr zum National- und Rechts­staat die wich­tigste Voraus­set­zung für ein Über­leben der euro­päi­schen Zivi­li­sa­tion. Dabei handelt es sich nicht um einen neuen Natio­na­lismus, sondern um das Selbst­be­stim­mungs­recht souve­räner Nationen. Der Konti­nen­ta­lismus wider­spricht der Anma­ßung der EU, einen Mono­pol­an­spruch auf eine euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit zu haben. Die Zukunft Europas sollen seine Bürger bestimmen, aber nicht ein selbst ernanntes Politbüro.

In diese Rich­tung zielt auch Orbáns Kritik am inter­na­tio­nalen Finanz­system, am Globalismus:

„Wenn in Ungarn etwas geschieht, das die Inter­essen der Groß­mächte, der großen Firmen … verletzt, dann greift das EU-Parla­ment als erster Ungarn an.“ (Orbán 7.12.2017)

Spal­tung der EU: Islamisierung

Die EU wird sich wohl aufgrund der fort­schrei­tenden Isla­mi­sie­rung in einen poli­tisch gespal­tenen Konti­nent aufspalten. Das aber bedeutet: Europa wird weiterhin säku­lare Staaten aufweisen, daneben wird es Nationen mit einem gemischten oder regional geteilten Recht­system geben und darüber hinaus werden erst­mals euro­päi­sche Kali­fate entstehen.

„Ihr im Westen werdet leiden“ (Alex­ander Solschenizyn)

Imre Kertesz (von der west­li­chen GM-Schi­ckeria gern zitierter und hofierter) unga­ri­scher Nobel­preis­träger und Holo­caust-Über­le­bender sah frei­lich schon viel früher klarer, was kommt:

„Die Abend­ma­schine war voller ärmli­cher Araber, die in Buda­pest in irgend­eine Nahost-Maschine umsteigen. Eine sonder­bare Art armer Fami­lien, mit Frauen, groß­köp­figen, aggressiv brül­lenden Kindern; anstatt mit ihnen Mitleid zu haben, asso­zi­iere ich Bomben und Terror. Europa wird bald zugrunde gehen an seinem eins­tigen Libe­ra­lismus, der sich als naiv und selbst­mör­de­risch erwiesen hat. Europa hat Hitler hervor­ge­bracht, und nach Hitler waren keine Argu­mente mehr geblieben: Dem Islam taten sich alle Tore auf, man wagte nicht mehr, über Rasse und Reli­gion zu spre­chen, während der Islam anschei­nend fremden Rassen und Reli­gionen gegen­über keine andere Sprache mehr kennt als die Sprache des Hasses.“

Und selbst der sowje­ti­sche Dissi­dent mit Gulag-Erfah­rung, …mit den Worten des russi­schen Dissi­denten A. Solsche­nizyn wandte sich nach seiner Rück­kehr aus dem ameri­ka­ni­schen Exil in seine Heimat abge­wi­dert vom Westen ab:

„Ihr in Europa, ihr habt die Intel­li­genz ausge­schlossen. Ihr werdet leiden. Der Abgrund ist tief. Ihr seid krank. Ihr habt die Krank­heit der Leere. (…) Das west­liche System bewegt sich auf einen ulti­ma­tiven Zustand geis­tiger Erschöp­fung zu: Eine über­trie­bene, seelen­lose Geset­zes­treue, ein ratio­naler Huma­nismus, ein verbo­tenes Innen­leben… Eure gesamten Eliten haben den Sinn höherer Werte verloren. Sie haben vergessen, dass das erste Recht des Menschen darin besteht, seine Seele nicht mit Nich­tig­keiten vollzustopfen…“

„Der Abgrund wird sich zum Licht hin öffnen.“

„Kleine Leucht­käfer werden in der Nacht in der Ferne flackern. Anfangs werden wenige Menschen diese flackernden, fragilen Lichter bemerken und vor feind­li­chen Gewit­tern schützen. Es wird Menschen geben, die sich erheben werden im Namen der Wahr­heit, der Natur, des Lebens; (…) sie werden ihren Kindern beibringen, anders zu denken, den Geist über das Mate­ri­elle zu stellen. Sie werden die Spirale des Nieder­gangs der Tapfer­keit durch­bre­chen. So wird es zu einem Aufbre­chen des dres­sierten Gewis­sens kommen. Heute sind die Dissi­denten im Osten, sie werden bald im Westen sein.“

ANMERKUNG: Teile des Arti­kels stammen aus u.g. Ungarn-Buch des Autors…

________________________________________________________________________

Unser Ungarn-Korre­spon­dent Elmar Forster, seit 1992 Auslands­ös­ter­rei­cher in Ungarn, hat ein Buch geschrieben, welches Ungarn gegen die west­liche Verleum­dungs­kam­pagne vertei­digt. Der amazon-Best­seller ist für UM-Leser zum Preis von 17,80.- (inklu­sive Post­zu­stel­lung und persön­li­cher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_​buch@​yahoo.​com>



Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.