Wird es einen Krieg in der Ukraine geben?

Von Álvaro Peñas | Bei der Analyse eines Konflikts, wie er sich derzeit in der Ostukraine abspielt, werden in der Regel die Meinungen von Poli­ti­kern, Jour­na­listen und Analysten aus den betei­ligten Ländern oder aus den Groß­mächten, die mögli­cher­weise Einfluss auf die kommenden Ereig­nisse haben, heran­ge­zogen. Soldaten äußern sich nur selten, und wenn sie es tun, sind ihre Meinungen oft nicht gleich­gültig. So nahm General Polko kein Blatt vor den Mund, als er den Westen auffor­derte, die Initia­tive gegen „einen aggres­siven Putin und seinen unbe­re­chen­baren Unter­ge­benen Luka­schenko“ zu ergreifen. Die Ansichten von Mili­tärs, die den Konflikt aus erster Hand kennen, sind Gegen­stand dieses Artikels.

Am 9. Dezember fand in der ukrai­ni­schen Haupt­stadt ein Treffen der Vertei­di­gungs­haupt­quar­tiere statt, d. h. der Zustän­digen, die für die Ausbil­dung der Terri­to­ri­al­ver­tei­di­gungs­kräfte zuständig sind und im Falle einer Inva­sion die regu­läre Armee unter­stützen sollen. Major Denis Proko­penko, Komman­deur des Regi­ments „Asow“, analy­sierte auf dem Kongress den Krieg im Donbass und die aktu­elle Lage, bei dem rund 4. 500 ukrai­ni­sche Soldaten ums Leben gekommen sind.

Das Asow-Regi­ment wurde im Mai 2014 als natio­na­lis­ti­sche Frei­wil­li­gen­ein­heit, dann als Bataillon, gegründet. Die Einheit, die eng mit dem radi­kalen ukrai­ni­schen Natio­na­listen verbunden ist und der zahl­reiche auslän­di­sche Frei­wil­lige ange­hören, nahm in ihrer ersten Kampf­hand­lung die Stadt Mariupol von prorus­si­schen Sepa­ra­tisten ein (eine Vitrine im ukrai­ni­schen Arme­e­mu­seum erin­nert an die Rück­erobe­rung der Stadt durch das Bataillon). Aufgrund ihrer Ideo­logie und der starken Präsenz von Auslän­dern (aus bis zu einem Dutzend Ländern, darunter Russen und Geor­gier) wurde die Einheit als „extre­mis­tisch“, „nazis­tisch“ und „supre­mis­tisch“ bezeichnet. Nicht nur von Russ­land, das den Konflikt immerhin als „Krieg gegen den Faschismus“ darstellte und geschickt Propa­ganda gegen seine Feinde einsetzte, sondern auch von west­li­chen Ländern wie den USA, deren Reprä­sen­tan­ten­haus 2015 einen Ände­rungs­an­trag verab­schie­dete, der jegliche Mili­tär­hilfe und Ausbil­dung für die Einheit blockierte (ein Ände­rungs­an­trag, der schließ­lich im November 2016 zurück­ge­zogen wurde). Im Oktober 2019 forderten die Demo­kraten, Asow auf die Liste der terro­ris­ti­schen Orga­ni­sa­tionen des US-Außen­mi­nis­te­riums zu setzen, ein Antrag, der bisher nicht erfolg­reich war und Proteste der ukrai­ni­schen Regie­rung hervor­rief, die weitaus drin­gen­dere Probleme hat.

In der Ukraine ist die Wahr­neh­mung jedoch eine ganz andere. Seit November 2014 ist die Einheit Teil der ukrai­ni­schen Natio­nal­garde und damit dem Innen­mi­nis­te­rium unter­stellt. Im Januar 2015 wurde es zu einem „Sonder­ein­satz­re­gi­ment“ und unter­hält im Zuge seiner Profes­sio­na­li­sie­rung insti­tu­tio­nelle Bezie­hungen und Kontakte zu Mili­tär­ein­heiten in Lett­land (Letti­sche Natio­nal­garde – Latvin Zemessardze), Polen (Terri­to­riale Vertei­di­gungs­kräfte – Wojska Obrony Tery­to­ri­alnej), Estland oder Litauen. Die Einheit gehört auch dem kroa­ti­schen Verband der Fran­kopan-Vete­ranen an, der von General a. D. Bruno Zorica geleitet wird, dem ehema­ligen Komman­deur des Fran­kopan-Batail­lons, einer 1991 gegrün­deten Spezi­al­ein­heit der kroa­ti­schen Armee, die von kroa­ti­schen Mili­tärs orga­ni­siert wurde, die wie der General in der fran­zö­si­schen Frem­den­le­gion gedient haben. Was die ideo­lo­gi­sche Kompo­nente der Einheit anbe­langt, so ist ihr erster Komman­deur, Andriy Biletskiy, ein ehema­liger Parla­ments­ab­ge­ord­neter und derzei­tiger Vorsit­zender der poli­ti­schen Partei Natio­nales Korps.

Ein Fall, bei dem die Einheit wieder ins Rampen­licht der Medien geriet, war der des weiß­rus­si­schen Dissi­denten-Blog­gers Roman Prota­se­witsch. Als das Ryanair-Flug­zeug, mit dem er zusammen mit seiner Freundin von Athen nach Vilnius (Litauen) reiste, von KGB-Agenten zur Landung in Minsk, der weiß­rus­si­schen Haupt­stadt, gezwungen wurde. Tage später gestand der Dissi­dent in einer Aufnahme nach sowje­ti­schem Vorbild im Fern­sehen seine Verbre­chen und bat um Verge­bung. Einer der Beweise, die gegen ihn vorge­legt wurden, war seine Betei­li­gung am ukrai­ni­schen Konflikt 2015 mit den Asow-Soldaten, obwohl Prota­se­witsch immer behaup­tete, er sei als Jour­na­list und nicht als Kämpfer im Donbass gewesen.

Mit Blick auf das Treffen vom 9. Dezember stellte Proko­penko fest, dass „die Ukraine heute einer sehr ernsten Bedro­hung ausge­setzt ist, und zwar aufgrund der starken Konzen­tra­tion russi­scher regu­lärer Truppen (nach Angaben der Geheim­dienste etwa 175.000 Soldaten) und des stän­digen poli­ti­schen Drucks des Kremls auf die ukrai­ni­sche Regie­rung“. Die Span­nungen haben in den letzten Tagen zuge­nommen: Berichte über die Anwe­sen­heit von Elite­sol­daten der Spetsnaz bei den Sepa­ra­tisten, „inof­fi­zi­elle“ Videos von russi­schen Soldaten, die sich auf die Grenze zube­wegen, und Berichte über Angriffe auf russi­sche Konsu­late in der Ukraine. Nach Ansicht der Mili­tärs gibt es derzeit nur zwei mögliche Szena­rien: den „großen Bluff“, der am wahr­schein­lichsten erscheint, und einen ausge­wach­senen Krieg.

Mit diesem „großen Bluff“ werden zwei Ziele erreicht: Zum einen dient er als „eine echte stra­te­gi­sche Ausbil­dung von Kommando und Stab mit allen prak­ti­schen Fragen wie Aufklä­rung, Aufstel­lung von Truppen in Basis­la­gern, Fest­le­gung von Anmarsch­wegen und Berei­chen von Feuer­stel­lungen, Angriffs­li­nien usw.“. Mit anderen Worten: ein prak­ti­sches Trai­ning für das künf­tige Schlacht­feld“. Aller­dings ist die Aufrecht­erhal­tung dieses Drucks logi­scher­weise mit einem hohen Mate­rial- und Ressour­cen­auf­wand verbunden und kann nicht über einen längeren Zeit­raum und erst recht nicht im Winter aufrecht­erhalten werden. Zum anderen, und als Haupt­ziel dieses „großen Bluffs“, Erpres­sung und Druck auf die ukrai­ni­sche poli­ti­sche Führung, „um sie zu einer falschen oder für die Ukraine ungüns­tigen Entschei­dung zu bewegen, die zu einem weiteren Zusam­men­bruch des Staates führen wird“. Einige Analysten weisen darauf hin, dass das eigent­liche Ziel all dieses Drucks darin besteht, die Ukraine in einen „geschei­terten Staat“ zu verwan­deln, und dass Russ­land auf diplo­ma­ti­schem Gebiet die Ober­hand hat.

Im Falle einer Inva­sion, so Proko­penko, „wird die Groß­of­fen­sive im Norden statt­finden, auf Brjansk, Gomel – Kiew und Mozyr (Weiß­russ­land) – Kiew, mit dem Ziel, die Kontrolle über die Haupt­stadt zu über­nehmen und die chao­ti­sche Situa­tion auszu­nutzen, um die Regie­rung zur Kapi­tu­la­tion zu zwingen“. Eine Groß­of­fen­sive würde von einer klei­neren Offen­sive in der Südukraine begleitet werden, deren „Haupt­ziel die Wieder­her­stel­lung der Wasser­ver­sor­gung der Krim und die Schaf­fung eines Land­kor­ri­dors zur Halb­insel“ wäre. Der Major hält die zahlen­mä­ßige Über­le­gen­heit des Gegners bei einer solchen mögli­chen Offen­sive, ein Verhältnis von 3:1 zugunsten der Russen, nicht für entschei­dend, „weil sie die Gesamt­zahl der Truppen auf beiden Seiten berück­sich­tigt und nicht die spezi­fi­sche Anzahl, die im Einsatz­ge­biet einge­setzt werden soll“. Er ist sich jedoch bewusst, dass „der Feind in verwund­baren Rich­tungen angreifen wird, die aufgrund des Fehlens von Truppen und tech­ni­schen Befes­ti­gungen nicht auf eine Vertei­di­gung vorbe­reitet sind“. Trotz dieser Verwund­bar­keit der ukrai­ni­schen Vertei­di­gung versi­chert Proko­penko, dass die Ukraine vorbe­reitet ist: „Wir werden bis zum Ende kämpfen, und es wird nicht, wie Sie sich vorstellen können, ein leichter Ritt sein“.

Álvaro Peñas ist leiden­schaft­li­cher Geschichts­in­ter­es­sierter und als uner­müd­li­cher Reisender kennt er die Länder des Ostens, die er häufig bereist und deren poli­ti­sche Situa­tion dank seiner Freund­schaften mit Jour­na­listen und Poli­ti­kern der patrio­ti­schen Parteien in vielen dieser Länder bestens kennt.

