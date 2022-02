So sehr das Ende der Corona-Beschrän­kungen in vielen Ländern auch zu begrüßen ist, man sollte sich nicht von der Tatsache täuschen lassen, dass im Hinter­grund weiter an einem globalen Umbau nach den Vorgaben des „Great Reset“ gebaut wird. Und das auf Hochtouren.

Bedroh­li­ches Abkommen für „Pande­mie­prä­ven­tion“

Denn das nun offen­sicht­liche Schei­tern der Covid-Maßnahmen, samt dem Zurück­ru­dern und Klein­bei­geben von Politik und Medien, war offenbar Teil des Plans. Die WHO nutzt nun diese allge­meine Ablen­kung, um die Mitglied­staaten zur Unter­zeich­nung eines neuen Abkom­mens über die welt­weite Pande­mie­vor­sorge“ zu bewegen, das im Grunde genommen der WHO die Macht in allen medi­zi­ni­schen und klima­ti­schen Notfällen überträgt!

„[…] a conven­tion, agree­ment or other inter­na­tional instru­ment under the Consti­tu­tion of the World Health Orga­niz­a­tion to streng­then pandemic preven­tion, prepa­red­ness and response. […]“

Der neue, im Dezember 2021 päsen­tierte, Vertrag, der einen ursprüng­li­chen Vertrag von 2005 erwei­tert, bedeutet, wenn er von den Mitglied­staaten ange­nommen wird, dass die Verfas­sung der WHO (gemäß Artikel 9) bei Natur­ka­ta­stro­phen oder Pande­mien Vorrang vor der Verfas­sung der einzelnen Länder hat. Dafür will man in Europa vor allem die EU zur Imple­men­tie­rung in den Mitglieds­staaten gewinnen.

WHO wird künftig diktieren, nicht empfehlen

Mit anderen Worten: Die WHO wird künftig diktieren, nicht nur empfehlen.

Von Seiten der WHO wurde nun bereits ein zwischen­staat­li­ches Verhand­lungs­gre­mium konsti­tu­iert, das seine erste Sitzung am 1. März 2022 abhält („zur Verein­ba­rung von Arbeits­weisen und Zeit­plänen“) und seine zweite am 1. August 2022 (um „Fort­schritte bei einem Arbeits­ent­wurf“ zu erör­tern). Anschlie­ßend wird sie der 76. Welt­ge­sund­heits­ver­samm­lung im Jahr 2023 einen Fort­schritts­be­richt vorlegen, mit dem Ziel, das „Instru­ment“ bis 2024 zu verabschieden.

Das Instru­ment soll:

ein stär­keres, nach­hal­tiges und lang­fris­tiges poli­ti­sches Enga­ge­ment auf der Ebene der welt­weiten Staats- und Regie­rungs­chefs sicherstellen

klare Prozesse und Aufgaben definieren

Verbes­se­rung der lang­fris­tigen Unter­stüt­zung des öffent­li­chen und privaten Sektors auf allen Ebenen

Förde­rung der Inte­gra­tion von Gesund­heits­fragen in alle rele­vanten Poli­tik­be­rei­chen sicherstellen

Die Schweizer Wissen­schaft­lerin Dr. Astrid Stuckel­berger, die seit 20 Jahren für die WHO arbeitet, warnt genau davor. Sie meint, dass jedes Land einen öffent­li­chen Protest­brief an die WHO schi­cken sollte, in dem es heißt, dass es inak­zep­tabel ist, dass die Unter­schrift des Gesund­heits­mi­nis­ters eines Landes ohne Refe­rendum über das Schicksal von Millionen von Menschen entscheidet.

Dr. Stuckel­berger teilte mit, dass bisher nur Russ­land ein solches Einspruchs­schreiben geschickt hat.

Abschlie­ßend sei noch die gemein­same Erkä­rung von Führern aus der ganzen Welt gemeinsam mit dem Präsi­denten des Euro­päi­schen Rates, Charles Michel, und dem Gene­ral­di­rektor der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion, Dr. Tedros Adhanom, zur Covi-19-Pandemie zitiert:

„Es wird andere Pande­mien und andere große gesund­heit­liche Notfälle geben. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Gemeinsam müssen wir besser darauf vorbe­reitet sein, Pande­mien auf hoch­ko­or­di­nierte Weise vorher­zu­sagen, zu verhin­dern, zu erkennen, zu bewerten und wirksam darauf zu reagieren. Zu diesem Zweck glauben wir, dass die Nationen gemeinsam auf einen neuen inter­na­tio­nalen Vertrag zur Vorbe­rei­tung und Reak­tion auf Pande­mien hinar­beiten sollten.“