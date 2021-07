Prof. Csaba Lentner: West­liche Unter­nehmen haben Extra-Profite gemacht und sie haben das meiste Geld abgezogen

Von Gergely Kiss

- EU-Gelder sind keine Subven­tion, sondern eine Rück­zah­lung. Drei Viertel der erhal­tenen Gelder wurden vor 2010 an Ungarn bezahlt, da west­eu­ro­päi­sche Unter­nehmen öffent­liche Ausschrei­bungen im Austausch für die Gelder gewonnen haben. Heute können Unter­nehmen in unga­ri­schem Besitz den Ball in die andere Rich­tung kicken und das gefällt offen­sicht­lich vielen Menschen nicht, erklärte Wirt­schafts­pro­fessor Csaba Lentner gegen­über der unga­ri­schen Tages­zei­tung Magyar Nemzet.

EU-Vertreter und Poli­tiker auf der innen­po­li­ti­schen links­li­be­ralen Seite des poli­ti­schen Spek­trums drohen Ungarn gerne, dass sie dem Land die EU-Subven­tionen entziehen werden, wenn die Orbán-Regie­rung nicht so handelt, wie es vom Ausland erwartet wird.

- Die Euro­päi­sche Union zahlt uns keine Subven­tionen, sondern Rück­zah­lungen, sagt dazu Professor Csaba Lentner. Der Wirt­schafts­pro­fessor erklärt, dass Ungarn vor drei Jahr­zehnten im Zuge des Regime­wech­sels den Schutz seiner Binnen­märkte aufge­geben hat. Das Land gab es auf, den heimi­schen Produ­zenten zu helfen, so dass west­eu­ro­päi­sche Produkte den unga­ri­schen Markt über­schwemmen konnten, ohne Zölle zu zahlen. Doch ohne den Schutz durch Schutz­zölle waren die heimi­schen Produ­zenten nicht mehr konkur­renz­fähig. Zudem unter­stützten weder die Regie­rung noch die ehema­lige Zentral­bank die inlän­di­schen Produ­zenten in ange­mes­sener Weise. Unter­nehmen aus West­eu­ropa erstickten im Wesent­li­chen die heimi­schen Produ­zenten. Sie haben den unga­ri­schen Binnen­markt erobert, aber auch die östli­chen Märkte, in die einst die einhei­mi­schen Firmen lieferten.

- West­liche Firmen haben in Ungarn Extra­pro­fite gemacht, und sie nehmen das Geld heraus“, erklärte der Experte. Er erin­nerte daran, dass zur Zeit des Regime­wech­sels jeder sehen konnte, dass das plan­wirt­schaft­liche System zusam­men­ge­bro­chen war, die Ostmärkte degra­diert wurden und der Vorstoß in Rich­tung West­ori­en­tie­rung begonnen hatte.

Und das Verspre­chen, dass Ungarn ein Mitglied der Euro­päi­schen Union werden würde, war seiner­zeit nur ein schwa­ches. Zur Mitglied­schaft kam es zwar andert­halb Jahr­zehnte später, aber bis dahin hatte Ungarn das Recht, seinee eigene Wirt­schafts­po­litik zu formu­lieren, de facto aufgegeben.

- Von Anfang an wurde von Ungarn erwartet, dass es die fiska­li­schen Regeln der EU anwendet und in begrenztem Umfang auch die Politik der Zentral­bank über­nimmt. Der Finanz­rahmen, mit dem der unga­ri­sche Staat einhei­mi­sche Unter­nehmen, etwa in der Land­wirt­schaft, ansonsten unter­stützt hätte, musste abge­baut werden, betonte der Wirt­schafts­wis­sen­schaftler. Darüber hinaus verpflich­teten sich Ungarn, Steu­er­ein­nahmen aus dem Haus­halt für die Ausbil­dung von Arbeits­kräften und die Gesund­heits­ver­sor­gung auslän­di­scher Unter­nehmen zu verwenden, d.h. wir gaben das Poten­zial des Landes an Ausländer weiter, die sich im Land nieder­ließen und Steu­er­erleich­te­rungen, Umsied­lungs- und Inves­ti­ti­ons­zu­schüsse erhielten. Wir haben billige Arbeits­kräfte zur Verfü­gung gestellt und den freien Export von Gewinnen erlaubt. Unter­nehmen aus entwi­ckelten EU-Ländern sind unter opti­malen Bedin­gungen ange­reist und haben die Chancen genutzt“, so Csaba Lentner.

Prof. Lentner weist auch darauf hin, dass alle Mitglieds­staaten zum EU-Haus­halt beitragen. Die entwi­ckelten Länder geben mehr, als sie an Subven­tionen zurück­be­kommen. Aber es wurde eine Verein­ba­rung getroffen, und Ungarn hält sich daran.

- Diese Länder haben alles erhalten, und deshalb möchte ich betonen, dass Ungarn keine Subven­tionen erhält, sondern dass die EU-Gelder in Wirk­lich­keit eine Rück­zah­lung sind. Drei Viertel der erhal­tenen Gelder wurden bereits vor 2010 zurück­ge­geben, da west­eu­ro­päi­sche Unter­nehmen im Gegenzug für EU-Subven­tionen öffent­liche Aufträge erhielten. Heute können Unter­nehmen in unga­ri­schem Besitz den Ball in die andere Rich­tung kicken und das gefällt offen­sicht­lich vielen Menschen nicht“, so der Experte.

Csaba Lentner erklärt auch, dass die Euro­päi­sche Union im Grunde keine Wirt­schafts­union sei. Sie wurde ursprüng­lich einge­richtet, um die jahr­hun­der­te­langen deutsch-fran­zö­si­schen Konflikte, die oft in Kriegen und Welt­kriegen endeten, in Schach zu halten. Ihre Grün­dung sollte die Diffe­renzen zwischen den beiden Ländern beru­higen, und sei es nur durch gemein­same wirt­schaft­liche Inter­essen. Die wirt­schaft­li­chen Aspekte der Union sind somit zweit­rangig, doch es liege nicht im Inter­esse der entwi­ckelten Länder, dass beispiels­weise Ungarn oder Bulga­rien so stark wie Deutsch­land sind.

Das heißt nicht, dass Ungarn keinen Platz in der Euro­päi­schen Union hat, aber es muss gesagt werden: Gemein­schafts­hilfe ist kein Geschenk. Ungarn hat viel in das „Gemein­same“ gesteckt, ebenso wie die anderen neuen Mitgliedstaaten.

Daher können die Ressourcen des aktu­ellen EU-Finanz­kreis­laufs nicht als kostenlos und als Geschenk für Ungarn ange­sehen werden.