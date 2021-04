Vor Jahren schrieb Professor Helmuth Nyborg den Essay „Der Verfall der west­li­chen Zivi­li­sa­tion: doppelt gelo­ckerte darwi­nis­ti­sche Selektion.“

In dem Aufsatz analy­sierte er den konver­genten Effekt von nied­rigen Gebur­ten­raten bei Euro­päern und hohen Gebur­ten­raten bei Einwan­de­rern mit nied­rigem Intel­li­genz­quo­ti­enten (IQ). Die Studie kam zu dem Schluss, dass die Menschen des Westens bald eine Minder­heit in Europa sein werden, und dass, wenn das der Fall ist, der durch­schnitt­liche IQ so weit sinken wird, dass Wohl­stand, Demo­kratie und Zivi­li­sa­tion nur noch eine blasse Erin­ne­rung sein werden. Grob gesagt: Europa wird ein klei­neres Afrika ohne die Ressourcen Afrikas sein.

In einem neueren Beitrag erklärte Professor Nyborg in der däni­schen Zeitung Jyllands-Posten, dass die derzei­tige Einwan­de­rungs­po­litik uns nur drei Alter­na­tiven bietet: Unter­wer­fung, Massen­rück­füh­rung oder Bürgerkrieg.

Wenn Europa nicht unver­züg­lich anfängt, eine verant­wor­tungs­volle und von der Evolu­ti­ons­theorie gelei­tete Einwan­de­rungs­po­litik zu betreiben, ist nach Ansicht des Wissen­schaft­lers ein Bürger­krieg das wahr­schein­lichste Szenario, das uns bevorsteht.

Er schreibt ferner: „Man besei­tigt das Problem des explo­siven Bevöl­ke­rungs­wachs­tums nicht mit dem Vorwurf des Rechtsextremismus.“

Der Wissen­schaftler wirft seinen Kollegen vor, Angst davor zu haben, die Wahr­heit zu sagen. Nämlich vor der Aussage, dass der Import von Menschen mit geringen Quali­fi­ka­tionen keine Berei­che­rung ist, sondern eine Belas­tung für zukünf­tige Generationen.

Professor Nyborg wört­lich: „Die Zahl der Einwan­derer mit nied­rigem IQ und relativ hoher Ferti­lität hat Däne­mark und einen Groß­teil Europas jenseits des Point of no Return gebracht.“

Er fügt hinzu: „Wir können die Tatsache nicht igno­rieren, dass ein nied­riger IQ mit einer erhöhten Anfäl­lig­keit für Krimi­na­lität korre­liert.“ Und er erklärt, dass der IQ gene­tisch bedingt ist und daher nicht „elas­tisch“ genug, um die große Kluft zwischen Euro­päern und Afri­ka­nern oder Arabern zu besei­tigen, etwa durch „inte­gra­tive Maßnahmen“. Dafür, sagt er, „müssen wir zurück zu Darwin gehen. Leider haben hierbei nicht nur die Akade­miker versagt und das Wohl­ergehen und die Menschen dadurch in Gefahr gebracht. Darüber hinaus haben sich auch Bischöfe und Priester, Femi­nis­tinnen, huma­ni­täre Orga­ni­sa­tionen, NGOs wie ‚Save the Children‘, das Rote Kreuz und einige andere mitschuldig gemacht.“

Professor Nyborg schließt: „All dies stellt uns vor die Wahl: Unter­wer­fung, Repa­tri­ie­rung oder Bürger­krieg. Treffen Sie Ihre Wahl.“

Quelle: VoxNews