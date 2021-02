Włochy: inwazja drogą morską trwa

Tysiąc pięci­uset niele­gal­nych imigrantów w trzyd­zieści sześć godzin na kilku­nastu łodziach: takiego scen­a­ri­usza nie widziano od dawna. I to w lutym, przy niesprzy­ja­ją­cych warunkach pogo­do­wych i silnym wietrze sirocco wiejącym z Afryki. Co się dzieje w regionie Morza Śród­ziem­nego? Mówiąc wprost, flota orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych przy­była do wybrzeży Afryki Półno­cnej. I przy­cią­g­nęli – po odpo­wied­nich wstęp­nych usta­le­niach – całą serię łodzi z „ucie­ki­ni­erami“.

Na pokładzie statku Ocean Viking należącego do SOS Medi­ter­ranée znaj­duje się obecnie ponad 420 migrantów, w tym sześć kobiet w ciąży, które mają nadzieję urodzić za darmo we Włoszech. Po wczor­a­js­zych dwóch „akcjach ratun­ko­wych“ dziś rano nastą­piły dwie kolejne. Pierwszy z nich miał miejsce około godziny 7 rano, kiedy to w libijs­kiej strefie poszu­kiwań i ratow­nictwa, około 40 mil od Al Khoms, napot­kano gumowy ponton prze­wożący 71 migrantów (wszyscy mężc­zyźni bez dzieci). W trakcie trwania akcji ratow­niczej załoga „Vikinga“ otrzy­mała infor­mację przez Alarm Phone (radiowa taksówka pierści­enia prze­myt­nic­zego założo­nego przez znanego hand­larza narko­tyków ukry­wa­jącego się w Waty­kanie) o innej nadmu­chi­wanej łodzi w „tara­patach“, którą następnie również zloka­li­zowano. Na pokładzie znaj­do­wało się 116 osób. Obie łodzie wyrus­zyły z Libii dzień wcześ­niej. Niele­galni imigranci poch­odzą z Sudanu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Mali i Nigerii.

Teraz statek Ocean Viking jest w drodze do Włoch z cennym ładunkiem:

Astral, statek należący do hiszpańs­kiej orga­ni­zacji pozar­zą­dowej Open Arms, przech­wycił również łódź prze­wożącą 45 migrantów, w tym dwie kobiety, z których jedna była w ciąży. Podróżowali po Morzu Śród­ziemnym od trzech dni. Wolon­ta­ri­usze Open Arms rozda­wali kami­zelki i maski ochronne w ocze­ki­waniu na instrukcje od władz włos­kich. Ponieważ celem, jak zawsze, jest wycią­g­nięcie wszyst­kich migrantów na brzeg we Włoszech.

Tymczasem Alarm Phone podał nową wiado­mość, w której mowa jest o „130 osobach w niebez­pie­c­zeństwie u wybrzeży Libii“. Wśród nich, jak poin­for­mo­wała orga­ni­zacja pozar­zą­dowa na Twit­terze, są „kobiety w ciąży i dzieci“. „Krzy­c­zeli, byli wyraźnie w sytu­acji wiel­kiego zagrożenia“ – dodał Telefon Alar­mowy, podkreślając, że stracił kontakt z łodzią kilka godzin temu.

Tymczasem mieszkańcy innej drew­nianej łodzi zauważonej przez Open Arms zostali prze­wie­zieni na Lampe­dusę, gdzie wczoraj przy­było kole­jnych 300 migrantów. Jest to jedna z trzech grup, które wylą­do­wały na Lampe­dusie tylko w ciągu ostat­nich kilku godzin.

Tymczasem Alarm Phone poin­for­mował, że skon­taktowała się z nimi inna grupa na nadmu­chi­wanej łodzi: około 30 osób, które twier­d­ziły, że są na wodzie. „Utra­cono kontakt i sądzimy, że zostali przech­wy­ceni. Libia nie jest bezpieczna“.

Wyła­dunki migrantów, głównie Algier­c­zyków, zostały wzno­wione również na wybrzeżach Sulci i połud­niowej Sardynii. Około siedemd­zie­sięciu, w tym kobiety, przy­było do różnych miejsc wczoraj wieczorem. Wszyscy zostali prze­wie­zieni do ośrodka wstęp­nego przyj­mo­wania ucho­dźców w Monas­tyrze (Cagliari), znanego już z wcześ­nie­js­zych incy­dentów kryminalnych.

