Von Dr. Matevž Tomšič



Der Bericht der unab­hän­gigen Unter­su­chungs­kom­mis­sion zum Mord an der malte­si­schen Jour­na­listin Daphne Caruana Galizia wurde kürz­lich veröf­fent­licht. Wir erin­nern uns, dass sie 2017 bei einer Auto­bom­ben­ex­plo­sion in der Nähe ihres Hauses getötet wurde. Schon bald gab es Hinweise darauf, dass Personen, die der dama­ligen sozia­lis­ti­schen Regie­rung unter Joseph Muscat nahe standen, in den Mord verwi­ckelt waren. Nun aber stellt dieser Bericht eindeutig fest, dass die malte­si­sche Regie­rung (mit-)verantwortlich ist für den Tod einer Jour­na­listin, die über Korrup­ti­ons­ge­schäfte recher­chierte, in die angeb­lich hoch­ran­gige Regie­rungs­be­amte verwi­ckelt waren, weil sie sie nicht ausrei­chend vor der drohenden Gefahr geschützt hat.

Es wird inter­es­sant sein zu sehen, ob diese Ergeb­nisse Reak­tionen seitens der euro­päi­schen poli­ti­schen Struk­turen hervor­rufen werden, da sie auf eine sehr besorg­nis­er­re­gende Situa­tion in diesem Insel­staat im Mittel­meer hinweisen – sowohl in Bezug auf die Medi­en­frei­heit als auch auf die Rechts­staat­lich­keit. Dies sind zwei Bereiche, die von den Insti­tu­tionen der Euro­päi­schen Union (zu Recht) als beson­ders sensibel und wichtig für das Funk­tio­nieren der Demo­kratie hervor­ge­hoben werden. Und die Frak­tion der Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Partei Europas, der die malte­si­sche Regie­rungs­partei ange­hört, will unbe­dingt mit dem Finger auf die angeb­li­chen Verstöße zeigen, die in einigen euro­päi­schen Ländern statt­finden – natür­lich in den Ländern, in denen die Rechten an der Macht sind. Und sie ziehen in der Regel auch die Aufmerk­sam­keit der Verant­wort­li­chen in den euro­päi­schen Insti­tu­tionen auf sich. Aber wie wird zum Beispiel Tanja Fajon, die Vorsit­zende der Sozi­al­de­mo­kraten und Euro­pa­ab­ge­ord­nete, reagieren, nachdem die Unre­gel­mä­ßig­keiten ihrer poli­ti­schen Wegge­fährten aufge­deckt worden sind?

Seit mehreren Jahren stellt sie Polen und Ungarn „an den Pranger“ und sagt, dass die dortigen Behörden die Justiz unter­drü­cken, ihre eigenen Leute in allen Schlüs­sel­po­si­tionen der öffent­li­chen Einrich­tungen einsetzen, die Staats­ge­schäfte für ihre eigenen Anhänger erleich­tern – und natür­lich die Frei­heit der Medien einschränken. Seit dem Amts­an­tritt der Regie­rung von Minis­ter­prä­si­dent Janez Janša im vergan­genen Jahr versucht auch Slowe­nien, sich dieser Gruppe anzu­schließen, wobei Janšas innen­po­li­ti­sche Gegner eine wich­tige Rolle spielen. Tatsache ist jedoch, dass in keinem der „inkri­mi­nierten“ Länder ein Jour­na­list ermordet wurde. Es hat auch keine ernst­haften physi­schen Angriffe durch Personen gegeben, die mit den derzei­tigen Behörden in Verbin­dung stehen. In Slowe­nien werden solche Anschläge in der Regel von Gegnern der Janša-Regie­rung verübt. Unter­dessen können verschie­dene linke Jour­na­listen und Meinungs­führer, die ständig erklären, wie bedroht sie sind, nicht schlüssig beweisen, was ihnen konkret „Schreck­li­ches“ wider­fahren ist. Das Beste, was sie vorweisen können, sind die verschie­denen belei­di­genden Schriften der regie­renden Poli­tiker und ihrer Unter­stützer. Aber das ist keines­wegs das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Fast jeder, der sich in der Öffent­lich­keit äußert, ist von Zeit zu Zeit solchen „Angriffen“ ausgesetzt.

Werden sich Timmer­mans und in’t Veld mit der ernsten Lage in ihrem Land befassen?

Angriffe auf Jour­na­listen und andere Medi­en­schaf­fende finden jedoch auch in West­eu­ropa, in den so genannten „Kern“-Mitgliedstaaten der Euro­päi­schen Union, statt. So wurde beispiels­weise der bekannte Enthül­lungs­jour­na­list Peter de Vries, der wie Caruana Galizia über Krimi­na­lität und Korrup­tion berichtet hatte, kürz­lich in den Nieder­landen ermordet. Und die eigent­liche Ironie ist, dass dies in einem Land geschah, dessen Poli­tiker sehr gerne auf die proble­ma­ti­sche Lage der Medien in anderen Ländern hinweisen. Was haben der Vize­prä­si­dent der Euro­päi­schen Kommis­sion, Frans Timmer­mans, oder die Euro­pa­ab­ge­ord­nete Sophie in ‚t Veld dazu zu sagen? Wird sie eine ihrer Sitzungen im Rechts­staat­lich­keits­aus­schuss der Situa­tion in ihrem eigenen Land widmen (so wie sie sich mit der Medi­en­si­tua­tion in Slowe­nien befasst hat)?

Es liegt auf der Hand, dass Jour­na­listen in Ländern, in denen „fort­schritt­liche“ poli­ti­sche Kräfte an der Macht sind, nicht sicherer sind als im „rück­stän­digen“ Mittel­eu­ropa. Es wäre ange­bracht, die Situa­tion in verschie­denen Gebieten mit demselben „Maßstab“ zu beur­teilen, insbe­son­dere dort, wo es ernst­hafte Probleme oder sogar Bedro­hungen für die demo­kra­ti­sche Ordnung gibt.

Dr. Matevž Tomšič ist Sozio­loge, Professor an der slowe­ni­schen Fakultät für ange­wandte Sozi­al­stu­dien und Präsi­dent des Verbands der Jour­na­listen und Publizisten.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei DEMOKRACIJA, userem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.