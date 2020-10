Die Bronze-Statue von Wojtek den Bären, dem legen­dären Maskott­chen des 2. polni­schen Armee­korps, das bis Ende Februar 1945 unter Gene­ral­leut­nant Władysław Anders kämpfte, steht im Jordan-Park in Krakau. Es wurde anläss­lich des 70. Jahres­tages der Schlacht am Monte Cassino enthüllt, an der Wojtek teil­nahm.

Wojtek wurde 1942 geboren und von einem Jungen der polni­schen Armee gegen Lebens­mittel einge­tauscht. Er war ein verwaistes Bären­junges, das zuerst ein Maskott­chen war, dann aber als im Rang eines Unter­of­fi­ziers in der 22. Artil­lerie-Versor­gungs­kom­pa­gnie „diente“. Er durch­querte gemeinsam mit der polni­schen Armee viele Länder: Irak, Syrien, Paläs­tina und Ägypten, bevor er in Südita­lien landete. Als Jung­tier wurde er mit Kondens­milch, Obst und Honig gefüt­tert.

Wojtek war ein außer­ge­wöhn­li­cher Trai­nings­partner für die Soldaten. Er hatte ihre Lebens­weise völlig über­nommen und hatte Spaß daran, mit ihnen zu ringen, verletzte sie aber nie, auch wenn ihre Uniform manchmal zerrissen war. Wir dürfen nicht vergessen, dass er damals 1,80 m groß war und nicht weniger als 250 Kilo­gramm wog.

Dieser unge­wöhn­liche Unter­of­fi­zier hatte auch den Mili­tär­gruß gelernt. Wojtek trank Bier (sein Lieb­lings­ge­tränk) und rauchte sogar, wobei er immer auf dem Hintern aß. Er lebte bei den Soldaten und schlief in ihren Zelten.

Aber wenn er schwere Muni­ti­ons­lasten trug, hat er nie direkt gegen den Feind gekämpft. Doch er war eine große Hilfe für die Armee, indem er Muni­ti­ons­kisten trug, die ansonsten von nicht von weniger als vier Soldaten getragen hätten werden müssen. Während der Schlacht von Monte Cassino half er beim Trans­port von 25-Pfund-Artil­le­rie­ge­schossen.

1947 demo­bi­li­siert, verbrachte er den Rest seines Lebens in einem Zoo in Edin­burgh, weil die Polen nicht wollten, dass er den Russen in die Hände fiel. Viele seiner ehema­ligen Mitstreiter besuchten ihn und gaben ihm Ziga­retten und Bier­dosen.

Sein Ruhe­stand verlief fried­lich und er starb im Alter von 22 Jahren.

