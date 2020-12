Woran erkennt man eine Pandemie? Teil 2: Wenn eine Klinik den Betrieb einstellen muss

Wie passt das mit der offi­ziell verord­neten Corona-Angst­mache zusammen? Heißt es nicht, dass selbst, wenn die Masse der Bevöl­ke­rung nicht vom Virus infi­ziert ist, der Lock­down schon deshalb aufrecht­erhalten bleiben muss, da die Kliniken mit unzäh­ligen Corona-Fällen an der Grenze ihrer Leis­tungs­fä­hig­keit stünden? Und ausge­rechnet während eines solchen „Notstandes“ der hunderte Milli­arden verschlingt und die Wirt­schaft gegen die Wand zu fahren droht, muss jetzt ein Kran­ken­haus schließen?

Knapp 200 quali­fi­zierte Arbeits­kräfte stehen auf der Straße

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass das Ingel­heimer Kran­ken­haus zum Ende des Jahres seinen Betrieb einstellt. Als letzter Betreiber der Klinik hatte sich die Stadt Ingel­heim aus finan­zi­ellen Gründen zurück­ge­zogen. Derzeit läuft ein Insol­venz­ver­fahren. Weil sich kein neuer Investor gefunden hat, wurde den knapp 200 Beschäf­tigten zum Jahres­ende gekün­digt, berichtet swr.de.

Milli­arden lieber welt­weit verschleudern

Nun könnte man ja einwenden, so ist es eben in einer freien Markt­wirt­schaft – was sich nicht rechnet, wird eben dicht gemacht. Ja, gut, aber ausge­rechnet zu einem Zeit­punkt, wo doch über­ge­ord­nete Inter­essen zählen sollten, bzw. müssten, wenn der Gesund­heits­not­stand wirk­lich so groß ist, wie man uns einreden will. Und wo eine Finanz­spritze gerade in einem solchen Fall keine Rolle spielen sollte. Noch dazu, wo eine derar­tige Hilfs­maß­nahme der heimi­schen Bevöl­ke­rung zugu­te­kommen würde. Wieso springt da der Staat nicht ein? Wenn es darum geht, Ille­gale zu versorgen, Islamist*innen einzu­fliegen oder Milli­arden welt­weit groß­zügig zu verschleu­dern, ticken die Uhren offen­sicht­lich anders.

