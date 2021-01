Woran erkennt man eine Pandemie? Teil 5 | Wenn 2 Kliniken in Essen schließen

ESSEN – Am 31.12.2020 schloss das zweite Kran­ken­haus im Norden von Essen inner­halb weniger Monate. Nach dem Mari­en­hos­pital in Alten­essen war mit dem St. Vincenz Kran­ken­haus die zweite große Klinik dran. Und das ausge­rechnet während einer „Pandemie“, wo jetzt nahezu alle Main­stream­m­edien sich im Sinne des „Corona-Notstandes“ äußern und alle gleich­ge­schaltet berichten, wie drama­tisch es in den viel zu wenigen Inten­siv­sta­tionen zugehe.

Sankt Vincenz Kran­ken­haus schließt nach fast 140 Jahren

Die Menschen in Essen-Stop­pen­berg haben Abschied vom St. Vincenz Kran­ken­haus genommen. Mit einem Trau­er­marsch zogen sie vom Rathaus durch die Stadt bis hin zum Kran­ken­haus. Die Essener waren nicht nur traurig, sondern vor allem wütend, berichtet radioessen.de. Die Gesund­heits­ver­sor­gung im Norden von Essen sei durch die jetzige weitere Kran­ken­haus-Schlie­ßung gefährdet, kriti­sieren die Initia­toren der Bewe­gung „Bürger­be­gehren Krankenhaus“.

Kran­ken­haus-Mitar­beiter sind traurig und wütend

Viele Mitar­beiter und Pati­enten haben schon am 30.Dezember mit einem Trau­er­marsch Abschied von dem St. Vincenz Kran­ken­haus in Stop­pen­berg genommen. Sie trugen einen Sarg vom Rathaus zur Klinik und legten vor dem Gebäude Kerzen und Blumen nieder. Am Ende betei­ligten sich fast 150 Menschen an dem Trau­er­marsch, auch Mitar­beiter waren darunter, die traurig und wütend sind, dass ihr Kran­ken­haus jetzt geschlossen wird. Viele haben hier gelernt und sind seit Jahren und Jahr­zehnten mit dem Tradi­ti­ons­kran­ken­haus im Essener Norden verbunden, berichtet radio essen weiter.