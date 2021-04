Wozu die Corona-Hysterie? Heuer im Schnitt weniger Sterbefälle

Zahlen lügen nicht, sofern sie aus serösen Quellen stammen. Betrachten wir deshalb die statis­ti­schen Werte, um daraus die entspre­chenden Schlüsse zu ziehen.

Gleich­zeitig wollen wir unseren Blick weg von hyste­ri­schen Schlag­zeilen und mani­pu­la­tiven Bericht­erstat­tungen über die „gefähr­lichste Pandemie seit Jahr­zehnten“, hin zu nüch­ternen statis­ti­schen Werten lenken. Und uns die Frage stellen, ob die diversen Diszi­pli­nie­rungs­maß­nahmen samt Demon­tage von Grund- und Frei­heits­rechten jegli­cher Grund­lage entbehren. Einer Grund­lage, die recht­fer­tigen soll, dass wir uns nicht nur in Rich­tung einer Total­über­wa­chung samt Poli­zei­staat bewegen, sondern dass auch die wirt­schaft­liche Exis­tenz von aber­tau­senden Betrieben auf dem Spiel steht, gigan­ti­sche Schul­den­berge ange­häuft werden und dass das Leben für viel nicht mehr lebens­wert erscheint.



Sterb­lich­keit Deutsch­land bis Ende März 2021

Fassen wir zusammen:

2020 gab es in Deutsch­land im März 87.517 Ster­be­fälle heuer waren es mit 81.307 sogar 6.210 weniger! (Quelle: Statis­ti­sches Bundesamt) Erkennt man daran eine Pandemie?

Was uns noch vom letzten Jahr unterscheidet:

Dass der wach­sende Unmut der Bevöl­ke­rung gegen die über­zo­genen Maßnahmen, sofern er sich in zivilen Unge­horsam und Demons­tra­tionen zum Ausdruck gebracht wird, immer brutaler nieder­ge­schlagen wird. Als Beispiel erlauben wir uns (sehe unten) eine Link­samm­lung unserer beliebten Serien „Polizei: bei …die Hosen voll, …“ und „Woran erkennt man eine Pandemie?“ zu präsentieren.

Wer lebt denn jetzt länger trotz der vielen Corona Toten?

Nachdem es jetzt bekannt­lich so viele Corsa-Tote gibt, so dass man annehmen kann, dass wir bald aussterben werden, erhebt sich die Frage, welche Perso­nen­gruppe lebt denn nun länger um diese Todes­fälle zu kompensieren?

Auch diese Frage lässt sich seriös beant­worten, wenn man dem Robert Koch Institut (RKI) glauben schenken darf. Es ist dem Umstand zu verdanken, dass heuer erst­mals seit Jahrz­enten die Grippe auf wunder­same Weise plötz­lich verschwunden ist. Selbst­ver­ständ­lich dank den Corona-Maßnehmen, die selt­sa­mer­weise bei Influ­enza-Virus voll durch­schlugen, beim Coro­na­virus offen­sicht­lich hingegen kaum. Seltsam, nicht wahr?

Um hier nicht von den „unab­hän­gigen Fack­ten­che­ckern“, die keine Gele­gen­heit auslassen, uns bei Face­book anzu­patzen, bezich­tigt zu werden, Fake-News zu verbreiten, betrachten wir das offi­zi­elle Zahl­ma­te­rial des RKI. Ganze 519 im Labor bestä­tigte Grippe-Fälle gab in dieser Saison in Deutsch­land , darunter aller­dings 13 Todes­fälle. Ein verhält­nis­mäßig hoher Prozent­satz im Vergleich zur prozen­tu­ellen Todes­rate der vielen angeb­lich Corona-Infi­zierten, die unter Personen unter 50 Jahren prak­tisch über­haupt keine Todes­fälle verur­sa­chen (siehe Statistik unten). Wäre der Autor dieser Zeilen ein Corona-Virus, er müsste neid­voll auf seinen Influ­enza-Bruder, was die Gefähr­lich­keit betrifft, blicken!

In Öster­reich sogar nur ein einziger Grippefall

Noch „kata­stro­phaler“ aus der Sicht des Influ­enza-Virus geht es in Öster­reich zu: Da gab es nur einen einzelnen Grippe Fall in der gesamten Saison! Da erhebt sich schon die Frage: Mit was bitte, wurde der ange­steckt? Viel­leicht mit einem Grippe-Virus, der sich dann als Corona-Virus tarnte? Oder medial zum Corona-Virus mutierte?