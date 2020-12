Bereits seit dem Sommer kursiert in diversen sozialen Netz­werken ein verschrift­li­cher Bericht über einen detail­lierten Fahr­plan zur „Corona-Diktatur“, der unbe­stä­tigten Meldungen zufolge aus einem Hinter­zim­mer­ge­spräch am Rande einer IWF-Konfe­renz in Kanada an die Außen­welt gelangte. Darin wird präzise aufge­listet, welche Schritte der Frei­heits­ein­schrän­kung und der globalen Gleich­schal­tung unter­nommen werden. Es erin­nert stark an die Aussagen des „World Economic Forum“-Gründers Klaus Schwab und seinem „Great Reset“, der in der Coron­virus-Pandemie eine „einzig­ar­tige Chance“ für eine „globale Neuge­stal­tung“ sieht und dessen Forum unter anderem damit wirbt, dass der Mensch der Zukunft „nichts besitzen und dabei glück­lich sein wird“.

Das „Pandemie-Play­book“

Mitt­ler­weile exis­tieren mehrere sehr ähnliche Versionen in verschie­denen Spra­chen dieser Nieder­schrift des ursprüng­lich gedank­li­chen Memos. Die Authen­ti­zität darf natür­lich bezwei­felt werden, jedoch ist es erschre­ckend, dass nahezu alle (!) in den Berichten aufge­lis­teten Maßnahmen und Gescheh­nisse bisher einge­treten sind.

Das soge­nannte „Pandemie-Play­book“ wurde auch in einem Online-Beitrag (weit umfas­sender) exzer­piert. Hier die Inhalte dieses Fahr­plans in die Corona-Diktatur:

Ablauf­plan

– Hypothese/Annahme eines simu­lierten globalen Pandemie-Ausbruchs, der erfor­der­li­chen Schritte, der verschie­denen Phasen, des Gesamt­zeit­plans und der erwar­teten Ergeb­nisse (gem. Rocke­feller Stra­te­gie­pa­pier – Lock-Step, 2010)

– Entwick­lung eines sehr anste­ckenden Virus mit einer sehr nied­rigen Sterb­lich­keits­rate, das dem erfor­der­li­chen Plan entspricht (SARS / HIV-Hybrid­for­schungs­stamm, der von 2008 bis 2013 im Fort Detrick Klasse 4‑Labor im Rahmen eines Forschungs­pro­jekts entwi­ckelt wurde, um heraus­zu­finden, warum sich das Coro­na­virus sehr stark bei Fleder­mäusen verbreitet, es jedoch äußerst schwierig auf den Menschen über­tragbar ist (daher die 4 HIV-Inserts, auch bekannt als der fehlende Schlüssel zur Infek­tion des mensch­li­chen ACE-2-Rezeptors)

– Erstel­lung einer waffen­fä­higen Version des Virus mit einer deut­lich höheren Sterb­lich­keits­rate als “BACKUP-Plan”, der in Phase 3 Anwen­dung finden kann, ABER NUR FALLS NÖTIG (SARS / HIV / MERS waffen­fä­higer Tribri­den­stamm, der 2015 im Fort Detrick Klasse 4‑Labor entwi­ckelt wurde). (Anmer­kung Johann: Mit waffen­fähig wäre der Einsatz von 5G möglich, welches wohl durch die Absorp­tion von Sauer­stoff auf bestimmten Band­breiten ähnliche Symptome wie Covid-19 auslösen kann bis hin zur Lungenembolie)

– Trans­port des Forschungs­stammes in ein anderes Klasse 4‑Labor (National Micro­bio­logy Lab in Winnipeg, Kanada), absicht­li­cher Dieb­stahl und Schmuggel durch China (Shi Zhengli) in das einzige chine­si­sche Klasse 4‑Labor (Wuhan Insti­tute of Viro­logy in Wuhan, China) zur besseren Glaub­wür­dig­keit bzw. plau­si­blen Leug­nung, sowie um das gewünschte öffent­liche BACKUP-Narrativ zu etablieren auf das ggf. zurück­ge­griffen werden kann (das primäre Narrativ ist das o.g. natür­liche Narrativ des Dieb­stahls; das Backup-Narrativ ist, dass China das Virus selbst entwi­ckelt hat und es verse­hent­lich nach Außen gelangt ist)

– Finan­zie­rung aller Meinungs­führer (Fauci, Birx, Tedros …) und Agenturen/NGO‘s (WHO, NIAID, CDC, UN …), die bei der geplanten Frei­set­zung des Forschungs­stammes an der Pandemie-Kette betei­ligt wären, um das gewünschte Narrativ während der gesamten Umset­zungs­phase zu kontrollieren/hochzuhalten

– Erstel­lung und Finan­zie­rung des Impf­ent­wick­lungs- und ‑einfüh­rungs­planes, damit dieses welt­weit umge­setzt werden kann (Gates – das Jahr­zehnt der Impfungen: Globaler Impf-Akti­ons­plan, 2010–2020)

– Erstel­lung und Finan­zie­rung der Impf­prü­fungs- / Impf­zer­ti­fi­zie­rungs­pro­to­kolle (Digi­tale Iden­tität) zur Durch­set­zung / Bestä­ti­gung des Impf­pro­gramms nach zwangs­weisem Roll-Out (Gates – ID2020)

– Simu­la­tion des Lock-Step-Szena­rios (gem. Rocke­feller State­gie­pa­pier – Lock-Step, 2010) unmit­telbar vor dem geplanten Ausbruch des Forschungs­stammes in Form einer realen Übung/Simulation mittels War Game, um die erwar­teten Reak­tionen / Zeit­pläne / Ergeb­nisse zu bestimmen (Gates – Event 201, Okt. 2019)

– Frei­set­zung des Forschungs­stammes am Wuhan Insti­tute of Viro­logy und Beschul­di­gung gem. dem o.g. primären Narrativ (der Wuhan Wet Market, November 2019)

– Verharm­lo­sung der Mensch zu Mensch Über­tra­gung so lange wie möglich, um die globale Ausbrei­tung des Forschungs­stammes zu begüns­tigen, bevor ein Land die Grenzen schließen / reagieren kann, um eine Erst­in­fek­tion zu vermeiden

– Sobald ein Land eine Erst­in­fek­tion vermeldet, Verbot von Ein- und Ausreisen, aber die Über­tra­gung inner­halb des Landes ist so lange wie möglich aufrechtzuerhalten

– Sobald genü­gend Menschen in einem Land / einer Region infi­ziert sind, Veran­las­sung von Zwangs­qua­ran­tänen / Isola­tionen für dieses Gebiet, lang­same Erwei­te­rung von Sperr­re­gionen im Laufe der Zeit

– Über­trei­bung der Sterb­lich­keits­rate, indem der Forschungs­stamm für Todes­fälle verant­wort­lich gemacht wird, die wenig oder gar nichts mit dem tatsäch­li­chen Virus zu tun haben, um Angst und Gefü­gig­keit auf einem maxi­malen Level zu halten (wenn jemand aus irgend­einem Grund stirbt und fest­ge­stellt wird, dass eine COVID Infek­tion vorlag – Einstu­fung als COVID-Toten & wenn man glaubt, dass jemand mögli­cher­weise COVID-Symptome hatte, ist anzu­nehmen, dass eine Infek­tion auch vorlag und der Fall ist daher als COVID-Tod zu klassifizieren)

– Halten Sie die Öffent­lich­keit so lange wie möglich unter Quaran­täne, um die Wirt­schaft der Region zu zerstören, Unruhen zu verur­sa­chen, die Liefer­ketten zu zerstören und den Beginn von Lebens­mit­tel­knapp­heiten zu verur­sa­chen sowie das Immun­system der Menschen aufgrund mangelnder Inter­ak­tion mit anderen Menschen / Bakte­rien zu schwä­chen (die Außen­welt … auch bekannt als die Umge­bung, die unser Immun­system wachsam und aktiv hält)

– Spielen Sie mögliche “Behand­lungen” herunter und atta­ckieren Sie diese, wieder­holen Sie immer wieder, dass nur die “Heilung” mittels Impf­stoff zur wirk­samen Bekämp­fung des Virus führt

– Ziehen Sie die Quaran­tä­ne­maß­nahmen immer und immer wieder zeit­lich hinaus (in Inter­vallen von 2 Wochen), was dazu führt, dass immer mehr Menschen aufstehen und protes­tieren / sich widersetzen

– Been­di­gung der Phase-1-Quaran­täne, sobald genü­gend öffent­li­cher Wider­stand vorhanden ist (ca. Juni 2020), führen sie öffent­lich an, dass sie immer noch der Meinung sind, dass es dafür “zu früh” ist, um die Maßnahmen zu beenden, dies aber trotzdem tun werden

– Sobald die Öffent­lich­keit wieder zurück im „Normal­zu­stand” ist, warten Sie einige Wochen und über­treiben Sie dann weiterhin bei der Sterb­lich­keits­rate (ca. Aug-Sept 2020) und kombi­nieren Sie diese mit der Zunahme an Todes­fällen von Menschen, die an Stan­dard­krank­heiten sterben, die nun eine höhere Rate als üblich aufweisen, da das Immun­system der Menschen nach Monaten der Isola­tion stark geschwächt ist, mit dem Ziel die Sterb­lich­keits­rate weiter „aufzu­blähen“ und den bevor­ste­henden Phase-2-Lock­down zu initi­ieren. Schließ­lich den Phase-2-Lock­down veran­lassen (ca. Okt-Nov 2020) mit noch extre­meren Maßnahmen und Beschul­di­gung der Demons­tranten (insbe­son­dere der Leute, die der Regie­rung nicht mehr trauen) als Ursache für die “größere” 2. Welle (wir haben es Ihnen gesagt, es war zu früh, das ist alles Ihre Schuld, weil Sie einen Haar­schnitt brauchten, Ihre Frei­heiten haben Konsequenzen …)

– Erzwin­gung der Phase-2-Quaran­täne auf einem viel extre­meren Niveau, Erhö­hung der Strafen für Zuwi­der­hand­lungen (Erset­zung von Geld­strafen durch Gefäng­nis­strafe), Einstu­fung ALLER Reisen als nicht wesent­lich, Ausweitung/Erhöhung der Anzahl der Kontroll­punkte (einschließ­lich mili­tä­ri­scher Hilfe), Erhö­hung der Verfol­gung / Rück­ver­fol­gung der Bevöl­ke­rung (obli­ga­to­ri­sche Tracking-Apps), Über­nahme der Kontrolle über Lebens­mittel / Gas (große Engpässe), damit Menschen nur dann Zugang zu wich­tigen Produkten / Dienst­leis­tungen erhalten, wenn sie ZUVOR eine Erlaubnis erhalten haben

– Aufrecht­hal­tung des Phase-2-Lock­downs für einen viel längeren Zeit­raum als den Phase-1-Lock­down, wodurch die Welt­wirt­schaft weiter zerstört, die Liefer­ketten weiter verschlech­tert und die Nahrungs­mit­tel­knapp­heit und derglei­chen weiter verstärkt werden

– Nieder­schla­gung jegli­chen öffent­li­chen Wider­standes mit extremen Aktionen / Gewalt. Jeder der sich wider­setzt, soll als Staats­feind Nr. 1 für alle dieje­nigen gelten, die bereit sind sich zu unterzuordnen

– Nach einem ziem­lich langen Phase-2-Lock­down (6+ Monate) – Einfüh­rung des Impf­pro­gramms + der Impf­stoff­zer­ti­fi­zie­rung obli­ga­to­risch für alle (vorran­giger Zugang/Priority für dieje­nigen, die sich bereits ange­meldet haben). Lassen Sie die Impf­be­für­worter alle dieje­nigen angreifen, die sich dagegen wehren nach dem Credo, dass diese eine Bedro­hung darstellen und die Ursache aller Probleme sind (wir können nicht zur Norma­lität zurück­kehren, bis JEDER geimpft ist … Menschen, die sich wider­setzen, verletzen unsere Lebens­weise der Gemein­schaft und sind daher der Feind)

– Wenn die Mehr­heit der Menschen der Agenda folgt, lassen Sie diese Personen in das neue System eintreten (neue Norma­lität), wohin­gegen die Minder­heit, die sich der Agenda wider­setzt inso­fern einge­schränkt wird, als dass ihre Rechte zum Arbeiten / Reisen / Leben einschränkt werden

– Wenn die Mehr­heit der Menschen gegen die Agenda verstößt, ist das waffen­fä­hige SARS / HIV / MERS-Hybrid­stamm als Phase 3 frei­zu­geben, ein Virus mit einer Sterb­lich­keits­rate von über 30% als letzten Angst­ver­stärker, um die Minder­heit dazu zu bringen, schnell zur Mehr­heit zu werden – geben Sie ein letztes “wir haben es euch gesagt” zu Proto­koll für alle dieje­nigen, die nicht zuge­hört haben

– Umset­zung des New-Economy-Modells (Micro­soft-Patent 060606 – Kryp­to­wäh­rungs­system unter Verwen­dung von Körper­ak­ti­vi­täts­daten), welches auf mensch­li­chem Verhalten und der Bereit­schaft zur Unter­wer­fung basiert (opti­mierte Version der Black Mirror Episode “Fifteen Million Merits”), bzgl. der Verwen­dung von Nahrungs­mit­teln, Wasser, Unter­kunft und weiteren wesent­li­chen Elementen des Lebens – eine Waffe zur Durch­set­zung des neuen Wirt­schafts­sys­tems nach dem Grund­satz „mach was wir wollen und werde belohnt“ (sammle Credits / Punkte und erhalte mehr Zugang zu Dingen, die du zum Über­leben brauchst) oder „gehe gegen das, was wir wollen und werde bestraft“ (verliere Credits / Punkte und verliere den Zugang zu Dingen, die du zum Über­leben brauchst)