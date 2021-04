Die Euro­päi­sche Kommis­sion hat de facto zuge­geben, dass sie einen schlech­teren Vertrag zur Beschaf­fung von Impf­stoffen unter­zeichnet hat als das Verei­nigte König­reich. Auf Fragen der V4 News Agency hin machte sie keine Anstalten, zu leugnen, dass der Vertrag keine verbind­li­chen Zusi­che­rungen oder Garan­tien für den Hersteller enthält.

Die Euro­päi­sche Union hat einen schlech­teren Vertrag mit Astra­Ze­neca abge­schlossen als Groß­bri­tan­nien, wie sowohl der briti­sche Gesund­heits­mi­nister als auch der CEO von Astra­Ze­neca bestä­tigt haben. Die V4 News Agency hat eine schrift­liche Anfrage an die EU-Gesund­heits­kom­mis­sarin Stella Kyria­kides und die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion (EK) Ursula von der Leyen geschickt, um zusätz­liche Infor­ma­tionen zu diesem Thema zu erhalten.

Wir wollten wissen, ob die Kommis­sarin absicht­lich oder aus Unwis­sen­heit einen Vertrag mit ungüns­ti­geren Bedin­gungen als Groß­bri­tan­nien unter­zeichnet hat.

Die EK schiebt die Verant­wor­tung auf AstraZeneca

In ihrer Antwort leug­nete die EU-Kommis­sion nicht, dass die EU einen schlech­teren Vertrag als Groß­bri­tan­nien hatte, und auch nicht, dass der Vertrag keine Garan­tien für einen genauen Liefer­termin enthielt.

„Es wurde vertrag­lich fest­ge­legt, dass Astra­Ze­neca vor der Markt­zu­las­sung vorpro­du­ziert, so dass die Dosen unmit­telbar nach der Ertei­lung der Markt­zu­las­sung in erheb­li­chen Mengen gelie­fert werden können“, heißt es in der Antwort. Laut dem Kabi­nett der EK-Chefin „waren die erfor­der­li­chen Mengen für Astra­Ze­neca bis August klar, aber Astra­Ze­neca hat leider zu wenig produ­ziert und zu wenig gelie­fert.“ Sie fügten jedoch nicht hinzu, dass der Vertrag keinerlei Garan­tien für dieses Szenario vorsieht. Das heißt, der Hersteller muss nur beweisen, dass er trotz bester Absichten nicht liefern konnte.

So bleibt die Frage offen, ob die Kommis­sarin absicht­lich oder aus purer Unkenntnis einen Vertrag mit ungüns­tigen Kondi­tionen für die EU abge­schlossen hat?

Neben einer schrift­li­chen Anfrage an Ursula von der Leyen haben wir auch bei der EU-Kommis­sarin Stella Kyria­kides nach­ge­fragt, ob sie absicht­lich oder aus Unwis­sen­heit einen Vertrag zu schlech­teren Kondi­tionen abge­schlossen hat. Wir wiesen auch darauf hin, dass sie nach unserer Kenntnis Verbin­dungen zu einer Anwalts­kanzlei in Zypern hat, einem Fami­li­en­un­ter­nehmen, dessen Mitei­gen­tü­merin sie ist.

Das Kabi­nett von Stella Kyria­kides wies darauf hin, dass unsere Infor­ma­tion, dass die Kommis­sarin Mitei­gen­tü­merin einer Anwalts­kanzlei ist, nicht korrekt sei. Es wurde betont, dass es eine irre­füh­rende Ähnlich­keit in den Namen der Kanz­leien gibt, aber es wurde NICHT bestritten, dass die Kommis­sarin einen schlechten Vertrag abge­schlossen hat. Es wurde auch nicht bestritten, dass das Verei­nigte König­reich einen besseren Vertrag abge­schlossen hat, und auch die Infor­ma­tionen der V4 News Agency über die Bedin­gungen der Impf­stoff-Beschaf­fung wurden nicht dementiert.

In ihrer Verle­gen­heit erklärte die Kommis­sion jedoch, dass die Verträge sehr wohl Details betref­fend der Liefer­be­din­gungen enthalten

In seiner Antwort schrieb das Büro von Ursula von der Leyen, dass „unser Impf­stoff­ver­trag mit Astra­Ze­neca verbind­liche Bestel­lungen und klare Liefer­mengen enthält“. Das heißt also, dass der abge­schlos­sene Vertrag Details sowohl zur Liefe­rung als auch zu den Mengen enthalten soll.

Dies steht aller­dings im Wider­spruch zur früheren Aussage der Kommis­sarin, als sie sagte, dass die Euro­päi­sche Kommis­sion nur vorläu­fige Beschaf­fungs­ver­ein­ba­rungen mit den Herstel­lern von Coro­na­virus-Impf­stoffen abge­schlossen habe und die Verträge selbst – einschließ­lich der Liefer­ter­mine und ‑mengen – von den Mitglieds­staaten unter­zeichnet worden seien. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Verträge der EU KEINE Garan­tien bezüg­lich einer von den Impf­stoff­her­stel­lern gefor­derten recht­zei­tigen Liefe­rung enthalten haben.

Die Frage bleibt dieselbe: Warum hat Stella Kyria­kides es versäumt, umsichtig zu handeln? Oder rührt ihre „Nach­sicht“ von ihren früheren Verbin­dungen zu Impf­stoff­her­stel­lern her?

Quelle: V4 News Agency

