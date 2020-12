Alvaro Peñas *)

21 listopada minęła siódma rocz­nica rozpo­c­zęcia rewo­lucji poko­jowej, znanej również jako Euro­maidan, seria protestów, które dopro­wad­ziły do obalenia prezy­denta Partii Regi­onów Wiktora Janu­ko­wycza (proro­sy­js­kiej) i rady­kalnie zmie­niły poli­ty­czną szachow­nicę w Europie Wschod­niej. W centrum tych protestów znaj­dował się Plac Niepod­le­głościowy w Kijowie (Maidan). Aby lepiej zrozu­mieć, co wydar­zyło się w tamtych czasach, zaleca się obejrzenie filmu doku­men­tal­nego „Heaven’s Hundred“, który ma opcjo­nalnie angie­lskie napisy:.

Wywiad z Jurijem Nojewem (Юрій Ноєвий), człon­kiem Komi­tetu Wyko­naw­c­zego Svoboda (Wolność), głównej ukraińs­kiej partii nacjo­na­lis­ty­cznej, szefem związku zawo­do­wego „Svoboda Pratsi“ i koor­dy­na­torem ruchu prawosław­nego „Katehon“. W latach 2013–2015 był zastępcą regio­nalnym w obwodzie kijow­skim (region).

Przed „Maidan“ na Ukrainie odby­wało się jedno­c­ześnie kilka procesów. Po pierwsze, narodowy renesans i prze­zwy­ciężenie skutków rosy­js­kiej okupacji we wszyst­kich sferach społec­zeństwa. Dopro­wad­ziło to w szcze­gól­ności do rozwoju ruchu narodo­wego zwią­za­nego z tymi proce­sami. Po drugie, trans­for­macja gospod­arcza i prywa­ty­zacja, która dała początek całej gamie potężnych olig­ar­chów, którzy posia­dali władzę gospod­arczą i poli­ty­czną i mieli własne środki komu­ni­kacji, partie poli­ty­czne, płat­nych minis­trów, a nawet prywatne armie. Niek­tórzy z nich utrzymy­wali bliskie stosunki z Moskwą, inni z Zachodem. Dopro­wad­ziło to do powstania dwóch stron, jednej proro­sy­js­kiej i jednej prozachodniej.

W nocy z 21 listopada 2013 r. w Kijowie rozpo­c­zy­nają się protesty po tym, jak ukraiński rząd zawi­esił podpi­sanie układu o stowar­zy­szeniu i umowy o wolnym handlu z Unią Europejską.

Tutaj trzeba rozróżnić pomiędzy Euro­maidan i Maidan. Były to dwa różne procesy. Euro­maidan, wspierany przez partie libe­ralne i proza­chodnie, zaczął demons­trować w obliczu odmowy podpi­sania umowy z Unią Euro­pe­jską przez Janu­ko­wycza 21 listopada. Popierany przez nacjo­na­listów „Maidan“ emanuje prze­mocą stoso­waną przez policję prze­ciwko grud­niowym protestom studenckim.

Oprócz wsparcia zachod­nich rządów, sieć Sorosa promuje protesty. Jak w przy­padku Kata­lonii jakiś czas później, Soros prowadzi kampanię propa­gan­dową, „To jest Ukraina, Europa“

Tak, Soros wykor­zys­tuje sytu­ację i czyni bardzo mądrą propa­gandę: jesteśmy prze­ciwko Rosji i wspieramy was. Następnie sprze­da­jesz naszą ideę otwartej „Europy“: aborcja, zero chrześci­jaństwa, LGBT, migranci, anty­pa­trio­tyzm.… Jest to model, którego nie podzielało nawet wielu zwol­en­ników Euro­mai­danu, postrz­egając Zachód po prostu jako sojusznika Moskwy: zdecy­do­wanie sprze­ci­wi­liśmy się temu modelowi.

Tak, to był główny posąg Lenina w stolicy. Wiele innych upadło przed nim w obwodzie kijow­skim, Połtawie i Czer­nihowie. Był to nie tylko symbol ideo­logii komu­nis­ty­cznej, ale i rosy­js­kiej okupacji.

Napięcia na ulicach wzrosły, dopóki policja nie zaczęła używać broni palnej prze­ciwko protes­tu­jącym w lutym 2014.

Prawda jest taka, że Janu­ko­wycz używa prze­mocy od 2010 roku, kiedy został prezy­dentem. A w przy­padku ruchu nacjo­na­lis­ty­cz­nego, zderzenia z policją w Kijowie i innych miastach były pows­zechne. Niere­gu­larne ares­z­to­wania i pobicia na ulicach były częste w 2012 roku, a w samym Kijowie przepro­wad­zono ponad 100 zmani­pu­lo­wanych spraw karnych prze­ciwko członkom Svobody, wysyłając wielu z nich do więzi­enia. W 2013 roku musiałem opuścić Ukrainę, aby uniknąć oskarżenia za moją działal­ność jako posła i poli­tyka. Wróciłem, gdy zaczął się Euro­maidan, chociaż nie mogłem korzystać z mojego mieszkania. Cały czas byłem na placu Maidan i byłem jednym z liderów, którzy orga­ni­zowali opór z okupowa­nego ratusza w Kijowie. Od początku policja postę­powała z wielką prze­mocą, blokując dostęp ludzi i pojazdów do centrum i prowo­kując demons­trantów, potem przy­chod­ziły pobicia i porwania, a w końcu użycie broni palnej. W odpo­wiedzi policja miała do czyni­enia z naszym zorga­ni­zowanym ruchem oporu.

Janu­ko­wycz użył spec­ja­lnej jednostki policji o nazwie Berkut, a także grup para­po­li­cy­jnych do ich stłumienia.

Berkuts byli spec­jalną jednostką poli­cyjną stworzoną do walki z terro­ryzmem. Jednak w końcu stali się oddziałem zamieszek. Potem były tzw. Tytuszki, niele­galne formacje, które współ­pra­co­wały z policją i w wielu przy­pad­kach były twor­zone przez elementy przes­tępcze. Ci Janu­ko­wy­c­zowie wywoły­wali zamieszki, bili demons­trantów, a nawet nie wstyd­zili się porwać i zamordować. Jednym z najbard­ziej znanych przy­padków jest przy­padek Jurija Wier­ki­bickiego, sejs­mo­loga, który został porwany 21 stycznia 2014 roku w Szpi­talu Ołek­san­dryw­skim w Kijowie. Jego ciało zostało znale­zione następ­nego dnia w pobliżu wsi Gnodin ze śladami tortur.

Co się stało z tymi Berkut­sami i Titush­ki­sami po upadku reżimu? Niek­tóre ukraińskie media opubli­ko­wały zdjęcia byłych Berkutsów na Biało­rusi.

Jednostka została rozwiązana, a zdecy­do­wana więks­zość jej członków pozostała na Ukrainie i uczest­nic­zyła w wojnie. Niek­tórzy, którzy byli zamies­zani w morderstwa i zbrodnie, uciekli do Moskwy i praw­do­pod­obnie na Białoruś. Jeśli chodzi o Tytusa, kilku z nich jest w więzi­eniu, a inni sądzeni. Na przy­kład 22 sierpnia 2020 r. doch­odzenie w sprawie Jurija Werk­byckiego zakońc­zyło się ares­z­to­wa­niem dwóch pode­jr­z­anych jako głównych sprawców i 6 innych osób oskarż­onych. Procesy trwają zbyt długo i w wielu przy­pad­kach przes­tępcy są unie­win­niani, jest jeszcze zbyt wielu loja­l­nych wobec Janu­ko­wycza i miano­wanych przez niego sędziów.

Niek­tóre wieści wska­zy­wały na obec­ność snaj­perów strzel­a­ją­cych do protes­tu­ją­cych, jak również policji.

Nie mogę na to dokładnie odpo­wied­zieć. Słys­załem o snaj­perach próbu­ją­cych zdjąć berku­to­wych strzelców.

Między 18 a 20 lutego było 75 zabi­tych i ponad 500 rannych.

Tak, tych stu zabi­tych jest głównie zastrzel­onych przez snaj­perów. W tym momencie grupy poli­c­jantów zaczy­nają zmie­niać stronę i dołąc­zają do nas. Mimo cięż­kiej sytu­acji, rannych i zmarłych, wśród wszyst­kich walc­zą­cych tam ludzi istniało silne poczucie jedności. Mieszkańcy Kijowa codzi­ennie przy­syłali nam jedzenie i poci­es­zali nas. Z wzrusze­niem wspo­minam też codzi­enne prawosławne msze na placu Maidan.

Jaką rolę odegrał Kościół Prawosławny?

To było bardzo pozy­tywne. Na ulicach odby­wały się msze święte, a po star­ciach z policją otwierano drzwi do kości­ołów, by udzielać schro­nienia działaczom. Ich rola została również nagrod­zona przez samą prawosławną hier­ar­chię. Otrzy­mali wstęgę, dekret, od patri­ar­chatu w Konstan­tyno­polu uzna­jący ich za Cerkiew Prawosławną Ukrainy i oddziel­a­jący od Cerkwi Rosy­js­kiej, co jest obecnie niele­galne na Ukrainie.

W odnie­si­eniu do kościoła, chcę podkreślić jego znaczenie. Wychowałem się w rodzinie ateis­ty­cznej, wychowany przez wiele lat komu­nizmu i nie rozu­mi­ałem znaczenia Kościoła. Jednak po wyjeździe do Niemiec zobac­zyłem na własne oczy, jakie społec­zeństwo stra­ciło wiarę i tradycje, a kiedy wróciłem na Ukrainę, zain­te­re­so­wałem się religią i zacząłem chodzić z rodziną na nabożeństwa kościelne. Kościół jest tarczą prze­ciwko deka­denckim wartościom, które takie postacie jak Soros chcą egzekwować.

Reżim upada i Janu­ko­wycz ucieka do Rosji 22 lutego. Co się stało potem?

Nie tylko on, ale i osoby odpo­wied­zi­alne za represje uciekły. Rosja okupowała Krym i pod przy­wództwem Ołek­sandra Turc­zynowa utwor­zono rząd tymcza­sowy partii Batkiwszc­zyna (Patria) o orien­tacji euro­pe­js­kiej, który zajmował się groźbą wojny. Svodoba poparł ten rząd i przejął trzy minis­terstwa, w tym Minis­terstwo Obrony, a Olek­sandr Sitsch został wicepremierem.

Co miała na myśli pokojówka?

Impuls do prze­jścia do renes­ansu narodo­wego i prze­zwy­ciężenia sytu­acji kolo­ni­alnej kraju. Nies­tety, był to tylko częściowy sukces. Olig­ar­chowie Janu­ko­wycza zostali zastą­pieni przez olig­ar­chów Poroszenki.

Czy myślisz, że coś takiego może się wydarzyć na Biało­rusi, jeśli protesty będą kontynuowane?

Nie, nies­tety, nie. Warunki są inne i nie ma silnego ruchu nacjo­na­lis­ty­cz­nego. Droga do zwycięstwa może wieść tylko przez wytrwałość, ciągłe marsze i strajki. Dla mnie Białoruś jest narodem siostrz­anym, a ja mam tam krewnych. Chcie­liby, aby unie­za­leż­niły się od Moskwy, choć nie chcę, aby stały się też krajem całko­wicie zależnym od Unii Europejskiej.

Źródło: El Correo de España

*) Alvaro Peñas.

Namiętny badacz histo­ryczny i wścibski podróżnik. Dobrze zna kraje Wschodu, do których często podróżuje, oraz ich sytu­ację poli­ty­czną, dzięki przy­jaźni z dzien­nikarzami i poli­ty­kami partii patrio­ty­cz­nych w wielu z tych krajów.