Fran­cuski pisarz Thibaud Gibelin opubli­kował właśnie książkę zaty­tuło­waną Pour­quoi Viktor Orbán joue et gagne („Dlac­zego Viktor Orbán gra i wygrywa“). Nasz kore­spon­dent Lionel Baland przepro­wadził wywiad z autorem z okazji niedaw­nego sukcesu węgier­skiego premiera Viktora Orbána prze­ciwko władzy UE.

1/ Viktor Orbán jest chrześci­jańskim demo­kratą, który kiedyś popierał idee libe­ralne, a teraz jest narodowym konser­wa­tystą. Jak wytłu­mac­zysz tę ewolucję? Ile z tych zmian wynika z poli­ty­cz­nego opor­tu­nizmu i prawd­zi­wych przekonań?

Viktor Orbán nie jest ideo­lo­giem. Opcje doktry­nalne służą mu tylko jako współr­zędne na poli­ty­cznej szachow­nicy. Przez „libe­ralne idee“ rozumie się to, że na przełomie lat 80. i 90. Viktor Orbán chciał odwrócić się od sklero­ty­cz­nego modelu socja­lis­ty­cz­nego i sowieckiej ponad­na­r­odowej domi­nacji, która przez dzie­sięciolecia ciążyła na Węgrzech. Domi­n­u­jący wówczas na Zachodzie system wydawał się być prze­ciw­wagą, znika­jącym punktem odbu­dowy Węgier na solidnym funda­mencie. Pragnienie wyzwo­lenia się z XX wieku było silne wśród młodych buntow­ników, którzy przy­byli z Fideszu (partia założona w 1988 r. i kiero­wana przez Viktora Orbána, nota redak­tora). Tak bardzo, że po pierws­zych wolnych wybo­rach w 1990 roku byli oni w opozycji do konser­wa­tywnej więks­zości Węgier­skiego Forum Demo­kra­ty­cz­nego (MDF) Józsefa Antalla. Okazało się jednak, że Węgry przechod­ziły od jednego podboju do drugiego, od bloku wschod­niego do jedno­bie­gu­no­wego świata kiero­wa­nego przez Stany Zjed­no­c­zone. Model libe­ralny nie był opcją, ale obowiąz­kiem, jak niestrudzenie demons­trował rozpad Jugo­sławii na granicy Węgier. Dawne prze­kaź­niki moskiew­skie zostały oddane w służbę zachodnim inte­resom pod znakiem libe­r­ałów i socja­listów. Orbán zmienił więc swoją pozycję, ciągnąc za sobą Fideszu. Jeśli wydawał się coraz bard­ziej oddalać od idei libe­ral­nych, to dlatego, że podążały one za trendem, który był niez­godny z orbańską wraż­li­wością chrześcijańsko-demokratyczną.

2/ Sukces Viktora Orbána miał miejsce w kraju, na Węgrzech, który zachowuje stosun­kowo dobrą pamięć o reżimie admi­rała Horthy’ego, regenta węgier­skiego królestwa w latach 1920–1944, oraz czyste sumienie wobec drugiej wojny świa­towej, pomimo dużych strat mili­tar­nych na froncie wschodnim. Czy sukces Viktora Orbána byłby możliwy w kraju o tak mrocznej przes­złości jak Niemcy?

W 2014 roku w Buda­pes­zcie zain­au­gu­ro­wano pomnik przed­sta­wia­jący anioła Gabriela jako alegorię dla kraju atako­wa­nego przez orła z datą 1944 roku. Pomnik ten upamiętnia inwazję Niemców w 1944 roku, na rok przed inwazją Armii Czer­wonej. Narr­acja węgierska jest jasna: dwa tota­li­ta­ryzmy poja­wiły się na Węgrzech z powrotem. Dom terroru“, zain­au­gu­ro­wany za czasów pierws­zego rządu Orbanu, poka­zuje tę lekturę historii krajowym i zagra­nicznym gościom. Innymi słowy, skrucha nie znaj­duje się w porządku dziennym. Węgry są w obozie poko­n­anych we wszyst­kich głównych konfliktach XX wieku. Dla Węgier, podobnie jak dla całej Europy Środ­kowej, okres ten jest wyjąt­kowo przy­g­nę­bia­jącym zaćmie­niem. Wydaje mi się, że odrodzenie się Europy Środ­kowej – to jest podtytuł mojej książki – wynika z dużego dyst­ansu w stosunku do wieku 1914 roku i z umie­jęt­ności czer­pania ze starszej historii siły, by zaznaczyć się dzisiaj. To jest dalekie od niemieckiej sprawy.

3/ Węgry są dziś trochę jak Francja w latach 60-tych. Ale czy to nie jest iluzja? Czyż kraj ten nie jest u progu globa­li­zacji, zaledwie kilkad­zie­siąt lat za Europą Zachodnią?

Nie sądzę, aby równ­o­le­głość była możliwa do utrzy­mania. Węgry nie są wielką potęgą, a dzisie­jsza Unia Euro­pe­jska ma o wiele więcej wspól­nego z agonią (i narod­zinami) lat kształ­to­wania się, niż z cichym i nieu­bła­ganym rozwojem stabil­nych społec­zeństw. Wolałbym nary­sować fran­cusko-fran­cuskie równ­o­leż­niki, z jednej strony między latami 1720 i 1780, a z drugiej strony między latami 50. a 2020. Długa skleroza we Francji prowadzi do agonii „starego reżimu“. Ale dzisie­jsze Węgry nie zgad­zają się z naszymi deter­mi­niz­mami, tak jak w latach 80. ubie­głego wieku igno­ro­wały nasze prze­dre­wo­lu­cyjne realia. Z drugiej strony, Europa Środ­kowa jest związana z Europą Zachodnią od trzyd­zi­estu lat. Od 2010 roku pragnienie odrodzenia narodo­wego przy­wróciło Viktora Orbána do władzy, a wraz z kryzysem migra­cy­jnym Europa Środ­kowa zwróciła na to uwagę. Jest to bardzo słaby i niepewny zarys ogólnej alter­na­tywy, ale jest to również jedyny zarys, który stary konty­nent przed­stawił od końca II wojny światowej.

4/ Czy fakt, że Węgry nie przy­jęły prawie żadnych imigrantów, wynika z poli­tyki Viktora Orbána lub z braku atrak­cy­j­ności Węgier dla migrantów, którzy są przy­cią­gani głównie do krajów zachod­nich z wyższym stan­dardem życia i świad­cze­niami socja­l­nymi, a także z faktu, że kraj ten posiada rodzimy prole­ta­riat gotowy do pracy za stosun­kowo niskie wynagrodzenie?

Oba powody są ważne i wzajemnie się uzupeł­niają. Kraje Europy Środ­kowej nie doświad­c­zyły kolo­ni­alnej przy­gody, a imigracja ludzi do Europy jest dla nich tym bard­ziej obca. Wczesna rewo­lucja prze­mys­łowa i „Chwal­ebne lata trzyd­zi­este“ to także obce realia gospod­arcze we wschod­niej części germańs­kiego świata, co sprawia, że hojna poli­tyka społeczna jest jeszcze mniej wyobrażalna.

Jednak dane demo­gra­ficzne Południa są takie, że presja migra­cyjna jest coraz częściej i syste­ma­ty­cznie wywierana na wszystkie kraje Północy. Jeśli przy­jr­zymy się warunkom życia migrantów na obrzeżach naszych metro­polii lub na wyspie Lesbos, to jak możemy sobie wyobrazić, że Europa Środ­kowa pozo­stanie wolna od kolo­ni­zacji na znacznie dłużej bez silnej woli politycznej?

5/ W przes­złości Jobbik, wówczas rady­kalna partia nacjo­na­lis­ty­czna, miał wiatr w żagle. Teraz ta formacja jest osła­biona pod względem wyników wybor­c­zych. Czy Viktor Orbán nie zwrócił się do nacjo­na­listów, aby wykosić trawę pod stopami Jobbika i zmnie­jszyć ją?

Jeśli chodzi o stra­tegię poli­ty­czną, Viktor Orbán jest olbrzymi: nie daje nic żadnej partii prze­ciwnej. Prze­wi­duje on cele ekolo­giczne, aby nie pozostawić tego pola Ziel­onym. Jeśli chodzi o Jobbik, który był w czołówce zagad­nień zwią­z­anych z tożsa­mością, międ­zy­na­r­odowa agenda zaofe­ro­wała Fides­zowi wyst­ar­c­za­jąco dużo, by pokonać swojego prze­ciw­nika. Umie­jętnie zaar­anżo­wane, ochrona granicy i odrzu­cenie kwot migra­cy­jnych pokazało skutecz­ność Viktora Orbána w tym zakresie. Ponadto Jobbik strzelił sobie w stopę, kulty­wując pryn­cy­pialną opozycję wobec Viktora Orbána i sprzy­mier­zając się z lewi­co­wymi partiami.

6/ Fidesz Viktora Orbána jest człon­kiem EPP, Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej, wraz z innymi partiami chrześci­jańsko-demo­kra­ty­cz­nymi i chrześci­jańsko-społecz­nymi z krajów Unii Euro­pe­js­kiej. Jest również bliska PiS (Law and Justice Party), która prowadzi Polskę, lub włos­kiej partii Giorgia Meloni Frères d’Italie. Ponieważ obie partie są człon­kami Partii Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów, czy Fidesz mógłby zmienić partię i dołączyć do tej ostatniej?

Fidesz wstąpił do EPP na zapr­o­szenie kanclerza Niemiec Helmuta Kohla na początku lat dzie­więćd­zie­sią­tych. Jest to najpo­tęż­nie­jsza formacja poli­ty­czna, a przy­najm­niej najbard­ziej obecna w Europie. Viktor Orbán nie ma żadnego inte­resu w opuszc­zaniu go. Przyz­nane, człon­kostwo Fidesz zostało zawi­es­zone od 2019 roku. Ale nie można go wykluczyć, jak twierdzi Donald Tusk, prze­wod­nic­zący PPE. Tak więc Viktor Orbán mane­wruje w ramach tego ruchu bez zrze­kania się relacji z innymi stro­nami. To spro­wadza nas do początku wywiadu: Viktor Orbán wykor­zys­tuje przy­na­leż­ność partyjną lub odnie­si­enia ideo­lo­giczne, aby reali­zować poli­tykę inte­resu narodowego.

Wywiad ten po raz pierwszy ukazał się w języku fran­cuskim na łamach EuroLibertés.

Tytuł książki: