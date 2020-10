Wie fatal und gesund­heits­schäd­lich das durch die Obrig­keit verord­nete Dauer-Tragen (in Lokalen, beim Einkauf, sogar auf öffent­li­chen Flächen!) des soge­nannten Mund-Nasen­schutzes wegen der angeb­li­chen „Corona-Gefahr“ für die Gesund­heit ist, wird in der breiten Öffent­lich­keit kaum bis gar nicht thema­ti­siert. Abge­sehen vom fehlenden Schutz vor Viren (!), müssen Masken­träger stun­den­lang ihre ausge­at­mete Luft wieder einatmen, was zu Kurz­at­mig­keit, Schwindel und sogar Hirn­schäden führen kann. Nebenbei steigt sogar das Risiko einer Infek­tion durch das Masken­tragen, da stetig mit den Händen ins Gesicht gegriffen wird, um die Masken anzu­legen oder zu richten. Was bisher nicht bekannt war: Auch der Mund­raum wird massiv durch den Atem­schutz ange­griffen. Ein Zahn­arzt aus New York brach nun das Schweigen in der Branche dazu.

Verfau­lende Zähne, kaputtes Zahn­fleisch und Co

„Wir sehen massive Entzün­dungen im Zahn­fleisch von Menschen, die bisher immer gesund waren und Hohl­räume in Zähnen bei Menschen, die noch nie zuvor welche hatten“, so Dr. Rob Ramondi, Zahn­arzt und Mitbe­gründer von One Manhattan Dental, gegen­über FOX News. Mitt­ler­weile hätten 50 Prozent seiner Pati­enten durch Nasen-Mund­schutz verur­sachte Zahn­pro­bleme – von verfau­lenden Zähnen, saurem Atem bis hin zu zurück­wei­chendem Zahn­fleisch.

Dabei sind Zahn­fleisch­erkran­kungen für viele Menschen lebens­be­droh­lich, wie der ameri­ka­ni­sche Schlag­an­fall-Verband in einer Studie nach­wies: „Pati­enten mit Zahn­fleisch­erkran­kungen hatten doppelt so häufig einen Schlag­an­fall, der durch die Verhär­tung großer Arte­rien im Gehirn verur­sacht wurde, wie Pati­enten ohne Zahn­fleisch­erkran­kungen.“

Nega­tive Mund­at­mung durch Masken begüns­tigt

Viele Zahn­ärzte gehen mitt­ler­weile davon aus, dass die oralen Infek­tionen haupt­säch­lich durch die Neigung der Menschen zum Mund­atmen beim Tragen einer Maske verur­sacht werden. Mund­at­mung führt zudem zu deut­lich mehr Neben­wir­kungen als reinen Zahn­in­fek­tionen. Denn das Umgehen der Nasen­höhle verwei­gert dem Körper Stick­oxid (ein kriti­scher Blut­ge­fäß­di­la­tator). Die Nasen­höhle erwärmt und reinigt zudem die Luft, bevor sie auf die Lunge trifft.

Mögli­cher­weise sind die zuneh­menden Zahn­pro­bleme aber auch auf das „Bakte­ri­en­wachstum auf einer gebrauchten Maske“ zurück­zu­führen, wie Prof. Denis Rancourt in seiner Arbeit „Masks Don’t Work“ speku­liert. Masken schaffen eine feuchte Umge­bung vor dem Mund, in der sich Bakte­rien unge­hin­dert vermehren können, während das körper­ei­gene Immun­system natür­lich nicht reagieren kann. Maske und Mund-Nasen­schutz führen somit zu weit mehr gesund­heit­li­chen Problemen, als bisher ange­nommen. Und all das, aufgrund einer Grippe, die in über 90 Prozent der Fälle nicht-tödlich verläuft.