In Deutsch­land über­schlagen sich derzeit die Ereig­nisse: Während die Corona-Diktatur einen Dämpfer hinnehmen musste und die aus einem breiten zivil­ge­sell­schaft­li­chen Bündnis zusam­men­ge­setzte Anti-Corona-Groß­de­mons­tra­tionen in Berlin nun doch am Samstag statt­finden darf (das Verfas­sungs­ge­richt hob den Entscheid der Berliner Behörden auf), schießen Main­stream-Medien und Poli­teliten aus allen Rohren. Und erneut wurde der Staats­funk der plumpen Meinungs­ma­ni­pu­la­tion über­führt, diesmal in Form von Fake News durch das ZDF.

Lügen-Artikel über Corona-Demo unab­sicht­lich schon einen Tag vorher veröf­fent­licht

So ist auf der Home­page des ZDF unter der Rubrik Nachrichten/Politik und dann Coro­na­virus tatsäch­lich bereits der Beitrag eines gewissen Michael Kniess zur kommenden Demons­tra­tion in Berlin zu finden gewesen, datiert mit 29.08.2020 (!), wie aufmerk­samen Inter­net­nut­zern auffiel. Das Datum, an dem der Artikel aller­dings abrufbar war, ist heute, der 28.08.2020. Gewesen deshalb, weil der Artikel offenbar rasch wieder umge­schrieben wurde und man nun den Eindruck erwe­cken möchte, dass die Demo­teil­nehmer durch­wegs gewalt­tätig sind und auch werden.

Und schon der Titel liest sich wie reine Fake News. So wird über angeb­liche Gewalt bei der vergan­genen Coro­na­demo in Berlin berichtet, Teil­nehmer sollen Poli­zisten absicht­lich ange­hustet haben. Da man den Artikel offenbar morgen raus­bringen wollte, kann der Staats­funk neuer­dings also in die Zukunft blicken, die Nach­richten lesen sich damit künftig ähnlich wie in kommu­nis­ti­schen Regimen.

„Gewalt­be­reit­schaft durch Corona-Leugner“, „brül­lende Verirrte“

Im Subtext der Unter­schrift dann weitere Nach­richten aus der Kris­tall­kugel:

„Gewalt im Einsatz bei Demons­tra­tionen sind Poli­zisten gewohnt. Doch daran gewöhnen können sie sich nicht. Die Gewalt­be­reit­schaft mancher Corona-Leugner hat sie über­rascht.“

In ein ähnli­ches Horn bläst auch die ehemals bürger­lich-konser­va­tive Welt. Dort werden in beson­ders geschmack­loser Art und Weise die Teil­nehmer der Coro­na­de­mons­tra­tion als „brül­lende Verirrte“ beschimpft.