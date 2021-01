Öster­reichs Bundes­re­gie­rung aus ÖVP und Grünen, rund um Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz, sieht sich aufgrund ihres immer dikta­to­ri­scher werdenden Vorge­hens bei Corona-Maßnahmen und Co. mit einer noch nie dage­we­senen Proteste­welle der Bürger konfron­tiert. Seit Tagen protes­tieren in zahl­rei­chen Groß­städten (Graz, Inns­bruck, Linz, usw.) spontan tausende Menschen gegen die Repres­sionen. Das Fass zum Über­laufen brachte nicht nur der dritte Lock­down, samt Zwangs-Haus­ar­rest für Corona-Test­ver­wei­gerer und einem „Frei­testen“ für gehö­rige Bürger, sondern auch die am Silves­tertag (!) in die Begut­ach­tung geschickte Geset­zes­ver­ord­nung für das Zwangs­testen, samt nur drei­tä­giger Begut­ach­tungs­frist durch die Zivil­ge­sell­schaft. Seither brodelt es gewaltig.

Peti­tion fordert Rück­tritt der gesamten Regierung

Auf der Platt­form openpetition.eu unter­schrieben binnen weniger Tage mehr als 20.000 Menschen eine Rück­tritts­auf­for­de­rung gegen die gesamte türkis-grüne Bundes­re­gie­rung. Im Text zur Peti­tion schreibt der Initiator:

„Ich will nicht sagen das die größte Heraus­for­de­rung auch die einzige ist, aber das Maß ist voll! Wir fordern den sofor­tigen Rück­tritt der öster­rei­chi­schen Bundes­re­gie­rung (geschlossen und ohne jegliche Ausnahme) und daran anschlie­ßend eine Ausschrei­bung zur Neuwahl. So kann und darf es nicht weitergehen. WIR FÜR UNS!!! UND UNSERE KINDER!!! Begrün­dung