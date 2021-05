Von José Papparelli



In der heutigen immer­wäh­renden und global gren­zen­losen Gegen­wart scheinen Grenzen ihre Daseins­be­rech­ti­gung verloren zu haben. Die Grenzen des gesunden Menschen­ver­stands einer ganzen Zivi­li­sa­tion fallen lautlos vor den verblen­deten Augen ihrer Bürger. Der Diskurs der poli­ti­schen Korrekt­heit über die Aufhe­bung von Grenzen, das Einreißen von Mauern und Grenzen, nicht nur natio­naler, sondern aller Art – als ob es ein heiliges Mantra wäre – wird mit abso­luter Norma­lität in der Kultur des Westens instal­liert. Auf der anderen Seite der Grenze ist die Barbarei.

Die Zivi­li­sa­tion gründet auf der Grenze, der Grenze des Terri­to­riums, die das Eigene vom Fremden abgrenzt. Erin­nern wir uns an die Grün­dung Roms mit der von Romulus geöff­neten Furche, der nicht zögerte, sie gegen die Heraus­for­de­rung von Remus, seinem eigenen Bruder, zu vertei­digen. Die Grenze, die Begren­zung ist nicht nur terri­to­rial, sondern auch kultu­rell, natür­lich, und wird in der Konti­nuität der Tradi­tion aufrecht­erhalten, die im Ursprung eines Volkes begründet ist.

Daher muss die Kultur der Annul­lie­rung und die No-Border-Globa­listen die Grenzen abschaffen. Wenn Grenzen wegfallen, gehen die Regeln, die Gesetze, die das Zusam­men­leben, die Frei­heit und die Sicher­heit regeln, verloren. Alles ist verloren, wenn souve­räne Staaten abge­schafft werden. Wenn Chaos herrscht, verschwinden die Grenzen zwischen Gut und Böse, und ohne Regeln gibt es keine Unter­schiede; und ohne sie gibt es keine Iden­tität, keine Würde, keine Souve­rä­nität, keine Frei­heit, keine Zivi­li­sa­tion. Der Fall von Grenzen bedeutet den Verlust der Frei­heit und macht Platz für Anar­chie, Tyrannei oder Despo­tismus. Ohne Grenzen gibt es keine Zivilisation.

Die Medien und die Unter­hal­tung sowie die Bildung in all ihren Berei­chen haben den einheit­li­chen globalen Gedanken als neue Ideo­logie der Aufhe­bung von Iden­ti­täten, Souve­rä­ni­täten, Heimat­län­dern und Nationen vermit­telt, an deren Stelle die soge­nannten offenen Gesell­schaften getreten sind. Dieser Gedanke ist der neue tole­rante Kate­chismus, der welt­weit von Intel­lek­tu­ellen, Künst­lern, Medi­en­per­sön­lich­keiten und sogar vom Papst von Rom selbst verkündet wird. Kurzum, es ist das erlö­sende Aufkommen der Welt von John Lennons „Imagine“, als das wahr gewor­dene globale Modell des Welt­ver­bes­ser­er­tums. Die Werbung des Roten Kreuzes mit dem „maria­ni­schen“ Bild der weißen Frei­wil­ligen, die den „christ­li­chen“ schwarzen Migranten im Arm hält, ist ein Beispiel für die mani­pu­la­tive Perver­sion der Verwen­dung von Bildern für zwei­fel­hafte phil­an­thro­pi­sche Zwecke.

Wir sehen in den Nach­richten die Bilder des unauf­halt­samen massen­haften Grenz­an­griffs und der folgen­losen Verlet­zung der Staats­grenze. Das Besorg­nis­er­re­gende ist, dass dies nicht als Gefahr, als Bedro­hung der Frei­heit, als voll­wer­tige Inva­sion mit allem, was dazu­ge­hört, wahr­ge­nommen wurde, sondern als eine migra­to­ri­sche, huma­ni­täre oder diplo­ma­ti­sche Krise, die mit der Begrü­ßung derje­nigen behan­delt werden muss, die ohne Erlaubnis und mit Gewalt einreisen, derje­nigen, die es wagen, die heilige Furche des Romulus zu überqueren.

Diese Erzäh­lung ist die der globa­lis­ti­schen gren­zen­losen Ideo­logie, ein Erbe des aufge­klärten und frei­mau­re­ri­schen Kosmo­po­li­tismus, des marxis­ti­schen Inter­na­tio­na­lismus, des post­kon­zi­liaren Katho­li­zismus, der aus dem in Italien so genannten Kato­kom­mu­nismus stammt, und des ultra­li­be­ralen Finanz­markt­ka­pi­ta­lismus in den Händen staa­ten­loser Eliten. Die Welt ohne Grenzen ist die grüne, nach­hal­tige, wider­stands­fä­hige und ökopa­zi­fis­ti­sche Utopie der Enkel­kinder von ’68, auf Befehl des techno-finan­zi­ellen Netz­werks der globalen Elite. Ein grau­sames Para­doxon der Geschichte, in der die Gegen­kultur zur domi­nanten Kultur wurde.

Ohne Grenzen gibt es keinen reli­giösen und meta­phy­si­schen Sinn des Lebens, keine Ahnen­geo­gra­phie, keine Fami­li­en­bande. Ohne Grenzen, Schutz­mauern, Begren­zungen gibt es keine Tran­szen­denz, kein Recht, keine Heimat, keine Ordnung, keine Kultur, keine Familie, keine Tradi­tion, keine Iden­tität, keine Frei­heit, keine Souve­rä­nität, keine Würde. Wenn es all das nicht gibt, gibt es keine Mensch­lich­keit, weder als Mann noch als Frau, weder in der Vergan­gen­heit noch in der Gegen­wart noch in der Zukunft, und ohne sie gibt es nur die trans­hu­mane Dystopie, die uns im Austausch dafür ange­boten wird, dass wir aufhören zu sein, wer wir sind.

Grenzen schützen, pflegen und retten Zivi­li­sa­tionen. Sie sind das Boll­werk und die souve­räne Stütze der Völker und haben dazu gedient, den anderen anzu­er­kennen, den Dialog oder die Konfron­ta­tion zu führen und die Iden­tität zu bekräf­tigen. Wenn Grenzen verletzt werden, werden sie über­fallen. Wenn dies geschieht, gewinnt oder verliert man, eine andere Möglich­keit gibt es nicht. Das Über­leben oder Verschwinden von Zivi­li­sa­tion, Souve­rä­nität, Frei­heit und Leben stehen bei der Vertei­di­gung von Grenzen und kultu­rellen Grenzen auf dem Spiel. Nicht mehr und nicht weniger.

José Pappa­relli

Italie­nisch-argen­ti­ni­scher Jour­na­list und Lieb­haber der euro­päi­schen Iden­tität, Spaniens und der Hispa­nidad. Ausge­bildet in Kommu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaften und Kultur­ma­nage­ment, ist er ein Analy­tiker des poli­ti­schen, sozialen und kultu­rellen Lebens.

Er arbeitet mit Radio Ya und ist spezia­li­siert auf die histo­ri­sche Unter­su­chung des hispa­ni­schen Erbes in Amerika.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.