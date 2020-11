Wer geglaubt hat, dass dieje­nigen, die sich gegen Convid19 impfen lassen werden, deshalb zu einem Leben ohne Einschrän­kungen zurück­kehren können, wird jetzt eines Besseren belehrt. Die Agenda, per Panik­mache über eine sog. Pandemie, die weniger Todes­opfer fordert als zuvor Grip­pe­wellen, elemen­tarste Grund­rechte (samt Grund­ge­setz) auszu­he­beln, wurde sicher nicht als Kurz­zeit­pro­jekt konzi­piert. Massen­imp­fungen sollen sich ledig­lich hier ergän­zend dazureihen.

So hat kein Gerin­gerer als der SPD-Gesund­heits­po­li­tiker Karl Lauter­bach unvor­sich­ti­ger­weise vorschnell das hinaus­po­saunt, was nicht nur „Verschwö­rungs­theo­re­ti­kern“ bereits klar war: Der Maßnahmen-Spuk soll auch nach weit­ge­hender Durch­imp­fung der Bevöl­ke­rung zumin­dest in abge­schwächter Form weiter­gehen. Gegen­über dem Nach­rich­ten­portal Watson erklärte Lauterbach:

„Auch Geimpfte können mögli­cher­weise sich und andere infi­zieren, auch wenn die weniger stark erkranken. Daher müssen sie aus Rück­sicht auf andere die Hygie­ne­re­geln für Corona eben­falls beachten. Sie schützen damit andere. So soll es auch bleiben.“

Und weiter heißt es dort, dass erst, wenn klar sei, dass eine Impfung auch eine Infek­tion verhin­dert, könne man über „Alter­na­tiven zu den Hygie­ne­re­geln nach­denken“. Das heißt so viel, dass man erst abwarten müsse, ob oder inwie­weit eine Impfung über­haupt wirke. Oder ob Ange­steckte „weniger stark erkranken“, wie Lauter­bach sagte. Das ist schon klar, nicht umsonst laufen Impf­stoffe in der Regel jahre­lange Versuchs­reihen durch. Ja, und wenn dann endlich Klar­heit herr­schen wird, werde man beginnen „nach­zu­denken“, wie es weiter­gehen könne. Wie lange dieser Nach­denk­pro­zess dann dauern wird, steht in den Sternen.