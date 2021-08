Sizi­lien riskiert zur gelben Zone zu werden, was stren­gere Regeln vor allem für dieje­nigen bedeutet, die nicht im Besitz eines „grünen Passes“ sind.

Die Zahl der Covid 19-Posi­tiven nimmt zu, ebenso die Zahl der statio­nären Pati­enten und der Einwei­sungen in die Inten­siv­sta­tion. Und die Zahl der Todes­fälle nimmt zu. Es handelt sich um eine nega­tive Bilanz des Zivil­schutzes über den Verlauf der Pandemie auf der Insel in der letzten Woche. Das Statis­tikamt der Gemeinde Palermo hat die Daten der Abtei­lung für Kata­stro­phen­schutz veröf­fent­licht, die in der Notiz von „einem besorg­nis­er­re­genden Anstieg in der vergan­genen Woche spricht: die neuen Posi­tiven haben zuge­nommen, die Kran­ken­haus­auf­ent­halte (normale und Inten­siv­pflege), die Neuauf­nahmen in der Inten­siv­pflege und die Todesfälle.“

In Sizi­lien gab es 5.097 neue Posi­tiv­mel­dungen, 14,7 % mehr als in der Vorwoche, in der es bereits einen Anstieg um 23,5 % gegeben hatte. Das Verhältnis der posi­tiven Test­ab­striche zur Gesamt­zahl der Tests ist eben­falls gestiegen, von 4,5 % auf 5,1 %. Der Schwel­len­wert von 5.000 neuen Fällen in einer Woche wurde seit drei Monaten nicht mehr über­schritten (zuletzt in der Woche vom 3. bis 9. Mai mit 5.568 neuen Posi­tiven). Die Zahl der neuen Posi­tiv­mel­dungen hat sich inner­halb von sechs Wochen mehr als versechs­facht: von 784 in der Woche vom 21. bis 27. Juni auf 5 097 in der letzten Woche.

Die Zahl der aktu­ellen Posi­tiv­mel­dungen liegt bei 14.077, 2.858 mehr als in der Vorwoche. 13.605 Menschen sind in häus­li­cher Isola­tion, 2.714 mehr als in der Vorwoche. Es gibt 472 statio­näre Pati­enten, von denen sich 54 auf der Inten­siv­sta­tion befinden. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der statio­nären Pati­enten um 144 gestiegen (die Zahl der statio­nären Pati­enten auf der Inten­siv­sta­tion ist um 21 gestiegen). In der vergan­genen Woche gab es 28 Neuauf­nahmen auf der Inten­siv­sta­tion (doppelt so viele wie in der Vorwoche).

Quanto inci­dono su una possi­bile nuova zona gialla in #Sicilia i #migranti sbar­cati posi­tivi, ieri 165, e le loro frequenti fughe dai centri di acco­gli­enza? pic.twitter.com/wrCmKCBoWO — Fran­cesca Totolo 2 (@fratotolo2) August 9, 2021

Quelle: VoxNews