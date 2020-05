Aufgrund der Regeln der sozialen Distan­zie­rung hatte die Berliner Moschee Dar Assalam keinen Platz mehr für dieje­nigen, die während des Ramadan beten wollten. Die Evan­ge­li­sche Martha Kirchen­ge­meinde in Berlin-Kreuz­berg hat daher ihre Kirche als „vorüber­ge­hende“ Moschee ange­boten.

Ein Symbol dafür, was überall in Europa geschieht. So auch in Italien:

Quelle und Fotos: VoxNews