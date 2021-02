Zum Zustand der Visegrád-Gruppe aus linker Perspektive

Ein linker Jour­na­list ist der Meinung, dass die Gruppe der vier Visegrád-Staaten (V4) ihre ursprüng­li­chen Ziele aufge­geben habe und es ihr an innerem Zusam­men­halt mangele. Folg­lich gebe es für sie keine Zukunftsperspektive.

In einem Kommentar für die Tages­zei­tung Néps­zava wirft Tamás Rónay den Regie­rungen Ungarns und Polens vor, das V4-Bündnis an sich zu reißen und gegen die Euro­päi­sche Union zu instru­men­ta­li­sieren. Die Gründer der Visegrád-Gruppe hätten vor 30 Jahren die euro­päi­sche Einheit stärken sowie die Inte­gra­tion Mittel­eu­ropas vertiefen wollen, notiert der für Außen­po­litik verant­wort­liche Redak­teur des linken Blattes. Er hält die Regie­rungen in Buda­pest und Warschau für unde­mo­kra­tisch, da sie eher dem „chine­si­schen Regie­rungs­stil“ nach­ei­fern würden, als sich an euro­päi­schen Normen zu orien­tieren. In einem Neben­satz weist Rónay darauf hin, dass Tsche­chien und die Slowakei diese „anti­eu­ro­päi­schen“ Ziele nicht teilen würden. In Anbe­tracht all dessen geht der Jour­na­list nicht davon aus, dass die V4-Allianz eine Zukunft habe.

Quelle: Buda­post