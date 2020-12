„Für mich ist die Über­nahme von Polska Press durch das polni­sche Unter­nehmen PKN Orlen eine der beiden wich­tigsten Nach­richten der letzten Wochen. Es ist die Wieder­her­stel­lung der polni­schen Denk­weise – oder zumin­dest gibt es eine Chance dafür“, erklärt Dr. Rafał Brzeski, ein Spezia­list auf dem Gebiet des Infor­ma­ti­ons­kriegs, der Geheim­dienste und des Terro­rismus, im Gespräch mit dem Portal wPolityce.pl.

wPolityce.pl: PKN Orlen kaufte die Polska Press-Medi­en­gruppe von der deut­schen Firma Verlags­gruppe Passau. Spielt es unter dem Gesichts­punkt des Infor­ma­ti­ons­krieges eine Rolle, oder ist die Natio­na­lität des Eigen­tü­mers von Polska Press prin­zi­piell nicht wichtig?

Dr. Rafał Brzeski: Er Kauf hat eine kardi­nale, kriti­sche, zentrale Bedeu­tung. Es ist sehr wichtig für den Infor­ma­ti­ons­stand und den Zustand der Wahr­neh­mung der Welt durch die Polen. Für mich ist die Über­nahme von Polska Press durch PKN Orlen eine der beiden wich­tigsten Nach­richten der letzten Wochen. Es ist die Rück­ge­win­nung der polni­schen Denk­weise durch die Polen – oder zumin­dest gibt es eine Chance dafür.

Der ehema­lige deut­sche Heraus­geber von Polska Press wurde von Berlin aus gesteuert. Das sollte den polni­schen Verbrau­chern eine deut­sche Sicht­weise aufzwingen. In der Tat haben die Deut­schen zu diesem Zweck eine Reihe von Provinz­me­dien in Polen über­nommen – das war schon zur Zeit dieser Über­nahmen kein beson­deres Geheimnis. Die lokalen Medien haben insge­samt eine große Reich­weite. Die Rück­ge­win­nung dieser Menge an lokalen Medien ist für die polni­schen Inter­essen extrem wichtig. Sie deckt ganze Lese­be­reiche ab. Niemand sollte darüber lachen, dass es sich um Lokal­zei­tungen handelt – noch viele Jahre lang werden die Menschen den Text auf Papier lesen und nicht nur auf den Bild­schirm starren. Bisher wurden diese Leute von einem deut­schen Verlag beein­flusst, und jetzt besteht die Chance, dass ein polni­scher Verlag es tut.

wPolityce.pl: Genau darauf bezieht sich die polni­sche Oppo­si­tion, stellt die Sache aber etwas anders dar – sie behauptet, dass die Medien von Polska Press unter der Leitung von PKN Orlen die Medi­en­pro­pa­ganda der PiS betreiben werden. Ist dies Ihrer Meinung nach ein korrekter Vorwurf?

Dr. Rafał Brzeski: Und warum hat die Oppo­si­tion nicht die Polska Press-Gruppe gekauft? Dann wäre es für sie einfa­cher gewesen. Warum wollten sie es nicht? Histo­risch gesehen wurden diese Medien, die nomi­nell polnisch waren, von Leuten aus der „Frei­heits­union“ an eine deut­sche Firma verkauft. Die jetzige Oppo­si­tion entstammt zu einem großen Teil der Warschauer Univer­sität. Sie könnten sich ja das zurück­kaufen, was sie verkauft haben. Das haben sie aber nicht einmal versucht, sondern PKN Orlen hat es getan, und man kann diesem Unter­nehmen nicht übel nehmen, dass es die Trans­ak­tion gemacht hat, als sich die Gele­gen­heit bot. Wichtig ist, dass diese Trans­ak­tion für PKN Orlen sicher­lich profi­tabel sein wird. Es ist also eine geschäft­lich moti­vierte Transaktion.