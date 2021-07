Ist es recht­lich möglich, die Impfung gegen Covid zur Pflicht zu machen? In Anbe­tracht der erteilten Zulas­sungen für Impf­stoffe und des geltenden posi­tiven Rechts scheint die Antwort nein zu lauten. In der Tat wird die Frage der Zwangs­imp­fung, obwohl sie oft aufge­worfen wird, selten unter dem Blick­winkel betrachtet, unter dem sie betrachtet werden sollte: dem der medi­zi­ni­schen Expe­ri­mente, für die die Regeln des Rechts der Euro­päi­schen Union und des fran­zö­si­schen Rechts eindeutig fest­ge­legt sind.

Die durch die Covid-19-Pandemie entstan­dene Gesund­heits­krise könnte es daher recht­fer­tigen, die Impfung aus Gründen der öffent­li­chen Gesund­heit gesetz­lich vorzu­schreiben. Der außer­ge­wöhn­liche Charakter der Umstände sollte jedoch nicht den außer­ge­wöhn­li­chen Charakter der medi­zi­ni­schen Mittel verde­cken, die zur Been­di­gung der Krise einge­setzt wurden, nämlich die Neuar­tig­keit der einge­setzten Impf­ver­fahren. So ist die Zulas­sung, die die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­agentur (EMA) den Herstel­lern im beschleu­nigten Verfahren erteilt hat, mit Auflagen verbunden. Laut EMA wird diese Art der Zulas­sung „auf der Basis von weniger voll­stän­digen Daten als norma­ler­weise erfor­der­lich“ erteilt und setzt voraus, dass sich der Hersteller verpflichtet, „in Zukunft voll­stän­dige klini­sche Daten vorzu­legen“. In den Euro­päi­schen Öffent­li­chen Beur­tei­lungs­be­richten (EPARs), die inner­halb der Euro­päi­schen Arznei­mit­tel­agentur für Pfizer [8] und Moderna [9] ausge­stellt wurden, heißt es, dass die Phar­ma­firmen „die Ergeb­nisse der Haupt­studie, die seit zwei Jahren läuft, noch vorlegen müssen“. Pfizer wurde am 21. Dezember 2020 die Markt­zu­las­sung bis Dezember 2022 erteilt. Der „finale klini­sche Studi­en­be­richt“ wird im Dezember 2023 vorge­legt. Für Moderna wurde die Geneh­mi­gung am 6. Januar 2021 bis Januar 2023 erteilt. Der „Final Clinical Study Report“ wird im Dezember 2022 einge­reicht. Es kann also kein Zweifel daran bestehen, dass es sich um einen Forschungs­impf­stoff handelt.

In einem aktu­ellen Fall schien der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte den Staaten, die eine solche Verpflich­tung im Kampf gegen Covid-19 aufer­legen wollen, Sicher­heiten zu geben. Im Vavřička-Urteil vom 8. April 2021 stellte es fest, dass die Zwangs­imp­fung von Kindern zwar ein Eingriff in die Privat­sphäre sei, aber in einer demo­kra­ti­schen Gesell­schaft aus Gründen der sozialen Soli­da­rität notwendig sei[6]. Dieses Urteil wurde zusammen mit der Tatsache, dass die fran­zö­si­sche Regie­rung dem Verfahren beigetreten war, als weiteres Argu­ment für die Verpflich­tung gewertet. Dies gilt umso mehr, als sich der Verfas­sungsrat bereits 2015 gewei­gert hatte, die Pflicht zur Säug­lings­imp­fung gegen Polio­mye­litis, Diph­therie und Tetanus für verfas­sungs­widrig zu erklären[7].

Im Allge­meinen basiert die Impf­pflicht auf mehreren inter­na­tio­nalen und natio­nalen Texten. Der Inter­na­tio­nale Pakt über wirt­schaft­liche, soziale und kultu­relle Rechte vom 16. Dezember 1966 sieht vor, dass die Staaten zur Gewähr­leis­tung des Rechts auf indi­vi­du­elle Gesund­heit die notwen­digen Maßnahmen ergreifen, um „die Verhü­tung und Behand­lung epide­mi­scher Krank­heiten“ sicher­zu­stellen (Art. 12). In Frank­reich ist es der für die Gesund­heit zustän­dige Minister, der die Impf­po­litik und das Gesetz ausar­beitet, das fest­legt, welche Impfungen obli­ga­to­risch sind. Elf davon sind derzeit für Kinder vorge­schrieben (Art. L3111‑2 CSP)[2]. Für Ange­hö­rige der Gesund­heits­be­rufe und Thana­to­prak­tiker gelten eben­falls bestimmte Impf­vor­schriften, ebenso für Reisende, die Fran­zö­sisch-Guayana besu­chen wollen. Im Übrigen ist aner­kannt, dass „wenn eine geringe Anzahl von Todes­fällen im Rahmen eines Impf­pro­gramms auftritt, dessen einziger Zweck es ist, die Gesund­heit der Gesell­schaft durch die Besei­ti­gung von Infek­ti­ons­krank­heiten zu schützen“, dies keine Verlet­zung des durch die Euro­päi­sche Menschen­rechts­kon­ven­tion vom 4. November 1950[3] geschützten Rechts auf Leben darstellt. Die Vorteile der Impfung sind gut doku­men­tiert: Sie hat zur Ausrot­tung der Pocken geführt, zu einem Rück­gang der Polio­fälle um 99 % zwischen 1988 und 2016 und zu einem erheb­li­chen Rück­gang der Fälle von Tetanus, Masern, Diph­therie, Keuch­husten usw.[4]. Umge­kehrt wird das Wieder­auf­treten einiger tödli­cher Infek­ti­ons­krank­heiten mit dem Rück­gang der Durch­imp­fungs­rate in Verbin­dung gebracht, was die Einfüh­rung einer Impf­pflicht recht­fer­tigen könnte[5].

Für die beiden anderen Impf­stoffe ist die Zulas­sung eben­falls an Bedin­gungen geknüpft. Der Impf­stoff von Astra­Ze­neca wurde am 29. Januar 2021 und der Impf­stoff von Johnson & Johnson am 11. März 2021 zuge­lassen. Die Firmen, die die Impf­stoffe vermarkten, müssen weiterhin „Ergeb­nisse aus den laufenden klini­schen Studien vorlegen“, wie es in den Bewer­tungs­be­richten für den ersten und zweiten Impf­stoff heißt.[10] Für Astra­Ze­neca sind die „finalen klini­schen Studi­en­be­richte“ am 31. Mai 2022 fällig.[11] Für Johnson & Johnson sind die letzten klini­schen Studi­en­be­richte am 31. Dezember 2023 fällig[12] Der Begriff „klini­sche Prüfung“, den die Euro­päi­sche Agentur verwendet, ist unmiss­ver­ständ­lich. Dieser Begriff ist in der Richt­linie 2001/20/EG des Euro­päi­schen Parla­ments und des Rates vom 4. April 2001 definiert.[13] Nach diesem Text ist eine klini­sche Prüfung eine „Unter­su­chung, die am Menschen durch­ge­führt wird, um die klini­schen, phar­ma­ko­lo­gi­schen und/oder sons­tigen phar­ma­ko­dy­na­mi­schen Wirkungen eines oder mehrerer Prüf­prä­pa­rate (…) zu bestimmen oder zu bestä­tigen, um deren Unbe­denk­lich­keit und/oder Wirk­sam­keit zu ermit­teln“. So ist fest­zu­stellen, dass abge­sehen von den Unsi­cher­heiten in Bezug auf ihre spezi­fi­sche Technik – mRNA oder rekom­bi­nante DNA[14] – für den Moderna-Impf­stoff „keine Karzi­no­ge­ni­täts­stu­dien durch­ge­führt wurden“ und für die Impf­stoffe von Pfizer, Astra­Ze­neca und Johnson & Johnson „keine Geno­to­xi­zi­täts- oder Karzi­no­ge­ni­täts­stu­dien durch­ge­führt wurden“.

All diese Infor­ma­tionen reichen aus, um uns davon zu über­zeugen, dass die Covid-19-Pandemie die Gesund­heits­be­hörden dazu veran­lasst hat, ein groß ange­legtes Impf­stoff­ex­pe­ri­ment zu geneh­migen, wie es in der Geschichte der Medizin noch nie dage­wesen ist. In Notfällen scheint es kein recht­li­ches Hindernis zu geben, weder in Bezug auf die indi­vi­du­elle Gesund­heit, um gefähr­dete Personen zu schützen, noch in Bezug auf die öffent­liche Gesund­heit, um eine Über­las­tung der Kran­ken­häuser zu vermeiden. Ande­rer­seits lädt der expe­ri­men­telle Charakter der Impfung den Juristen dazu ein, ihre Anwen­dung neu zu kontex­tua­li­sieren, denn in dieser Ange­le­gen­heit haben sowohl das inner­staat­liche Recht als auch das Völker­recht histo­risch den Begriff der Zustim­mung des Subjekts als Schutz­maß­nahme konstru­iert, um jegli­ches Abdriften zu verhin­dern (I). Folg­lich scheint dieses Prinzip der Einwil­li­gung ausrei­chend etabliert zu sein, um ein Hindernis für eine Zwangs­imp­fung darzu­stellen, solange die klini­schen Test­phasen nicht abge­schlossen sind (II).

I- FREIE ZUSTIMMUNG, EIN HINDERNIS FÜR MEDIZINISCHE EXPERIMENTE

A- Der histo­ri­sche Konflikt zwischen Ethik und medi­zi­ni­schen Experimenten

Seit dem 16. Jahr­hun­dert hat der medi­zi­ni­sche Fort­schritt das Expe­ri­men­tieren gefördert.[15] Es war eines dieser Expe­ri­mente, das zur Erfin­dung des Impf­stoffs führte. Im Jahr 1796 beimpfte Dr. Edward Jenner ein acht­jäh­riges Kind mit Eiter, den er einem an einer infek­tiösen Rinder­krank­heit namens Vaccinia leidenden Milchkuh entnommen hatte. Indem er ihn einem anste­ckenden Pati­enten aussetzte, bewies er, dass die Injek­tion das Kind gegen Pocken immu­ni­siert hatte. Der Glaube an den Fort­schritt und die Verherr­li­chung wissen­schaft­li­cher Entde­ckungen förderten Expe­ri­mente an „gemeinen Körpern“, die als wenig wert­voll galten: Gefan­gene, Inter­nierte, Sklaven, Einge­bo­rene, Prosti­tu­ierte. Jahr­hun­dert führten Ärzte in den euro­päi­schen Kolo­nien der West­in­di­schen Inseln und Nord­ame­rikas Expe­ri­mente an schwarzen Sklaven durch.[16] Vorbeu­gende Impfungen von Krank­heiten wie z. B. Pocken wurden an ganzen Bevöl­ke­rungen vorge­nommen, um eine Immu­ni­sie­rung im Rahmen von Massen­ex­pe­ri­menten zu versuchen

Im 19. Jahr­hun­dert verviel­fachten sich die Expe­ri­mente. Einige Ärzte zeigten ein hohes Maß an ethi­schem Bewusst­sein. So führte 1833 ein ameri­ka­ni­scher Mili­tär­chirurg, William Beau­mont, Expe­ri­mente an einem Pati­enten mit einer Magen­fistel durch, aller­dings erst, nachdem er dessen Einver­ständnis einge­holt und ihn zu diesem Zweck einge­stellt hatte.[17] 1856 empfahl Claude Bernard bei der Fest­le­gung der Prin­zi­pien der expe­ri­men­tellen Methode, dass „niemals ein Expe­ri­ment an einem Menschen durch­ge­führt werden sollte, das ihm nur in irgend­einem Grad schaden könnte.[18] Am 15. Dezember 1859 verur­teilte das Lyoner Straf­ge­richt jedoch zwei Kran­ken­haus­ärzte, die einen zehn­jäh­rigen Jungen absicht­lich mit Syphilis geimpft hatten, als dieser wegen einer Ringel­flechte in die Sprech­stunde kam.[19] 1884 schrieb Louis Pasteur selbst an den Kaiser von Brasi­lien und bat um die Erlaubnis, Insassen der Todes­zellen mit Cholera zu infi­zieren, um Behand­lungen an ihnen zu testen.[20] Die Forde­rungen des Expe­ri­men­tie­rens waren also keines­wegs gleich­be­deu­tend mit Ethik. 1892 wurde in Deutsch­land ein Arzt und Klinik­leiter verur­teilt, der Prosti­tu­ierten und Minder­jäh­rigen ohne deren Wissen Syphilis inji­zierte. Im Anschluss an diesen Fall erließ das deut­sche Gesund­heits­wesen am 29. Dezember 1900 eine Anwei­sung an die Direk­toren von Kliniken, Poli­kli­niken und Kran­ken­häu­sern, die sie verpflich­tete, für Expe­ri­mente die „eindeu­tige Einwil­li­gung“ des Betrof­fenen einzuholen.[21]

Es war ein fran­zö­si­scher Arzt, Pierre-Charles Bongrand, der als erster die moderne Idee vorbrachte, dass das mensch­liche Subjekt – und nicht der Arzt – im Zentrum des expe­ri­men­tellen Systems steht. In seiner Doktor­ar­beit in Medizin stellte er 1905 fest, dass Expe­ri­mente am Menschen zwar für den medi­zi­ni­schen Fort­schritt unver­zichtbar, aber unmo­ra­lisch seien, weil sie das Indi­vi­duum der Gemein­schaft opferten. Aus diesem Grund schlug er vor, eine Verein­ba­rung zwischen dem Expe­ri­men­tator und der Versuchs­person zu treffen, die auf einer „vorhe­rigen Zustim­mung“ basiert. 22] Dieses Konzept wurde nicht sofort in ein Gesetz umge­setzt. 23] Der Grund­satz der infor­mierten Einwil­li­gung des Pati­enten wurde erst­mals vom Cour de Cassa­tion am 28. Januar 1942 allein für das thera­peu­ti­sche Verhältnis fest­ge­schrieben. 24] Was die medi­zi­ni­sche Forschung betrifft, so wird weiterhin voraus­ge­setzt, dass sie huma­nis­tisch ist, einfach weil sie darauf abzielt, das Los der Gemein­schaft zu verbes­sern. „Die Arbeit genialer Männer, selbst wenn sie in die falsche Rich­tung gelenkt wird, stellt sich fast immer zum vollen Vorteil der Mensch­heit heraus“, schrieb Mary Shelley 1818 in Fran­ken­stein.

Das 20. Jahr­hun­dert hat jedoch die Voraus­set­zung der huma­nis­ti­schen Ziele aller medi­zi­ni­schen Forschung weit­ge­hend wider­legt. So soll die 1932 vom kaiser­li­chen Japan geschaf­fene Einheit 731 mehr als zehn­tau­send Gefan­gene getötet haben, die als mensch­liche Labor-Versuchs­ka­nin­chen einge­setzt wurden.[25] Im August 1944 verur­sachte der oberste Sani­täts­of­fi­zier der japa­ni­schen Armee, Naka­mura Hiro­sato, den Tod von neun­hun­dert Indo­ne­siern, nachdem er die expe­ri­men­telle Injek­tion eines Impf­stoffs ange­ordnet hatte, der chemisch verän­dertes Teta­nus­toxin enthielt. In Deutsch­land reichten weder der Hippo­kra­ti­sche Eid noch die Regie­rungs­richt­li­nien über neue Thera­pien und wissen­schaft­liche Expe­ri­mente vom 28. Februar 1931, in denen fest­ge­legt wurde, dass Expe­ri­mente „in allen Fällen, in denen die Einwil­li­gung fehlt“, verboten sind, aus, um die tragischsten medi­zi­ni­schen Miss­stände zu verhin­dern. Das Dritte Reich führte groß ange­legte Expe­ri­mente an depor­tierten Juden durch. In Ausch­witz, Buchen­wald, Dachau und Natz­weiler setzten NS-Ärzte mensch­liche Versuchs­ka­nin­chen ein, die mit Erre­gern wie Typhus, Gelb­fieber, Pocken, Typhus, Cholera und Diph­therie geimpft wurden, um nach Impf­stoffen zu suchen oder Behand­lungen zu entwi­ckeln, die eine Immu­nität ermög­li­chen würden.[27]

B- Die Weihe der infor­mierten Zustim­mung nach 1947

Nach dem Zweiten Welt­krieg wurden zwanzig NS-Ärzte und drei NS-Funk­tio­näre wegen Kriegs­ver­bre­chen und Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit ange­klagt und vom 9. Dezember 1946 bis 20. August 1947 in Nürn­berg vor Gericht gestellt. Mit dem Urteil des ameri­ka­ni­schen Mili­tär­tri­bu­nals vom 19. und 20. August 1947[28] wurde eine Liste von zehn Krite­rien zur Beur­tei­lung der den Ange­klagten vorge­wor­fenen Expe­ri­mente aufge­stellt, die heute als „Nürn­berger Kodex“[29] bekannt ist. Dazu gehört das Prinzip der infor­mierten Zustim­mung des Probanden. Zu ihrer Vertei­di­gung behaup­teten die Ange­klagten, dass in Kriegs­zeiten der hippo­kra­ti­sche Eid nicht mehr gelte und dass der Staat entscheiden könne, die Inter­essen der Wissen­schaft über die des Einzelnen zum Wohle der Nation zu stellen. Als Antwort auf dieses Argu­ment defi­nierten die Nürn­berger Richter Prin­zi­pien, die nicht von einer spezi­fi­schen recht­li­chen Weihe – also vom Recht dieses oder jenes Staates – abhängen sollten, sondern von einer univer­sellen medi­zi­ni­schen Ethik und sogar vom Völkerrecht.[30] Aus diesem Grund sieht auch der Inter­na­tio­nale Pakt über bürger­liche und poli­ti­sche Rechte, der am 16. Dezember 1966 von der Gene­ral­ver­samm­lung der Vereinten Nationen verab­schiedet wurde, vor, dass „niemand ohne seine freie Zustim­mung medi­zi­ni­schen oder wissen­schaft­li­chen Versu­chen unter­worfen werden darf“ (Art. 7).

Die Verbre­chen der Nazi-Ärzte verlei­teten die Menschen aufgrund ihrer Grau­sam­keit zu dem Glauben, sie seien ein mons­tröser Unfall der Geschichte, und ließen sie so vergessen, was Hannah Arendt „die Bana­lität des Bösen“ nennt. Doch im Laufe des zwan­zigsten Jahr­hun­derts gab es weitere Tragö­dien, die aus medi­zi­ni­schen Expe­ri­menten ohne die Zustim­mung des Einzelnen resultierten.[31] Die Geschichte der Verei­nigten Staaten, wo sie gut doku­men­tiert sind, ist erbau­lich: Fütte­rung von zurück­ge­blie­benen Kindern mit radio­ak­tivem Getreide durch MIT-Forscher an der Fernald State School (Massa­chu­setts) in den 1940er und 1950er Jahren[32], falsche Behand­lungen von Schwarzen mit Syphilis durch das Gesund­heitsamt in Tuskegee (Alabama) von 1932 bis 1972[33], Verseu­chung von geistig behin­derten Kindern mit Hepa­titis durch zwei Univer­si­täts­ärzte an der Wilow­brook State School in New York von 1956 bis 1972[34], die Erpro­bung von Thali­domid – einem Beru­hi­gungs­mittel, das für schwere fötale Miss­bil­dungen verant­wort­lich ist – an 20.000 Ameri­ka­nern auf einfache Verschrei­bung durch Allge­mein­me­di­ziner Ende der 1950er Jahre und bis 1961[35], die Injek­tion von Krebs­zellen in ältere und mittel­lose Pati­enten im Jewish Chro­nicle Disease Hospital in Brooklyn im Jahr 1963[36], usw.

Diese Beispiele zeigen, dass für manche der Zweck immer die Mittel heiligen kann. Aus diesem Grund sah sich der Welt­ärz­te­bund, eine 1947 gegrün­dete Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tion von Ärzten, veran­lasst, im Juni 1964 die Dekla­ra­tion von Helsinki zu verab­schieden. Dies war der erste inter­na­tio­nale Text nach Nürn­berg, der sich mit ethi­schen Fragen bei Expe­ri­menten befasste. Dieser Text bekräf­tigt, dass „die Teil­nahme fähiger Personen an der medi­zi­ni­schen Forschung ein frei­wil­liger Akt sein muss“ (Art. 25). In Frank­reich orien­tieren sich die gesetz­li­chen Garan­tien weit­ge­hend an den Prin­zi­pien des Nürn­berger Kodex. Sie wurden von der Natio­nalen Bera­tenden Ethik­kom­mis­sion in einer Stel­lung­nahme aus dem Jahr 1984[37] und im Bericht des Staats­rats über Biowis­sen­schaften, Ethik und Recht aus dem Jahr 1988[38] aufge­griffen. 38] Es war jedoch das Gesetz vom 20. Dezember 1988, bekannt als das Huriet-Sérus­clat-Gesetz, das zum ersten Mal eine spezi­elle Erlaubnis für medi­zi­ni­sche Versuche an gesunden Frei­wil­ligen vorsah – was bis dahin verboten war – und gleich­zeitig an die Notwen­dig­keit einer „freien, infor­mierten und ausdrück­li­chen Zustim­mung“ erinnerte.[39]

II- FREIE ZUSTIMMUNG, EIN HINDERNIS FÜR ZWANGSIMPFUNGEN

A- Der recht­liche Rahmen für Experimente

Medi­zi­ni­sche Forschung, auch wenn sie einen thera­peu­ti­schen Zweck hat, wird nun durch das Gesetz vom 5. März 2012, bekannt als Jardé-Gesetz, gere­gelt. Nach dem Gesetz­buch für das öffent­liche Gesund­heits­wesen darf keine inter­ven­tio­nelle Forschung am Menschen durch­ge­führt werden, „ohne seine freie und infor­mierte Zustim­mung, die schrift­lich einge­holt wurde, nachdem er die erfor­der­li­chen Infor­ma­tionen erhalten hat“ (Artikel 1122–1‑1). Inter­ven­tio­nelle Forschung ist Forschung, „die einen Eingriff an der Person beinhaltet, der nicht durch die übliche Versor­gung gerecht­fer­tigt ist“ (Artikel 1121–1), d.h. einen Eingriff, der nicht frei von Risiken für die daran teil­neh­menden Personen ist. Dazu gehört die Forschung an Medi­ka­menten, aber auch Zell- oder Genthe­ra­pien, wie INSERM anmerkt. Aufgrund ihrer Beschaf­fen­heit und ihrer expe­ri­men­tellen Methodik scheinen die vier Anti-Covid-Impf­stoffe in diese Kate­gorie zu fallen. Was die Vorab­infor­ma­tion betrifft, so muss sie „vorher­seh­bare Risiken“ und „mögliche medi­zi­ni­sche Alter­na­tiven“ enthalten (Artikel 1122–1).

Diese inter­ven­tio­nelle Forschung erfor­dert eine posi­tive Stel­lung­nahme eines regio­nalen Gremiums, des Komi­tees für den Schutz von Personen (CPP), das von der regio­nalen Gesund­heits­be­hörde (ARS) abhängt, gefolgt von der Geneh­mi­gung durch die Natio­nale Agentur für die Sicher­heit von Arznei­mit­teln und Gesund­heits­pro­dukten (ANSM). Die Nicht­ein­ho­lung dieser Zustim­mung wird nach dem Straf­ge­setz­buch (Art. 223–8) grund­sätz­lich mit drei Jahren Gefängnis und einer Geld­strafe von 45.000 Euro bestraft. Dennoch hat die Frage des Anti-Covid-Impf­stoffs dazu geführt, dass die fran­zö­si­schen Gesund­heits­be­hörden die Kontrolle an die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­agentur (EMA) auf der Grund­lage der Verord­nung (EG) Nr. 726/2004 vom 31. März 2004 abge­geben haben. Für „Human­arz­nei­mittel, die einen neuen Wirk­stoff enthalten“, insbe­son­dere für die Behand­lung von Virus­er­kran­kungen, sieht diese Verord­nung ein zentra­li­siertes Zulas­sungs­ver­fahren auf euro­päi­scher Ebene vor. Das heißt, diese Arznei­mittel müssen von der Euro­päi­schen Arznei­mit­tel­agentur (EMA) eine für alle Mitglied­staaten der Euro­päi­schen Union gültige Zulas­sung erhalten. Diese Zustän­dig­keits­ver­schie­bung verhin­dert jede Klage vor den fran­zö­si­schen Gerichten wegen Nicht­ein­hal­tung des Stel­lung­nahme- und Geneh­mi­gungs­ver­fah­rens nach inner­staat­li­chem Recht, da dieses Verfahren unter dem Druck der Umstände durch ein euro­päi­sches Verfahren ersetzt wurde. Ande­rer­seits entbindet sie keines­wegs von der Verpflich­tung, die Zustim­mung des Einzelnen einzuholen.

Inner­halb des Euro­pa­rates legt die Empfeh­lung Nr. R(90)3 des Minis­ter­ko­mi­tees über medi­zi­ni­sche Forschung am Menschen, die am 6. Februar 1990 ange­nommen wurde, eine Reihe von Prin­zi­pien fest. Nach dem dritten darf „keine medi­zi­ni­sche Forschung ohne die infor­mierte, freie, ausdrück­liche und spezi­fi­sche Zustim­mung der Person, die sich ihr unter­ziehen soll, durch­ge­führt werden“, und nach dem drei­zehnten dürfen „Personen, die Gegen­stand medi­zi­ni­scher Forschung sein können, nicht dazu gebracht werden, sich ihr in einer Weise zu unter­ziehen, die ihre freie Zustim­mung gefährdet“. Dieser Text ist zwar eine poli­ti­sche und ethi­sche Verpflich­tung, aber recht­lich nicht bindend. Ande­rer­seits sieht die EG-Verord­nung vom 31. März 2004 die Einhal­tung bestimmter ethi­scher Anfor­de­rungen inner­halb der Euro­päi­schen Union bei der Durch­füh­rung von klini­schen Prüfungen mit auf euro­päi­scher Ebene zuge­las­senen Arznei­mit­teln vor (Punkt 16). Diese Anfor­de­rungen sind in der Richt­linie 2001/20/EG vom 4. April 2001 vorge­sehen, die sich ausdrück­lich auf die Dekla­ra­tion von Helsinki bezieht und auch die Einwil­li­gung nach Aufklä­rung vorsieht (Artikel 3). Schließ­lich hatte der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte 2002 die Gele­gen­heit, zu entscheiden, dass die Aufer­le­gung einer Behand­lung ohne die Zustim­mung des Pati­enten „eine Verlet­zung der körper­li­chen Unver­sehrt­heit der betrof­fenen Person“[41] darstellt und dass „Zwangs­imp­fungen als nicht frei­wil­lige medi­zi­ni­sche Behand­lung einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens“[42] darstellen.

Es bleibt die Frage: Gilt dieser Grund­satz auch, wenn das Expe­ri­ment aus einem Impf­stoff besteht? Die Antwort ist positiv, denn die Richt­linie vom 4. April 2001 bezieht sich auf Arznei­mittel im Sinne eines anderen Textes, der Richt­linie 65/65/EWG vom 26. Januar 1965. Demnach ist ein Arznei­mittel „jeder Stoff oder jede Stoff­zu­sam­men­set­zung, der/die als Mittel mit Eigen­schaften zur Heilung oder zur Verhü­tung von Krank­heiten bei Menschen oder Tieren darge­stellt wird. Als Arznei­mittel gelten auch alle Stoffe oder Stoff­zu­sam­men­set­zungen, die zur Erstel­lung einer ärzt­li­chen Diagnose oder zur Wieder­her­stel­lung, Besse­rung oder Beein­flus­sung der orga­ni­schen Funk­tionen bei Menschen oder Tieren ange­wandt werden können“ (Artikel 1). Covid-Impf­stoffe erfüllen zwei­fels­ohne diese Defi­ni­tion. Soweit sie sich noch in der Versuchs­phase befinden, unter­liegen sie den ethi­schen Grund­sätzen der Verord­nung von 2004. Die Regel der freien und infor­mierten Zustim­mung zu einem Expe­ri­ment ist daher im fran­zö­si­schen Recht wie im Recht der Euro­päi­schen Union fest verankert.

B- Unver­letz­lich­keit des mensch­li­chen Körpers und der Menschenwürde

Das Vavřička-Urteil des Euro­päi­schen Gerichts­hofs vom 8. April 2021 schließt eine verpflich­tende Anti-Kokken-Impfung zwar nicht aus, macht sie aber auch nicht plau­sibel oder recht­lich akzep­tabel. In diesem Fall ging es um längst bewährte Impf­stoffe, die von radi­kalen Gegnern aller Impfungen nur noch am Rande bestritten werden. Das Gleiche kann nicht für Impf­stoffe gegen Krebs gesagt werden. Da sich diese, wie die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­agentur selbst zugibt, noch in der Phase der klini­schen Erpro­bung befinden, erscheint es schwierig, sie ange­sichts der bestehenden recht­li­chen Garan­tien durch­zu­setzen. Eine Impf­pflicht im Rahmen von Expe­ri­menten würde Gefahr laufen, vom Richter sank­tio­niert zu werden, zumal das fran­zö­si­sche Recht auf dem Prinzip der Unver­letz­lich­keit des mensch­li­chen Körpers beruht. Dieses Verbot kommt in dem Spruch Noli me tangere, „rühre mich nicht an“, zum Ausdruck, der den Worten des aufer­stan­denen Christus an Maria Magdalena[43] entnommen ist und den heiligen Charakter des Körpers über­setzt. Dieser Grund­satz der Unan­tast­bar­keit ist zwar nicht in der Verfas­sung veran­kert, zieht sich aber durch unsere gesamte Rechts­ord­nung und wird vom „Schutz der Würde der Person“ erfasst, einem weiter gefassten Begriff, den der Verfas­sungsrat in seiner Entschei­dung vom 27. Juli 1994 zum Gesetz über die Achtung des mensch­li­chen Körpers in den Rang eines Verfas­sungs­grund­satzes erhoben hat.[44]

Es ist üblich zu sagen, dass medi­zi­ni­sche Expe­ri­mente der Mensch­heit als Ganzes zugute kommen, obwohl sie mögli­cher­weise zum Nach­teil der Person durch­ge­führt werden, die ihren Risiken ausge­setzt ist. Mit anderen Worten: Der von den vielen erwar­tete Nutzen wäre die Gefahr wert, die von den wenigen ausgeht. Medi­zi­ni­sche Expe­ri­mente am Menschen lassen sich jedoch nicht auf eine Glei­chung redu­zieren, die sie so offen­sicht­lich machen würde wie eine Vorteil/­Nach­teil-Rech­nung. In der Tat postu­liert eine solche Argu­men­ta­tion ihren unei­gen­nüt­zigen Zweck, indem sie ihre wirt­schaft­li­chen, poli­ti­schen und sozialen Deter­mi­nanten igno­riert. In der Rechts­sache Vavřička bemerkte Richter Wojty­czek in einer abwei­chenden Meinung, die im Anschluss an das Urteil veröf­fent­licht wurde, „dass dem Gerichtshof keine Beweise vorge­legt wurden, die zeigen, dass Staaten, die eine Impf­pflicht einge­führt haben, bessere Ergeb­nisse im Bereich der öffent­li­chen Gesund­heit erzielen als Staaten, die eine solche Pflicht nicht einge­führt haben“. Dies ist ein entschei­dender Punkt mit weit­rei­chenden Auswirkungen.