Anti­zi­pieren II or the double hit

Feste soll man feiern, wie sie fallen, heißt es.

Manche Feste sollte man nicht zu früh feiern!

Von ANDREAS KUBIN | Minister Laschet live auf NTV, 30.10.2020: „Der Bund werde gewal­tige Summen in die Hand nehmen“. Ja, und auch die EZB wird wieder gigan­ti­sche Beträge aufblähen (inflare), um den stot­ternden Wirt­schafts­motor nicht abzu­würgen. Staats­schulden werden weiter explo­dieren auch wegen der ausfal­lenden Steu­er­ein­nahmen. Sogar in Öster­reich wird sich bis Ende 2021 die expli­zite Staats­ver­schul­dung stark der 100 % Marke annähern.

Trotz der letzten opti­mis­ti­scheren Daten in diesen Tagen springen die Börsen nicht mehr an. Nur ganz leichte vernach­läs­sig­bare Gegen­be­we­gungen (30.10.2020). Was ja nichts Gutes erahnen lässt. Zusam­men­ge­fasst: Die Börsen werden von der Realität eingeholt.

„Deut­sche Wirt­schaft erzielt im Sommer­quartal ein Rekord­wachstum – 8,2 Prozent zum Vorquartal!“

Hatte die deut­sche Bundes­re­gie­rung für 2020 noch im Sommer 2020 einen BIP Rück­gang von 5,8 % voraus­ge­sagt, so wurde dieser Rück­gang nun auf 5,5 % nach unten korri­giert![1] (Quelle: handelsblatt.com; 30.10.2020)

Nun, das Jahr 2020 ist noch lange nicht rum und schon „feiert“ man sogar einen Wirt­schafts­auf­schwung von 8,2 % in Q3/2020 gegen­über dem Vorquartal. Über so viel Euphorie sind auch die neuer­li­chen Lock down Maßnahmen besser „an den Mann zu bringen“.

Der double hit ist nicht mehr reine Fiktion, nun er ist da!

Die OECD geht in einem „double hit Szenario“, das ja nun mit dem zweiten Lock­down Realität wird, für die BRD mit einem Rück­gang des BIP von 8,8 % für 2020 aus. Obwohl der OECD Wirt­schafts­aus­blick von Juni 2020 stammt – ein neuerer liegt nicht vor – ist davon auszu­gehen, dass die OECD Zahlen näher an der Realität liegen werden, als jene derzeit von Deut­schen Fernseh-Medien publi­zierten Zahlen.

Die letzten Sekt- und Whis­ky­gläser werden in aller Feier­laune über das dritte Quartal 2020 noch nicht geleert sein, die Party­laune noch nicht ganz verflogen und schwupp di wupp werden die Zahlen zum Q4/2020 da sein. Die werden dann nicht mehr so toll aussehen. Wenn man es mit den Lock down Maßnahmen so weiter treibt, dann wird auch das Q1/2021 dementspre­chend erschre­ckend schlecht aussehen. Weiter voraus möchte ich jetzt gar noch nicht denken.

In der Folge werden – bei etwas Über­trei­bung meiner­seits – die Chine­si­sche und Ameri­ka­ni­sche Wirt­schaft an uns vorbei­rau­schen wie der Inter­city Schnellzug am Kanin­chen. Spätes­tens dann wird die Ernüch­te­rung auch bei Schön­wetter-Seglern sowie Reali­täts-Leug­nern ange­kommen sein.

Zweiter Lock­down in Europa ‑Für nicht wenige wird’s ein Showdown!

Von ANDREAS KUBIN |Wir stehen jetzt unmit­telbar vor – manche euro­päi­sche Länder bereits in – einem neuer­li­chen Lock­down ab 2. November 2020 in der BRD. Gleich­zeitig wird ange­droht die Maßnahmen zu verlän­gern, sollten die Infek­ti­ons­zahlen bzw. die Repro­duk­ti­ons­zahl nicht sinken.

In Spanien ist der Corona-Notstand bis zum 9. Mai 2021 verlän­gert worden, abge­sehen von den Kanaren gelten nächt­liche Ausgangs­sperren im ganzen Land.

„In der Nacht zum Freitag, 30.10.2020 trat in Frank­reich erneut ein landes­weiter Lock­down in Kraft. Die Maßnahme gilt seit Mitter­nacht; bis zum 1. Dezember müssen Restau­rants, Bars und alle nicht unent­behr­li­chen Geschäfte schließen. Die Fran­zosen dürfen ihre Häuser nur noch aus zwin­genden Gründen verlassen, etwa um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Private Treffen nur auf die Kern­fa­milie beschränkt sein.“[1] (Quelle: Frank­furter Rundschau)

Italien: „Corona in Italien: Conte reagiert mit massiven Verschär­fungen!“ Die Italiener müssen sich ab 2. November im Alltag wegen Corona wieder verstärkt einschränken. Kinos, Theater, Bäder, Ski-Resorts, Konzert­hallen und Fitness­stu­dios sollen dann schließen, für Restau­rants und Bars gilt eine Sperr­stunde ab 18 Uhr. Das teilte kürz­lich das Büro von Regie­rungs­chef Giuseppe Conte’s Büro mit.[2]

WHO warnt vor Nega­tiv­folgen des Lock­downs. Man glaubt es kaum. Dieser Tage solche Signale von der WHO?

Der Mensch ist von Natur aus ein gesel­liges Wesen. Einschrän­kende, beschrän­kende, dikta­to­risch ange­ord­nete Maßnahmen wirken sich auf das mensch­liche Gemüt negativ aus. Die Psyche wird beein­träch­tigt und alles, was die Psyche beein­träch­tigt schlägt negativ auf das mensch­liche Immun­system durch und macht die Menschen nur noch anfäl­liger. Dies stößt leider bei allen Lock down Befür­wor­tern auf taube Ohren.

Zum Autor:

Andreas Kubin, MBA, ist seit mehreren Jahr­zehnten spezia­li­siert auf inter­na­tio­nale Finanz­märkte, Wirt­schafts­po­litik sowie Funda­men­tal­ana­lysen über börsen­no­tierte Unter­nehmen und Privatinvestor.