Wien: Willkommens-Stadt für Vergewaltiger und Messerer +UPDATE 01.04.+ Staatsanwalt lässt Rasierklingen-Messerer frei

+UPDATE 01.04.+

Staatsanwaltschaft lässt Rasierklingen-Messerer frei

(screenshot oe24)

Mitten in Wien in der Nachlokal-location am Schwedenplatz bedrohte in der Nacht auf den Ostersonntag um 4h15 ein Syrer zwei Frauen (21 und 24 Jahre alt) mit einem aufgeklappten Rasiermesser und drohte ihnen, ihre Kehlen mit der scharfen Barber-Klinge aufzuschlitzen. Von deren lautem Hilfegeschrei verschreckt ergriff er aber dann aber die Flucht.

Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei nach kurzer Flucht festgenommen werden. Das von ihm weggeworfene Rasiermesser, wurde in einem Altglascontainer sichergestellt .

Während der Vernehmung gab der 28-Jährige Syrer eine geradezu abenteuerliche Geschichte an: Er hätte die Frauen in einer Bar eingeladen und wollte den angeblich bezahlten Betrag anschließend – nicht gerade gentleman-like – wieder zurückhaben. Das Messer habe er lediglich zur Selbstverteidigung bei sich in der Tasche gehabt. Laut Aussage der beiden Frauen soll der Syrer sie schon in der Bar blöd angemacht haben, worauf sie ihn zurückgewiesen hätten.

Die Staatsanwaltschaft Wien erkannte allerdings keine Tatbegehungs- oder Fluchtgefahr und traute des Aussagen des Syrers mehr: Die Angaben der Opfer wurden nämlich nicht als schwerwiegend genug eingestuft. Aus diesen Gründen wurde der Tatverdächtige nur auf freiem Fuß angezeigt. (oe24)

Ob die beiden Nacht-Gängerinnen Welcome-rinnen gewesen sind, ist nicht bekannt…

+++ UPDATE v. 08.11.2023 +++

Illegaler Algerier vergewaltigt 92-Jährige in Heim

Die Tat macht fassungslos:

Schrecklicher Angriff auf eine Seniorin kurz nach Asylantrag.

Nicht nur junge Frauen und Mädchen werden in Europa durch unverantwortliche, ideologisch verblendete linke (und andere) Politiker in große Gefahr gebracht.

Auch in Altersheimen herrscht Angst vor unerwarteten Übergriffen durch Neuankömmlinge. Diese “Bereicherung” der europäischen Gesellschaft hat eine ältere Frau in Wien am eigenen Leib erfahren. Anfang Oktober ereignete sich ein Verbrechen, das in seiner Brutalität selbst hartgesottene Kriminelle schockiert hätte.

Ein illegaler 23-jähriger Algerier ohne Papiere betrat einfach ein Altersheim und überfiel eine 92-jährige Frau brutal in ihrem eigenen Zimmer. Er beraubte und vergewaltigte das Opfer nur wenige Tage, nachdem er einen Asylantrag gestellt hatte. …

Wie berichtet, wurde im Heim “Haus des Lebens” im vierten Wiener Gemeindebezirk “eine 92-jährige Frau am helllichten Tag in ihrem Zimmer Opfer sexueller Gewalt. Nach der Vergewaltigung stahl der Täter ihren Schmuck, riss das Telefonkabel heraus und sperrte das Opfer ein!”

Die verletzte Rentnerin wurde erst nach einem Anruf ihres besorgten Sohnes freigelassen, der seine Mutter nicht erreichen konnte. Derzeit gibt es jedoch keine Besucherregistrierung oder andere Überwachungs- oder Sicherheitsmaßnahmen im Haus….

Erst vier Wochen nach diesem grausamen Verbrechen konnten die Ermittler der nationalen Kriminalpolizei den Verdächtigen anhand von DNA-Treffern identifizieren. Festnehmen mussten sie den 23-Jährigen allerdings nicht: Er saß bereits wegen mehrerer Autoeinbrüche in Linz hinter Gittern!

Bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung gab der Algerier an, sich nicht mehr an die Vergewaltigung zu erinnern, weil er in einem “Pillenrausch” war. Deshalb wisse er nicht mehr viel. Den schockierenden Überfall verübte der illegal eingereiste junge Mann übrigens nur wenige Tage nach seinem Asylantrag. Er tat dies, als er in Wien beim Ladendiebstahl erwischt wurde ….

Diese Bereicherung Europas nimmt mit dem ständigen Zustrom neuer Migranten täglich zu.

+++ UPDATE v. 28.08.2023 +++

Skelettierter Obdachloser mit abgetrenntem Kopf aufgefunden

Im 10. Wiener Bezirk wurde im Naherholungsgebiet Wienerberg, in dichtem Gestrüpp, nur unweit eines Wanderweges, in einem Schlafsack die kopflose und bereits skelettierte Leiche eines Obdachlosen gefunden. Diese lag rücklings in einer etwa 50 Zentimeter tiefen Kuhle, wo der Stadtstreicher üblicherweise übernachtete.

Obwohl die Leiche des 40 – 45-Jährigen bereits durch wild lebende Tiere verunstaltet war, erhärtete sich schnell der Verdacht auf Fremdweinwirkung. Der Kopf des Toten lag abgetrennt meterweit vom Körper entfernt. Und: In der Schädeldecke des Mannes klaffte ein münzgroßes Loch.

Die Wiener Polizei erneut von einem Mord durch brutale äußere Gewalteinwirkung aus:

„Die Verletzung des Knochens weist auf massive Gewaltanwendung hin, von einem Unfall ist nicht auszugehen.“ (krone)

+++ UPDATE v. 20.08.2023 +++

Obdachlosen-Killer ein Teenie-Jugendbande?

In Wien macht sich unter den Obdachlosen große Verunsicherung breit. Und auch innerhalb der Sozialarbeiterszene ist man beunruhigt:

„So etwas war noch nie da.“

– so eine Sozialarbeiterin.

Als erste hilflose Maßnahme wurden die Übernachtungsplätze deutlich erhöht. Obdachlose, die trotzdem im Freien übernachten (müssen), lassen die Schuhe an – um schneller flüchten zu können.

Drei Opfer – 2 Tote

Der Beginn der blutigen Angriffsserie mit einem Messer war Anfang Juli: Damals wurde um 7.40 Uhr am Morgen ein Ungar erstochen auf einer Parkbank aufgefunden. Nur zehn Tage überlebte eine 51-jährige Obdachlose gegen 3.40 Uhr mehrere Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt. Das bisher letzte Opfer erlag im Spital seinen schweren Verletzungen: Der 55-Jährige wurde gegen 02.00 Uhr am Straßenrand des Hernalser Gürtels sitzend, mit mehreren Einstichen aufgefunden worden.

Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein oder dieselben Täter handeln muss. Die Gemeinsamkeiten: „Modus operandi, Stichwaffe, Uhrzeit.“ (oe24)

Berlin Weihnachtsfeiertag 2016: Obdachloser von Asylanten angezündet

Auf alle Fälle scheinen sich die Täter in ihrem Hass zusehend als Frust- und Aggressionsventil die Wehrlosesten in der Gesellschaft auszusuchen:

So sollen in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag 2016 sieben Asylanten (sechs Syrer, ein Libyer) versucht haben, im U-Bahnhof Schönleinstraße einen auf einer Bank schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der Mann blieb unverletzt, weil Passanten eingriffen. (Focus)

+++ UPDATE v. 17.08.2023 +++

Angeklagter mutmaßlicher Tunesier-Vergewaltiger reiste nach Abschiebung wieder ein

Die Unfähigkeit österreichischer (Strafverfolgungs-)Behörden in Sachen Migrantengewalt zeigt sich am Beispiel der Vergewaltigung einer 24-jährigen Frau durch einen 26-jährigen Tunesier. (UM berichte, siehe folgender Artikel)

Mittlerweile hat zwar die Staatsanwaltschaft Wien beim Landesgericht für Strafsachen Anklage gegen den Täter eingebracht: Verhandlungstermin 12. September.

Doch hatte sich der Tunesier einfach nicht um staatliche Justizentscheidungen geschert: War er doch mangels Aufenthaltsberechtigung zuvor schon ein Mal aus Österreich abgeschoben worden. Im Vorjahr reiste er dann wieder illegal ein, diesmal überhaupt ohne Papiere. Weswegen auch eine Identitätsfeststellung nicht vorgenommen werden konnte. Bis zuletzt ging er auch weder einer geregelten Beschäftigung nach, noch hatte er einen offizielle Meldeadresse.

Außerdem bestreitet er den Vorwurf der Vergewaltigung und spricht von “einvernehmlichem Sex”.

+++ UPDATE v. 21.03.2023 +++

+++ UPDATE v. 02.12.2022 +++

+++ UPDATE v. 02.12.2022 +++

“Vergewaltiger-Bande macht Jagd auf Frauen” Oe24 berichtet davon, dass die Wiener Polizei mittlerweile in zwei Fällen zu einer versuchten Massenvergewaltigung im Multikulti-Bezirk Favoriten ermittelt. Der erste Fall soll sich Samstagnacht auf den 19. November ereignet haben: Drei Männer lauerten damals (in der Franz-Koci-Gasse um 2.30 Uhr) einer 20-Jährigen auf und versuchten sie in ein Gebüsch zu zerren. Allerdings kam es nicht zu einer (Gruppen-)Vergewaltigung, weil das mutmaßliche Vergewaltiger-Trio durch das plötzliche Vorübergehen einer Passantin davonlief. Nur knapp zwei Wochen danach ereignete sich ein ähnlicher Überfall auf eine junge Frau (in unmittelbarer Nähe in der Jura-Soyfer-Gasse – beide Adressen befinden sich zwischen Kurpark Oberlaa und der Per-Albin-Hanson-Siedlung): In der Nacht auf Donnerstag wurde eine 18-jährige Frau, um 1.15 Uhr, von zwei unbekannten Tätern im Durchgang einer Wohnhausanlage angegriffen. Aufgrund ihrer vehement Gegenwehr ergriffen die Sextäter die Flucht. Sex-Angriff mit FFP-Maskierung Mittlerweile grassiert allerdings in Wien die “Angst, dass eine Vergewaltigerbande umgeht”. (oe24) Die dunkel gekleideten Männer waren mit FFP-Masken vermummt. Mehrere Spuren von ihnen wurden gesichert.

ERST-Artikel v. 29.11.2022

29.10.: 22-Jährige in Park vergewaltigt

„Erneut soll es in Wien zur Vergewaltigung einer jungen Frau gekommen sein.“ – wie Krone berichtet. Dieses Mal wurde eine 22-Jährige in der Nacht auf Samstag, 29.10., im Martin-Luther-King-Park in Favoriten, (einem Stadtteil mit der höchsten Migranten-Dichte) von einem Unbekannten von hinten attackiert und zu Boden gerissen. Danach vergewaltigte der Täter die Frau.

Laut Polizeiangaben ereignete ereignete sich das Verbrechen gegen Mitternacht. Die 22-Jährige spazierte durch den Park, da sie Kopfschmerzen hatte. Schließlich hätte sich der Täter offenbar von hinten seinem Opfer genähert. Dann attackierte er die Frau, riss sie zu Boden und vergewaltigte sie. Um dann die Flucht zu ergreifen-

Nach der Tat alarmierte das Opfer die Rettung, diese wiederum die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb vorerst erfolglos. Nach Opfer-Angaben der 22-Jährigen handelt es sich bei dem Angreifer um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann „mit dunklem Teint“.

Serie von Vergewaltigungen mit mutmaßlichen Multi-Kulti-Tätern

27.10.: 18-Jährige in Park vergewaltigt

In der Nacht auf Donnerstag, 27.10. sll ein Unbekannter eine 18 Jahre alte Frau in Wien-Liesing bedroht und vergewaltigt haben. Die Frau soll laut Polizei-Angaben bereits im Bus belästigt und anschließend verfolgte worden sein. Im Fridtjof-Nansen-Park in Liesing soll er sie dann gepackt, geschlagen und vergewaltigt haben.

Der Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und ausländischer Herkunft sein.

25.10.: 18-Jährige auf U-Bahn-Toilette vergewaltigt -12-Jährige standen “Schmiere”

Bereits am Dienstag, 25.10. soll eine 18-Jährige in einer WC-Anlage am Wiener Praterstern mutmaßlich sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei konnte mittlerweile zwei Verdächtige (beide sind erst zwölf Jahre alt) identifizieren. Die beiden Burschen sollen während der Tat „Wache gestanden“ sein.

Oktober 2015: “Flüchtlinge willkommen”: Zehntausende Teilnehmer bei Wiens Groß-Demo

_______________________________________________________________________

