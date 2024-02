Realität des Krieges: +Update 16.02.+ Modernisierte russische T-80 Kampfpanzer an der Front (Video)

+Update 16.02.+

Modernisierte russische T-80 Kampfpanzer an der Front (Video)

Eine neue Charge von „T-80BVM“-Kampfpanzern, ist an der ukrainischen Front eingetroffen.

Diese Panzer Omsker Transportmaschinenfabrik stellen für die russischen Truppen einen bedeutenden technologischen und sicherheitstechnischen Fortschritt dar.

Ausgestattet wurden die Panzer mit einem verstärkten dynamischen Schutz, der die Sicherheit der Besatzung erheblich erhöht. Außerdem verfügen sie über ein zusätzliches „Cope Cage“-Dachschutzmodul.

Der leistungsstarken Gasturbinenmotor bieten den T-80BVM hohe Leistung und Manövrierfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten.

Die 125 mm 2A46M-4-Kanone kann eine Vielzahl von Munition nutzen, darunter stabilisierte, fin-stabilisierte, ausschleudbare Sabotgeschosse (APFSDS), Hohlladungspanzerungsmunition (HEAT) und hochexplosive Splittermunition (HE-FRAG).

Als Sekundärbewaffnung verfügen die Panzer über ein koaxiales 7,62 mm PKT-Maschinengewehr und ein dachmontiertes 12,7 mm NSVT-Flugabwehrmaschinengewehr. Außerdem sind acht Rauchgranatenwerfer einsetzbar, zur Erzeugung eines Rauchvorhangs, um die Position während des Die russische Armee stockt hiermit die seit Februar 2024 erhebliche Verluste, etwa bei 120 T-80BVM-Panzer, auf.

Uralvagonzavod (UVZ) reported that a new batch of T-80BVM obr 22 MBTs was dispatched from Omsktransmash. According to video there are at least 5 tanks on the train. All of them are already equipped with cope-cage protection https://t.co/I18s9PifO0 pic.twitter.com/JRzRUEp4n4 — D’Mithridates (@Rhaescuporis) February 14, 2024

+Update 22.01.+

Russen vernichten ukrainische Einheiten (Video)

Die Russen versetzten ihren Gegnern in der Nähe des Dorfes Spornoje nördlich von Donezk mit Präzisionsangriffen einen schockierenden Schlag.

Dabei zeigen Drohnenaufnahmen deutlich, wie ukrainische Soldaten versuchen, sich vor dem Angriff im Schnee in Deckung zu bringen. Schließlich wird die gesamte Einheit von russischer Artillerie zerstört, berichtet “Iswestija“.

+Update 06.01.+

Russischer “KA-52”-Kampfhubschrauber als Tötungsmaschine (Video)

Der russische Kampfhubscharauber “Ka-52M” gilt als eine effektive Tötungsmaschine: Wie sie schrieben. Dessen Besatzung griff als Teil einer Offensivgruppe ukrainische Befestigungen in der Region Donezk an.

Mit den Koordinaten der Luftaufklärung ausgestattet, feuerten sie multiple Salven von Raketen ab und zerstörten einen ukrainischen Gefechtsstand sowie mehrere gepanzerte Fahrzeuge.

+Update 26.11.+

Russischer “KA-52”-Kampfhubschrauber gegen ukrainische Streikräfte (Video)

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen, wie die Besatzung eines “Ka-52”-Kampfhubschraubers versuchen, gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte außer Gefecht zu setzen. Die Aufnahmen wurden von der Nachrichtenagentur TASS auf Telegram geteilt.

Hier ein ähnliches Mannöver:

+Update 22.09.+

Ukraine verwendet Maschinengewehr aus dem 19. Jahrhundert (Video)

Die ukrainischen Soldaten verwenden offenbar ein Maschinengewehr aus dem 19. Jahrhundert: Die Waffe wurde 1884 Sir Hiram Stevens Maxim entwickelt und erstmals von britischen Kolonialtruppen 1893 im Matabele-Krieg eingesetzt.

Auch während des Ersten Weltkriegs verwendeten mehrere Armeen das Original oder eine verbesserte Version davon. Eine weitere Entwicklung war das britische Vickers-Maschinengewehr, das 1912 in Dienst gestellt wurde und bis 1968 im Einsatz blieb.

Für die Deutschen war das Maschinengewehr “08”, für die Russen das Maschinengewehr “Pulemjot Maxim” mehr oder weniger eine direkte Kopie des “Maxim”, welches auch im Russischen Bürgerkrieg Einsatz fand.

Auch während des Zweiten Weltkriegs wurde es – obzwar veraltet – noch von den Sowjets in großer Zahl verwendet.

Maxim-Maschinengewehre, ähnlich denen, die heute in der Ukraine verwendet werden, verteidigten im Winter 1941 den Luftraum Moskaus.

Vermutlich verwenden die Ukrainer ein Museumsexemplar zur Bekämpfung russischer Selbstmorddrohnen: Wurden doch das “Maxim” im Winter 1941 in der Ukraine zur Verteidigung des Moskauer Luftraums eingesetzt.

+++ Update v. 14.09.2023 +++

Russische Kampfhubschrauber vereiteln ukrainisches Vorrücken (Video)

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte diese Aufnahmen: Sie zeigen Angriffe mit „Ka-52“ Mi-28-Hubschrauber“ wie sie ukrainische Streitkräfte beim Vormarsch mit gepanzerten Fahrzeugen in die von Russen annektierten Gebiete stoppen.

Die Hauptoffensivkraft der russischen Einheiten wird von den Hubschraubern „Ka-52 Alligator” und „Mi-28 Night Hunter” gestellt. In der zweiten Reihe folgen dann die „Mi-35“-Hubschrauber.

Sie greifen Ziele mit ungelenkten Luft-Luft-Raketen an, bieten aber auch Schutz für die Hauptangriffsmittel. Zur Formation gehören auch die Besatzungen von „Mi-8“-Angriffs- und Transporthubschraubern mit einem Feuerunterstützungsteam an Bord. Letztere hat die Aufgabe, im Notfall Besatzungsmitglieder, Borddokumente und Ausrüstung aus den Kampfhubschraubern zu evakuieren.

Bei einem erst kürzlich durchgeführten Kampfflug haben russische Piloten Raketen gegen bestimmte befestigte Punkte der Streitkräfte der Ukraine abgefeuert. Dabei wurden ein Gefechtsstand, Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge von den Streitkräften der Ukraine zerstört.

+++ Update v. 30.08.2023 +++

Absurder ukrainischer Propaganda-“Erfolg”: Drei Monate Kampf für eine Siedlung (Video)

Nach drei Monaten gaben Kampf gaben die Ukrainer die Einnahme der Siedlung Robotyne bekannt. Videoaufnahmen hierzu veröffentlichte am 25 August das “Marine Corps Special Operations Center Nr. 73” der ukrainischen Streitkräfte.

Letzte Woche drangen ukrainische Soldaten in das Dorf ein und hissten die ukrainische Flagge. Am Montag verkündete das ukrainische Militär auf mehreren offiziellen Plattformen die Befreiung der Stadt. Robotyne befindet sich in der Region Saporischschja und spielte für die russische Verteidigung an der Südfront zwar eine wichtige strategische Rolle. Die Eroberung des Dorfes war für die Ukraine deswegen anscheinend eine wichtige strategische Errungenschaft. Die Realität sieht allerdings anders aus: Denn bis bis zur ersten wirklich bedeutenden Stadt, Tokmak (30.600 Einwohner), gibt es noch mindestens 2-3 große russische Verteidigungslinien zu überwinden. Und von hier sind es weitere 100 km bis nach Melitopol oder Berdjansk (plus 60 km). So feiert die ukrainische und internationale Kriegspropaganda +++ Update v. 20.08.2023 +++

Ukrainischer Schützenpanzer fährt auf Mine (VIDEO)

Zu sehen ist die ukrainische Besatzung eines “HMMWV”-(Humvee)-Schützenpanzers in Kampfhandlungen. Dann fährt das Fahrzeug auf eine Mine, und dessen Inneres geht in Flammen auf. Die Mannschaft scheint aber entkommen zu sein.

⚡️Ukranian sources publish a video showing what it looks like from the inside when a Humvee drives over a mine. Absolutely crazy… pic.twitter.com/bhcDV9WviN — War Monitor (@WarMonitors) August 16, 2023

+++ Update v. 15.08.2023 +++

Ukrainer beschießen US-Journalisten hinter russischer Front (Video)

Die ungewöhnliche Youtube-Aufnahme stammt vom US-Influencer und Ex-Marinesoldaten Patrick Lancaster. Er berichtet als Journalist über den Ukrainekrieg, allerdings von russischer Seite aus. Zu sehen sind russische Truppen, wie sie an der Donezker Front in der Nähe der Stadt Awdijiwka vorrücken, als eine ukrainische Drohne das Feuer auf sie eröffnet.

Das lange Filmmaterial ist es umso interessanter, weil kaum englischsprachige Sender über den Kriegsalltag aus Sicht der Russen berichten.

+++ Update v. 09.08.2023 +++

Russischer Soldat zeigt Schrapnell-Granaten-Wunden

Ein Twitter-Video zeigt einen russischen Soldaten, der durch eine ukrainische Schrapnellgranate verwundet wurde. Es ist zwar nicht bekannt, wo oder wann sich der Vorfall ereignete, aber das Filmmaterial veranschaulicht, wie schwerwiegend nicht tödliche Verletzungen sein können.

Sie können sich das Video ansehen, indem Sie hier klicken

Ein Schrapnell-Granate ist mit Metallkugeln gefüllt, welche kurz vor dem Ziel durch eine Treibladung nach vorn ausgestoßen und dem Ziel entgegengeschleudert werden.

+++ Update v. 08.08.2023 +++

Ukraine setzt erstmals US-Streubomben gegen Zivilbevölkerung ein

Die ukrainische Armee hat gestern am späten Abend das erste Mal NATO-Streubomben gegen die Zivilbevölkerung in Form von 4 Stück 155mm Artilleriegranaten auf Donezk eingesetzt. Getroffen wurden nicht militärische Ziele sondern zentrale Bezirke der Stadt, u.a. auch die Universität für Handel und Wirtschaft.

Hier ein chronologischer Rückblick, wie es zu solchen Kriegsverbrechen hier kommt: 1. Russland erfüllt seinen Teil des Getreide-Abkommens und lässt ukrainisches Getreide im Schw. Meer gewähren. 2. Westen erfüllt seinen Teil NICHT. Die russische Bank, mit der Russland Zahlungen… https://t.co/oaGzfbyp2K — Jonas Danner (@MrJonasDanner) August 7, 2023

+++ Update v. 30.07.2023 +++

Russischer Panzer zerstört ukrainisches Panzergeschwader

Ein einziger russischer Panzer stoppte ein ganzes ukrainisches Panzergeschwader und setzte dieses außer Gefecht. Nach Angaben des russischen Telegram-Kanals Rybar wurden dabei zwei ukrainische Panzer und sechs gepanzerte Fahrzeuge von der russischen Panzerbesatzung zerstört.

“Acht feindliche Elemente rückten gleichzeitig auf die russischen Stellungen vor. Doch die Panzerbesatzung schlug zurück und schoss zwei Panzer und sechs gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte ab, die alle in der Nähe der Waldlichtung verbrannten. Dann lud das russische Fahrzeug von selbst nach und zerstörte alle feindlichen Streitkräfte.”

One person alone on a field is not a warrior, unless that person is a Russian.

A lone tank vs 8 chub vehicles. pic.twitter.com/ph0Zo2k6Zl — 🇷🇺General Surovikin 🖤💛🤍 (@_Surovikin_) July 29, 2023

+++ Update v. 25.07.2023 +++

Russische Drohne zerstört italienische Luftabwehr-Batterie (Video)

Auf Twitter sind Aufnahmen eines weiteren Lancet-Drohnenangriffs aufgetaucht. Der unbemannte Kamikazedrohne durchquerte das Sicherheitsnetz des von Italien gelieferten Luftabwehrsystems “Aspide Skyguard” und traf sein Kontrollzentrum voll.

#Ukraine: A Ukrainian battery control post of the Skyguard Aspide air-defense system was destroyed by a Russian Lancet loitering munition near Muzykivka, #Kherson Oblast. This system was originally transferred by Italy and not by Spain as was widely claimed earlier today. pic.twitter.com/gkw6PZPmiY — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 23, 2023

+++ Update v. 22.07.2023 +++

Ukrainer und Russen setzten Streumunition ein (Videos)

Mittlerweile kursieren Videos, wonach die Ukraine US-155-mm-Streumunition an der Front einsetzt. Die Aufnahmen von Donnerstagnachmittag sollen in der Gegend von Krasnogorowka in der Nähe der Stadt Donezk aufgenommen worden sein. Dabei versuchen russische Truppen, in der Nähe eines Wäldchens in Deckung zu gehen, bevor eine Streumunition ihre Position trifft.

Footage that is reported to show the 1st Confirmed use of U.S. Cluster Munitions by the Ukrainian Armed Forces against a recent Russian Assault near the City of Krasnohorivka in the Donetsk Region, during which it is the claimed the Russian Mil-Blogger, Mikhail Luchin was Killed. pic.twitter.com/wssiWDZA6y — OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2023

Mittlerweile sollen aber nun auch die Russen zum ersten Mal in diesem Konfikt Streumunition einsetzen und massive Zerstörungen verursachen.: Ukrainische Militärfahrzeuge (und wahrscheinlich einige zivile Fahrzeuge) werden zerstört, Sprengsätze zerstören ein riesiges Gebiet.

+++ Update v. 15.07.2023 +++

Russen konfiszieren US-Bradley-Panzer (Video)

Ein kürzlich veröffentlichtes Twitter-Video zeigt eine Gruppe russischer Soldaten, wie sie vor einem erbeuteten US-“Bradley”-Schützenpanzer posieren.

Die Aufnahmen müssten wohl in der Region Saporischschja entstanden sein, wo Kiew die größte Anzahl von US-Schützenpanzern stationiert hat. Das Kampffahrzeug befindet sich in ziemlich guten Zustand.

Insgesamt aber könnte die Ukraine etwa dreißig dieser Typen während der Militäroperationen im Süden verloren haben. Was einem Viertel aller in den USA ausgelieferten Fahrzeuge entspräche.

Der “M2-Bradley” gilt allgemein als ausgezeichneter Schützenpanzer, ist sehr wendig und besitzt mehr Feuerkraft als die russische Konkurrenz, kann aber auch leicht von russischen Minenfeldern und Artillerieangriffen außer Gefecht gesetzt werden.

Ukrainische Soldaten schwören jedoch auf seine Hauptfunktion: Dass er nämlich die Soldaten viel besser transportieren kann als die russische BMP-Serie.

Russian forces captured an abandoned Ukrainian Bradley IFV in Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/6t3RXU4rxk — Clash Report (@clashreport) July 12, 2023

+++ Update v.06.07.2023 +++

Russland greift westliche Ausrüstungslager an

Das russische Militär führte einen konzentrierten Angriff auf ukrainische Lager westlicher Panzer(ausrüstung), auf denen sich ausländische Söldner aufhielten, durch – wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte.

“Alle vorhergesehenen Orte wurden getroffen. Das Ziel des Angriffs wurde erreicht.“

Dadurch hätte die russische Armee den strategischen Reserven der Ukraine erheblichen Schaden zugefügt. Die feindlichen Ziele wurden von seinen Kriegsschiffen aus mit hochpräzisen Langstreckenwaffen angegriffen.

Solche Angriffe führt Russland seit dem 10. Oktober regelmäßig auf ukrainische Verteidigungs-, Militär-, Kommunikations- und Energieeinrichtungen durchg. Wladimir Putin betonte, dies wäre eine Reaktion auf den Terroranschlag auf die Krim-Brücke und andere Angriffe auf die zivile Infrastruktur in Russland. Seither werden in der Ukraine täglich Luftschutzwarnungen ausgegeben, teilweise im ganzen Land.

+++ Update v. 26.06.2023 +++

Russen zerstören westliches Hightech-Geschütz mit Billigdrohne (Video)

Während des innerrussischen Machtkampfes ging der Krieg weiter, und die Ukrainer verloren ein wertvolles “Caesar”-Geschütz durch den Einsatz einer russischen “Lancet”-Drohne.

Zunächst versucht der Fahrer der ersten Drohne auszuweichen, dann aber kippt das Geschütz um und eine zweite Drohne zerstört die hochwertige Waffe.

Das schwere, für seine Präzision berühmte Artilleriesystem wurde der ukrainischen Armee von Frankreich und Dänemark gespendet. Dadurch aber schwächten die Dänen ihre eigenen Streitkräfte erheblich, indem sie alle 19 französischen “Caesar”-Selbstfahrlafetten an die Ukraine übergaben.

#Ukraine:A Ukrainian CAESAR 155mm self-propelled howitzer was destroyed by a Russian Lancet loitering munition in #Zaporizhzhia Oblast. The driver avoided the first drone, flipping over the SPH, but the second one managed to hit it later leading to the destruction of the vehicle. pic.twitter.com/FXAbn4EAtq — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 23, 2023

+++ Update 13.06.2023 – 22 Uhr +++

Russische Soldaten erbeuten deutsche Leopard- und US-Bradley-Panzer



+++ Update 09.06.2023 – 21 Uhr +++

“CNN”: “Erbitterter russischer Widerstand” gegen Ukraine-Gegenschlag

Die ukrainische Armee hätte hohe Verluste an schweren Waffen und Soldaten erlitten, indem sie auf größeren russischen Widerstand als erwartet gestoßen sei. Und zwar beim Versuch der letzten Tage, die russischen Linien im Osten des Landes zu durchbrechen – wie zwei hochrangige US-Beamte gegenüber CNN berichteten.

U.a. wären auch die Verluste unter den US-„MRAP“-Fahrzeuge “erheblich”.

Zwar wäre es den Ukrainern gelungen, einige russische Stellungen rund um Bachmut zu überrennen. Wobei aber die Russen mit Panzerabwehrraketen, Granaten und Mörsern “erbitterten Widerstand” leisten und tief gestaffelte Verteidigungslinien aufgebaut haben, welche von Minenfeldern umgeben sind, und unter den Ukrainern schwere Verluste gefordert haben sollen.

Stellungskrieg wie im 1. Weltkrieg

So sagte diese Woche die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar:

“Es geht nicht nur um Bachmut. Die Offensive geht in mehrere Richtungen. Wir freuen uns über jeden Meter. Heute ist ein erfolgreicher Tag für unsere Streitkräfte.“

Und auch die beiden US-Beamte geben sich zwangs-zuversichtlich: Würden doch die Verluste die ukrainische Gegenoffensive nicht beeinträchtigen. Diese würde eben einige Zeit in Anspruch nehmen und ukrainische Soldaten und Ausrüstung, einschließlich westlicher Transportsysteme, einem großen Risiko aussetzen.

+++ Update 27.05.2023 +++

Ukrainer fliehen panisch aus Bachmut (Video)

Im Internet kursieren Aufnahmen einer ukrainischen Einheit, die panisch aus Bachmut flieht. Die Solaten geben an, dass ihr wichtigstes Zielnun das Überleben sei.

Bakhmut. The work of the 93rd Mechanized Brigade “Kholodnyi Yar”, after completing the task, the goal is to survive. pic.twitter.com/UUxMlRPOv9 — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 26, 2023

+++ Update v. 09.05.2023 +++

Neue russische Angriffe

In der Nacht zum Dienstag wurden 15 Marschflugkörper auf Kiew abgefeuert. Laut “Reuters” hätte das ukrainische Luftverteidigungssystem aber alle Raketen abgeschossen. Laut Serhij Popko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, hätte es bei dem Angriff keine Opfer gegeben.

Auch der Kiewer Bürgermeister Vitaly Klitschko bestätigte dies auf Telegram weitgehend.

Es war der fünfte Angriff im Mai, der wenige Tage nach dem Start eines Drohnenschwarms durch die Russen gestartet wurde. Bis dahin hatten die Russen seit mehr als fünfzig Tagen keine Raketen mehr auf Kiew abgefeuert.

Die Angriffe fanden am Tag des Sieges statt, dem russischen Gedenktag zur Feier des Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945.

Video von russischen Drohnenangriffen

Das ukrainische Militär will 35 Kamikaze-Drohnen am frühen Montag über Kiew abgeschossen haben. Durch herabfallende Trümmer sollen fünf Menschen verletzt, ein Wohnhaus sowie etwa 20 Fahrzeuge beschädigt worden sein Das Video zeigt, wie die ukrainische Luftverteidigung eine Shahed-136/131-Drohne neutralisiert haben will Kyiv, Ukrainian AD targets, and destroys, a Russian Shahed-136/131. pic.twitter.com/G3pjPPDtya — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 8, 2023

+++ Update v. 04.05.2023 +++

Südrussische Ölraffinerie in Brand (Video)

Ein Drohnenangriff hat Teile eines Lagers einer Ölraffinerie in Südrussland in Brand gesetzt. Laut Angaben der Katastrophenschutzbehörden soll das Feuer aber nach mehr als zwei Stunden gelöscht worden sein.

Laut “TASS” soll sich der Vorfall in der Ilsky-Raffinerie in der Nähe des Schwarzmeerhafens Noworossijsk ereignet. Bereits einen Tag zuvor hatte schon ein Treibstoffdepot weiter westlich in der Nähe der Krimbrücke, die das russische Festland mit der besetzten Krim verbindet, Feuer gefangen.

A fire has erupted at the Ilsky oil refinery in Krasnodar Krai, Russia near the Black Sea port of Novorossiysk, after a suspected drone strike. It is an important part of the fuel infrastructure in southern Russia and Russian-occupied southern Ukraine/Crimea. pic.twitter.com/l75rtBnayD — Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) May 4, 2023

+++ Update v. 27.04.2023 +++

Russen stoppen ukrainischen Gegenvorstoß

In der ostukrainischen Stadt Kreminna finden derzeit schwere Kämpfe statt: Dabei sollen frische russische Luftlandetruppen einen ukrainischen Angriff erfolgreich abgewehrt haben. Die Ukrainer versuchen nämlich die Linie Svatovo-Lysychansk zu durchbrechen.

An der Aktion nahmen vier ukrainische gepanzerte Personentransporter und zwei Panzer teil, die restlichen Truppen zogen sich zurück. Insgesamt sollen zwei gepanzerte Fahrzeuge von den Russen zerstört worden sein.

Kostroma VDV in Kremennaya, repelled Ukr counterattack of a motorized infantry company supported by two tanks. The VDV repelled the enemy’s attack and threw him back to the starting line. 1/2 pic.twitter.com/PyDiW2S861 — Fennec_Radar (@RadarFennec) April 25, 2023

+++ Update v. 26.04.2023 +++ Drei russische Kampfflugzeuge über Ostsee abgefangen Brisantes Manöver über der Ostsee: Russische Flieger waren ohne Transpondersignal unterwegs. Das löste eine Reaktion der Nato aus. Kampfjets der deutschen und britischen Luftwaffe haben nach Bundeswehr-Angaben drei russische Aufklärungsflieger im internationalen Luftraum über der Ostsee abgefangen. Demnach handelte es sich um zwei Militärmaschinen vom Typ SU-27 und eine IL-20. Sie seien „erneut ohne Transpondersignal“ geflogen und von Eurofightern der beiden Nato-Verbündeten abgefangen worden, teilte die deutsche Luftwaffe am Mittwochmorgen über Twitter mit.

