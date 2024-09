Klima-“Erwärmung”: Wintereinbruch in Südafrika schockiert Löwen (Videos) – Sahara, Mallorca

Eine Frau starb in einem Krankenhaus an den Folgen Ihrer Unterkühlung, nachdem sie mit anderen Insassen die ganze Nacht in einem Kleinbus festgesessen hatte.

Verkehrschaos

Auf der wichtigsten Fernstraße N3 zwischen Johannesburg und Durban an der Ostküste des Landes kam es am Sonntag zu einem Verkehrschaos. Und das noch zwei Tage nach Beginn der Schneefälle, und zwar auf einer Strecke von 30 Kilometern, weil zahllose Autos, Lastwagen und Busse im Schnee stecken geblieben waren

In der Drakensbergen an der Fernstraße zwischen Johannesburg und Durban waren am Sonntag weiterhin Bergungs- und Räumarbeiten in Gange. Erschwert wurden diese, weil Autofahrer und von ihre Fahrzeuge aufgegeben hatten. (apnews)

The climate is changing, the position of the Earth in relation to the Sun must have changed, at a different angle? This region has a tropical climate. South Africa is covered in snow: the country had heavy snowfall the day before

In some places, up to two meters of snow fell. -> pic.twitter.com/9t0squM44L

— Jarek (@JarekKuczko) September 22, 2024