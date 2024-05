“Fack ju, Grüne” +UPDATE 04.05.+ Tolpatsch Habeck scheitert an Schiffstaufe (Video)

dav

+UPDATE 04.05.+

Habeck misslingt Schiffstaufe (Video)

Wenn das kein böses Omen ist:

So verzweifelt sich der Grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck auch abmüht: Mehrere Versuche, ein Sektflasche, in einer eigentlich deppen-sicheren Schiffstaufe-Vorrichtung, zu zerschlagen, misslingen.

Irgendwie aber auch sinnbildlich für die Einführung neuer Technologien, die dann an der Realität scheitern. Wer da nicht an das Wärmepumpen-Desater denken muss.

+UPDATE 11.01.+

Grün-Aktivist versucht Riesentraktor mit PKW abzuschleppen(Video)

Diese weltfremde Dummheit eines schmächtigen Rossschwanz-Grünen ist nicht nur symptomatisch für die gesitige und politische Kompetenz der Grünen. Sie ist auch ein böses Omen für das derzeitige Kräftemessen zwischen der irrealen Ampel-Koalition und den deutschen Bauern:

A German ecology activist had enough of the farmers striking in his area and tried to tow away one of their tractors with the help of his Dacia. He failed pic.twitter.com/GYuCvD6Z6v — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2024

+UPDATE 08.01+

Habeck-Nazi-Warn-Rede – Wutgedicht (Video)

Weinerliche Beschwörung und Angst vor dem Volk

In einer Mischung aus Weinerlichkeit, Verkennung und Verkehrung der Realität warnt Vizekanzler Habeck, in einer Art Rede an die Nation, vor einem Ende der Demokratie:

„Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien. Extremistische Gruppen formieren sich, völkisch nationalistische Symbole werden offen gezeigt.“

Immerhin aber aber zeigt er einen gewissen Funken von Einsicht: Wäre doch in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den (seiner einsitigen Ansicht) legitimen demokratischen Protest…

…„und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, sodass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint.“

BILD desavouiert die Proteste

Entlarvend dabei auch, dass BILD wieder als Regierungs-Desinformatiins-Medium hergibt:

“Bauernlockaden überall: Ja dürfen die das? Darf jeder alles lahmlegen?“

Reaktion auf ultra-linke Meinungs-Diktatur

Was Habeck nicht versteht, dass dieser Prozess vor allem während der rot-links-grün-liberalen Ampel-Regierung eskalierte. Und – ganz im Gegensatz zu seiner Einschätzung – ein überwiegender Teil der deutschen Bevölkerung mit dieser totalitaristischen Links-Demokratur nichts mehr anzufangen weiß, die jegliche freie Meinungsäußerung jenseits des schmalen ultra-linken Meinungskorridor als rechtsextrem verleumdet:

Habeck macht der Bauern-Bewegung schwere Vorwürfe:

„Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktor-Kolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten.“

Die dauernden Grenzberschreitungen, Nötigungen und Gesetzesbrüche der, von den Grünen unterstützen Klima-Klebern meint er damit freilich nicht.

Der Wirtschaftsminister weiter:

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen.“

Nazi-Warn-Geheule

Natürlich kann Habeck auch nur, in einer einseitigen Vergangenheitsbewältigung auf Matura-Pennäler-Niveau rhetorisieren, indem er sogar Parallelen zur Weimarer Republik zieht, deren Ende zur Nazi-Herrschaft führte.

Habecks totalitäres Demokratieverständnis zeigte sich auch darin, dass er jede Art von Widerspruch als illegitim desavouiert wird:

„Die Radikalen und Populisten haben Aufwind. Sie sind voll motiviert und mobilisiert.“

Habeck definiert, wer die Mehrheit ist

In einer völligen Verkennung der Lage glaubt er allen Ernstes, dass die große schweigende Mehrheit sich (wohl in der von ihm gewünschten Art und Wesie) einbringen möge, (wohl um dann richtig) wählen gehen, und sich klarmachen solle, dass Demokraten Differenzen haben mögen. – Wohlgemerkt: Differenzen werden nur in der jetzigen Form einer Fassadendemokratie zugelassen. Wirkliche Auseinandersetzung mit dem Wahnsinn der Ampelkoalition sind Habecks Meinung nach eben nicht demokratisch.

Düstere Ahnung: Es geht um Verteidigung der Demokratie und des Mehrheitswillens

Wahrscheinlich ahnt aber auch der Grüne Märchenfantast Habeck: Dass es längts nicht mehr nur um die Anliegen der Bauern geht, sondern um das Unbehagen der Deutschen gegenüber einer zügellosen Migrationspolitik, einem Transgenderwahn, der Kriegstreiberei vor allem der deutschen Außenministerin Baerbock, und um die zunehmende Verarmung der Mittelschicht, auch und gerade wegen einer ökokommunistischen Energiepolitik, die den Menschen sogar die Heizform mit elektrischer Energie vorschreibt, die sich keiner leisten kann. Und freilich haben die Menschen auch die totalitären Repressionen gegen Andersdenkende während der Corona-Diktatur nicht vergessen.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Robert Habeck (@robert.habeck) által megosztott bejegyzés

Grüne Demokraten-Heuchler als Ex-Gewalttäter

Die ganze Heuchelei Grüner Machtpolitik brachte etwas die Wissenschaftlerin und AKW-Expertin Dr. Anna Veronika Wendland in einem satirischen Gedicht gegen die Grünen zum Ausdruck:

Indem sie die Bauern-Blockade von Robert Habecks Fähre mit den gewalttätigen ultra-linken Öko-Protesten der 1980er-Jahre vergleicht, die vor allen durch die Grünen mitgetragen wurden

„Kinder, war’n das schöne Zeiten! Brokdorf, Wendland, Startbahn West: Diskutieren, kämpfen, streiten, Unsre Demos war’n die besten.“

Damals eskalierten die Demos völlig: Polizisten wurden teils schwer verletzt – unter anderem durch den Grünen Ex-Außenminister Joschka Fischer. Während des Protests gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens („Startbahn West“) wurden sogar zwei Polizisten erschossen, sieben weitere wurden durch Kugeln verletzt.

Anna Veronika Wendland weiter:

„Faule Eier auf Minister, Ellenlanges Strafregister, Tagessätze & Arreste, Richter, Roben, Klagen, Knäste. Wer war immer mit dabei? Das Personal der Grünpartei.“

Nun allerdings scheinen die Grünen Machthaber, nach ihrem Gang durch das Schweinesystem, von der jetzigen Manifestation des Volkes überrumpelt und wollen diesea diskreditieren:

„Nun sind 30 Jahre um, man sitzt im Ministerium.“

Zum Schluss ihres Gedichts kommt Wendland auf die Wut-Bauern zurück:

„Und der jüngste Großaufreger ist das Volk am Fähranleger. Habeck denkt: das ist nicht fair! Doch wo hat das Volk es her?“

Auf #Schlüttsiel Kinder, war’n das schöne Zeiten!

Brokdorf, Wendland, Startbahn West:

Diskutieren, kämpfen, streiten,

Unsre Demos war‘n die besten. Wannen kippen, Mollies schmeißen,

Was im Weg steht niederreißen,

Steine schleudern, Latten schwingen,

Bitterböse Lieder singen, — Anna Vero Wendland (@VeroWendland) January 6, 2024

Das Gedicht wurdebisher fats 185.000 Mal angeklickt. Die Zustimmung ist überwältigend, etwa durch Thorsten Alsleben (CDU), Geschäftsführer des Lobbyverbandes „INSM“:

„Danke, Vero Wendland, für die Erinnerung, aus welchen militanten Bewegungen sich diejenigen rekrutiert haben, die heute die Regierung stellen und über übergriffiges Verhalten einiger Bauern echauffieren.“

+UPDATE 07.01.24+

Traktoren-Konvois bereits unterwegs – Jubel in der Bevölkerung (Zensur-Videos)

Trotz eisiger Kälte sind die Bauern mir Riesen-Traktoren gegen die rot-grün-liberale Ampelkoalition bereits zu Straßenblockaden unterwegs. Sie treffen auf Jubel der Bevölkerung:

🚜Überall haben sich Traktoren auf den Weg durch die Nacht gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass mir Trecker mal Gänsehaut bereiten würden. Liebe Landwirte, ich wünsche euch gute Fahrt, ihr seid in Berlin von ganzem Herzen Willkommen. XoXo#Bauernproteste #b0801 pic.twitter.com/iHNeY8FMBU — Paula Winterfeldt (@__Loewenherz__) January 7, 2024

Hier in Berlin

Die ersten Bauern kommen in Berlin an.pic.twitter.com/LYCWRFV9Ge — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) January 7, 2024

Richtung Stuttgart



+++UPDATE 05.01.24+++

Landwirte führen Habeck-Polizisten vor (Zensur-Video)

Es ist eine Ironie der Geschichte: Dass gerade die bei Links-grünen am meisten verhasste Berufsgruppe, die Polizisten, den armen Märchen-Prinzen Habeck vor deutschen Bauern in Schutz nehmen mussten..

Bauernaufstand 1525 Alt-68er-Polizistenschläger, der Grüne Ex-Außenminister Joschka Fischer

Auf alle Fälle dürfte das Selbstbewusstsein der deutschen Bauern kein gutes Omen für den Links-grünen Totalitarismus sein:

Vermittlungsversuch durch die Polizei (li.), nachdem aufgebrachte Landwirte Robert #Habeck am Verlassen der Fähre in #Schlüttsiel gehindert haben (re.). #Habeck musste daraufhin auf die Hallig Hooge zurückkehren. Quelle Videos: TikTok, zum Nachlesen: https://t.co/ezXITmMd2E pic.twitter.com/fj8hThkPyS — Jeanne d’Arc (@seikritisch) January 5, 2024

+++UPDATE 04.01.23 +++

Landwirte stürmen Habecks Urlaubs-Fähre (Video)

Die seit Wochen anhaltenden Bauernproteste erreichen offenbar eine neue Dimension: Mehr als 100 Bauern blockierten in Schleswig-Holstein mit mehr als 100 Treckern einen Hafen im Kreis Nordfriesland. Ca. 120 Demonstranten versuchten dann sogar, nach dem Anlegen auf die Fähre zu kommen.

Was die Sache für den Grünen Nordseeliebhaber besonders prekär machte: Habeck soll sich auf Urlaub auf einer Fähre bei Schlüttsiel in Nordfriesland befunden haben. Schnell verbreitete sich offenbar ein Gerücht, der Wirtschaftsminister plane einen Bürgerdialog. Habecks Sprecher verneinte einen einem solchen freilich aus naheliegenden Gründen. Hunderte aufgebrachte Landwirte brachen dennoch nach Schlüttsiel auf. Als die Fähre mit Habeck an Bord anzulegen versuchte, muss dem Grünen Märchenschreiber alles wie ein Albtraum erschienen sein: Er blieb auf der Fähre gefangen, weil die Demonstranten den Ausstieg blockierten. https://www.youtube.com/shorts/3ykH6Gm6yMM?feature=share 30 Landwirte wollen Fähre entern Der „Schleswig-Holsteiner Zeitung“ zufolge soll Habeck den Demonstranten angeboten haben, drei Bauernvertreter auf der Fähre zu empfangen. Was die Bauernschaft schlichtweg ablehnte. Den Gegenvorschlag, Habeck möge stattdessen runter zu den Bauern kommen, lehnen die Personenschützer des Vize-Kanzlers aufgrund der aufgeheizten Stimmung ab. Daraufhin habe die Fähre versucht, wieder abzulegen – und die Situation eskalierte in einem regelrechten Kaperungsversuch – nicht durch Piraten, sondern durch Landwirte. Rund 30 von ihnen hätten versucht, die Fähre zu stürmen. Schließlich musste sogar die Polizei dem Bedrängten zu Hilfe eilen. Erst unter diesem martialischen Aufgebot konnte die Fähre mit Habeck wieder ablegen – fluchtartig wie BILD bemerkte.

+++ UPDATE v. 27.08.2023 +++

Hofreiter verwendet Nazi-Jargon: “AfD sind Landesverräter” (Video)

Nazi-Alarmist Hofreiter…

Der für sein archaisches Äußere bekannte Ober-Grüne Anton Hofreiter macht nun das, was er bisher seinem politischen Gegner, der AFD, immer unterstellt hat… Vor fünf Jahren schrie Hofreiter – völlig außer sich am Rande eines Hirnschlags – den AfD-Bundestagsabgeordneten Curio an:

„Hier so eine Nazi-Sprache zu benutzen.“

Anlass war Curios nüchterne Rede zum Doppelstaatsbürgerschafts-Gesetz gewesen.

…verwendet selbst Nazi-Jargon

Jetzt angesichts der Tatsache, dass die Grünen gegenüber der AfD stark unter Druck geraten (Die Ampel-Koalition liegt mit 39 Prozent ganze 13 Prozent unter ihrem letzten Wahlergebnis 2021) reagierte der archaische Grüne mit einer ebensolchen archaischen Nazisprache.

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag forderte nämlich mehr Härte im Umgang mit der AfD – nicht ohne ein altbekanntes Feindbild zu bemühen: Die AfD handele „im Interesse gegnerischer Mächte“, weil sie mit ausländischen Diktaturen zusammenarbeite.

Verdrängt muss Hofreiter dabei haben, dass sein Parteifreund und Wirtschaftsminister Habeck nach Ausbruch des Ukrainekrieges in dem – teils auf mittelalterlichen Rechtsnormen fußenden (Todesstrafe für Homosexuelle – swp) – Scheichtum Katar unterwürfig vorstellig wurde – zum Erwerb von Flüssiggas.

(UM berichtete: “Der Grüne Bückling Habeck vor mittelalterlichen Scharia-Scheichs” – VIDEO)

Absurde Fremd-Projektionen gegenüber der AfD

Außerdem bezeichnete der Langhaar-Anzugs-Grüne die zweitgrößte deutsche Oppositionspartei als eine Gefahr für den deutschen Wohlstand. („Kölner Stadtanzeiger“)

Wohl darauf vergessen habend, dass gerade just unter der Ampelkoalition, Deutschland in eine arge wirtschaftlice Rezession abgerutscht ist, und unter den Grünen eine veritable De-Industrialisierung stattfindet. So was nennt man psychologisch: eine Projektion eigener Fehler auf andere.

Überall nur Nazis

Und das, was Hofreiter gerne allen anderen politischen Gegnern vorwirft, etwa dass AfD-Björn Hocke „laut Gerichtsentscheid zurecht [ein] Nazi“ sei, weil er „einfach ein Neonazi ist.“ – bemüht Hofreiter nun selbst mit seinem Nazi-Jargon:

„Die AfD ist überwiegend eine Truppe von Landesverrätern (!), die nicht im Interesse unseres Landes, sondern im Interesse gegnerischer Mächte agieren.“

Totalitäre politische Erleuchtungs-Haltung

All dies beruht natürlich auf einer Gut-Menschen-Überheblichkeit der absoluten politischen Unfehlbarkeit und Erleuchtungs-Haltung, welche aber immer schon die Basis für jeglichen politischen Totalitarismus war, welcher sie wiederum archaisch-dumpfer Manichäismen von Gut und Böse bediente.

Denn für alle Ideologen-Hohepriester gilt seit jeher, was eben auch für Hofreiter gilt:

„Selbstkritik ist nicht vorgesehen. Humorlosigkeit ist Pflicht.“

– wie selbst die ultra-linke Taz anmerken musste.

Untermauert wird dann alles mit der höchsten und reinsten Form jeder Humorlosigkeit, sozusagen “mit der Machete in der Hand” (taz) zu dem die Menschheit fähig ist: Dem Märtyrertum und dem Leiden für die reinste Wahrheit schlechthin:

„Und wenn wir die einzigen sind, die auf Seiten der Humanität stehen, dann stehen wir trotzdem auf Seiten der Humanität.“ (Hofreiter)

Angst vor politischer Bedeutungslosigkeit

Immerhin aber deutet Hofreiter an, dass dieser Nazi-Alarmismus von einer realen politischen Angst getrieben ist: Indem er davon warnte, die AfD innerhalb eines demokratischen Wettbewerbs zu unterschätzen. – Denn: Rechtsextreme Parteien, die Straftaten begehen und „antidemokratische Hetze“ betreiben, habe es schon viele gegeben („Kölner Stadtanzeiger“).

Wohl vergessend darauf: Dass im links-grün grün regierten Deutschland just demokratisch gewählte AfD-Abgeordnete von Schlägertrupps der gerade von den Grünen unterstützten Antifa brutal zusammengeschlagen werden.

(UM berichtete: “Hessen: Antifa-Schlägertypen wollen AfD-Kandidaten ‘Hausbesuche’ und das ‘Leben zur Höllen machen‘” oder: “Deutsche Antifa-Schläger in Budapest – Untersuchungshaft bis Mitte November verlängert“

Antifa-Schlägertrupp in Budapest, Februar 2023

Außerdem ängstigt sich Hofreiter vor der „großen Popularität“ der AfD. Man solle ihr deshalb „rechtzeitig den Riegel vorschieben“. Somit aber träumt der Langhaar-Ober-Grüne weiter den Alptraum von politischer Unterdrückung Oppositioneller und Aufhebung der demokratischen Verfassung:

„Wir dürfen die repressive Seite nicht vernachlässigen.“

– so Hofreiter weiter. Auf gar keinen Fall dürfe man unter den aktuellen Umständen „ein Verbot der AfD … ausschließen“.

+++ UPDATE v. 25.08.2023 +++

Ur-Alt-Grüne Künast: ” ‘Clan-Kriminalität’ ist rassistisch”

Die Ur-Alt-Grüne Renate Künast (67) versucht sich gegen eine, durch grüne Multikulti-Ideologie verursachte Kriminalitäts-Realität zu immunisieren: Und zwar, indem sie von dieser Real-Dystopie durch eine Begriffs-Zensur von der „Clan-Kriminalität“ abzulenken versucht. Sie fordert nun: Dieses Wort nicht mehr zu benutzen.

Als Teilnehmerin im „RBB“-Talk „Wir müssen reden!“ ging es um: „Streit um Görlitzer Park – Wie bekommt Berlin die Kriminalität in den Griff?“

Zwar leugnete sie das Problem der „Clan-Kriminalität” nicht prinzipiell:

„Ich weiß, dass es Familien gibt in dieser Stadt, auch mit Migrationshintergrund, bei denen wirklich gehäuft und gezielt Straftaten vorkommen.“

Verfiel dann aber in den üblichen Relativierungs-Beschwichtigungs-Jargon link-hrüner Multikulti-Ideologen:

„Wenn Sie Vorbilder suchen für junge Frauen und Männer, dann benutzen Sie bitte nicht mehr das Wort Clan-Kriminalität, weil es auch in diesen Clans und Familien tolle Leute gibt, die tolle Ausbildungen machen und tolle Jobs haben und wir die Vorbilder machen.“

– so Künast weiter. – Um dann wieder die alte Diskriminierungs-Nummer aufzuwärmen: Denn das Problem möge man bitte nicht mit dem Wort „Clan-Kriminalität“ diskriminieren.

Islam-Kritiker Ahmad Mansour: “Scheindebatte”

Statt über die echten Probleme zu sprechen, würden Schein-Debatten über Begriffe geführt.

„Diese Debatte ist genau das, was in Berlin hakt.“

Der Islam-Experte räumte zwar ein: „Wenn ich Clan-Kriminalität sage“, bedeute das nicht, der ganze Clan sei kriminell. Aber: Gerade die in arabischen Familien-Clans üblichen „patriarchalen Strukturen“ führten oft zu Kriminalität.

Künast außer Fassung ob der Multikulti-Dystopie

Unverbesserlich forderte sie oberlehrerhaft erneut Sprachzensur ein:

„Finden Sie ein anderes Wort, damit tun Sie sich und anderen einen Gefallen!“

Standhaft verweigerte Mansour: Er wolle über Zustände und nicht über Begrifflichkeiten sprechen.

Laut einer Umfrage des rbb fühlt sich die Mehrheit der Berliner in ihrer Heimatstadt unsicher. Und Frau Künast stört sich daran, dass ich den Begriff #Clankriminalität benutze?! pic.twitter.com/xSanx4fkBA — Ahmad Mansour (@AhmadMansour__) August 23, 2023



Grüne Realitätsverweigerung ob deren Multikulti-Verantwortung

Drogen-Razzia im Berliner “Görlitzer Park”

Die trotzige Abwehrhaltung der links-grünen Multikulti-Ideologin Künast spitzt sich gerade am Berliner Kriminalitäts-Hotspot Görlitzer Park zu. Ist er doch ist bundesweit zum Symbol für eskalierenden und unkontrollierten Multikulti-Drogenhandel geworden. Das lange Zeit links-grün regierte Multikulti-Mekka Berlin hat somit die höchste Kriminalität unter allen Bundesländern. Stadt und Polizei sind überfordert.

Diese groteske Realitätsverweigerung ist freilich ein überkommenes und längst widerlegtes Programm: Allen Ernstes empörte sich Renate Künast aufgrund einer 2016 erfolgten Multi-Kulti-Einbürger*er-Axt-Attacke), „dass die Polizei den Angreifer erschossen“ (Stern) hätte:

„‚Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden???? Fragen!‘“ (focus)

Ein anderes Beispiel für solche Wahnsinns-Argumentation: Ex-Grünen-Chefin Simone Peter bemühte penetrant einen euro-zentristischen Kollektiv-Schuld-Komplex: Indem sie etwa der Kölner Polizei ‚racial profiling‘ gegenüber verdächtigen „NAFRIs“ vorwarf:

„1000 Personen wurden alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft!“ (Welt)

+++ UPDATE v. 26.05.2023 +++

Grün regiertes Deutschland und Österreich rutschen in Rezession ab

Bereits im Herbst 2021 malte „Der SPIEGEL“ ein düsteres wirtschaftliches Menetekel an die Wand:

„Wie schlimm wird die grüne Inflation?“ (Spiegel)

Jetzt, nachdem die Grünen in Deutschland an der Macht sind und mit Robert Habeck das Wirtschaftsministerium dirigieren, ist diese grüne Öko-Dystopie Realität geworden:

„Höhere Preise und striktere Regulierungen verteuern den Verbrauch traditioneller Energieträger. Die Auswirkungen auf die allgemeinen Lebenshaltungskosten könnten erheblich sein – insbesondere in Europa.“ (Spiegel)

Nun ist es also soweit:

„Energieschock und Inflation: Deutsche Wirtschaft rutscht in Rezession“ (SPIEGEL)

„Schockzahlen aus der Wirtschaft: Deutschland steckt in der Rezession“ (BILD)

“Technische Rezession”

Von Januar bis März schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge. Bei zwei Minus-Quartalen (vorher 0,5 Prozent) in Folge ist somit „das häufig verwendete Kriterium für eine technische Rezession erfüllt“ – wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer nüchtern konstatiert:

Und auch der Grund liegt auf der Hand:

„Die massiv gestiegenen Energiepreise haben im Winterhalbjahr ihren Tribut gefordert.“ (Spiegel)

Hauptverantwortlich: grüne Energie-Politik

Von der Verteuerung fossiler Energieträger bis zur Abkoppelung von bisher billigem russischen Gas und Öl, und durch den erzwungenen sündteuren Wechsel auf viel teureres und zudem öko-schädlicheres Flüssiggas, das nun etwa aus US-Übersee um den halben Globus verschifft werden muss. Oder durch das Zusperren der letzten deutschen Atomkraftwerke.

Das alles führte aber im ersten Quartal zu einem Schrumpfen des privaten Konsums um 1,2 Prozent – aufgrund der Kaufkraftverluste infolge der hohen Inflation.

Die Grünen haben somit ganze Arbeit geleistet:

Denn schon wenige Tage nach der Bundestagswahl hatte Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) auf die negativen Auswirkungen einer verschärften Klimapolitik auf die Inflation verwiesen: Etwa die Belegung klimaschädlicher Gase mit immer höheren Abgaben, oder EU-Klimazölle:

“All das könnte all das inflationäre Auswirkungen haben.“

– so sagte Lagarde.

Auch grünes Österreich in der Rezession

Auch in Österreich ist nun die Wirtschaft im ersten Quartal 2023 geschrumpft, ebenfalls um 0,3 Prozent. Weil zuvor die Wirtschaftsleistung ein halbes Jahr lang stagnierte, ist allerdings auch hier eine Rezession eingetreten – wie Wifo-Ökonom Marcus Scheiblecker bestätigte. (Standard)

Und auch hier ist grüne Energie-Politik hauptverantwortlich – durch den radikalen Ausbau der erneuerbaren Energie:

“Die Sonne schickt keine Rechnung.” (grüne Energieministerin Leonore Gewessler)

Mittlerweile zweifeln aber selbst links-grüne Medienorgane an diesem Populismus-Fake:

“Subtext: Wenn wir nur genug Solar- und Windkraftwerke bauen, gibt es Strom bald zum Nulltarif… Doch all die Versprechen haben eines gemeinsam: Sie halten der Realität nicht stand.” (Presse)

Das aber schwant nun langsam auch der in die Irre geführten Bevölkerung:

“Strom wird nie wieder richtig billig.” (Presse)

Rezessionen in Deutschland

Die dramatischste Wirtschaftskrise im Deutschland und Österreich war die Hyper-Inflation 1922/23 und die Depression Anfang der 1930er Jahre, welche auch den Aufstieg des Nationalsozialismus verursachte.

Das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg endete endete im zweiten Halbjahr 1966. Schon 1967 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von 160.000 auf 460.000 Deutschland.

Die nächste Rezession begann 1974: Und auch dieses Mal ausgelöst durch die extremen Öl-Preiserhöhungen der OPEC. Zwischen 1973 und 1975 stieg die Arbeitslosenzahl von 270.000 erstmals auf über eine Million.

Und auch 1981/82 verursachte eine erneute Ölpreiskrise eine neuerliche Rezession. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von 1980 und 1983 von 890.000 auf 2,25 Millionen.

199r beendete eine weitere Rezession den vierten Konjunkturzyklus BRD – dieses Mal verursacht durch binnenwirtschaftliche Ursachen, den überzogenen Wiedervereinigungsboom 1994 waren im wiedervereinigten Deutschland 3,7 Millionen Menschen arbeitslos.

Dann platzte 2000/2001 mit dem Platzen die New-Economy-Blase. Diese Rezession dauerte bis 2004.

Einige Erholungsphase von 2005 an endete durch die Finanzkrise 2008 2009 ging das deutsche Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um fünf Prozent zurück. Das war der größte Rückgang der Nachkriegsgeschichte.

In der Corona-Pandemie 2020 schrumpfte das BIP in Deutschland um 4,9 Prozent zurück.

+++ UPDATE v. 21.05.2023 +++

BILD im Dauer-“Schock: AfD 17 Prozent!”

Die BILD zeigt sich permanent geschockt über ein demokratisches Umfrage-Ergebnis in einer „bunten und starken Demokratie“ (Obergrüne Claudia Rot)

„Umfrage-Schock: AfD auf Fünjahres-Hoch – Die AfD kommt wieder auf 17 Prozent.“ (BILD 20.05.2023)

Ganz, ganz schlimm: Die Anti-AfD, die Grünen kriegen nur noch 14 Prozent und fallen hinter das letzte Bundestagsergebnis. Ein Absturz von neun Prozent in gerade mal zehn Monaten. Die AfD ist also zweitstärkste Partei geworden. Und: Die rot-grün-liberal-Ampelkoalition hätte keine Mehrheit mehr.

Dies ist nun schon der zweite Schock, den Bild verkraften musste:

„Nach AfD-Schock: Wir der Osten unregierbar?“ (8.5.2023 BILD)

Wie konnte es nur so weit kommen?

Denn: Ganz unbeteiligt dürften die Grünen, und vor allem einer, an all dem so nicht gewesen sein:

“Habeck reißt seine Partei runter.“ (BILD)

Doch liegen die Ursachen wohl tiefer. Denn nach diesen „Horrorwochen für die Grünen!“ befindet sich die einst stolze Moral-Protest-Partei in „einen Abwehrkampf nach dem anderen“:

Mussten sie doch nun ihre Blockade gegen den Autobahnausbau aufgeben. da noch das vermurkste Heizungs-Gesetz in aller Munde. Und zu-unguter-letzt:

„Und jetzt haben ausgerechnet die vermeintlich hyper-korrekten Grünen einen Filz-Skandal um Wärmepumpen-Staatssekretär Patrick Graichen (51) an der Backe.“ (BILD)

Sündenbock: Der Märchenbuch-Autor Habeck

Wir erinnern uns: Vor einem Jahr, im Juni 2022 war Habeck noch der beliebteste Politiker Deutschlands.

Indem 43% vermeinten, er mache einen guten Job – heute sind es nur noch 25%. 56% meinen, das Gegenteil. Im Juni 2022 waren es nur 30%. Außerdem: Nur 25% haben in ihn Vertrauen, 59% vertrauen ihm nicht.

Bange Frage:

„Wie die Grünen verhindern wollen, dass ihnen das bundesweite Umfragetief die Landtagswahlen in Bayern und Hessen (8. Oktober) verhagelt.“ (BILD)

Ein Adressaten der Frage, die bayrische Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Schulze, setzt auf die Dummheit und das Vergessen der Wähler.

+++ UPDATE v. 06.04.2023 +++

Drei Umfrage-Schocks für die Grünen

Das ging aber schnell: „Was für ein Absturz!“ – wunderte sich BILD über den „Umfrageschock für die Grünen“

Habeck stürzt ab

Noch Anfang des Jahres gehörte der Grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck zum beliebtesten deutschen Politiker. Nun flog es aus den Top Ten und belegt nur mehr den elften Rang. SPD-Kanzler Olaf Scholz belegt den vierten Platz, Christian Lindner den neunten, Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock den achten.

Ursache für den Absturz war Habecks vermurkster Verbotsplan für Öl- und Gasheizungen schrittweise ab 2024.

Deutsche wollen Ampel-Aus

Doch es kommt noch dicker… Ein „Umfrage-Hammer“ belegt: „Mehrheit der Deutschen will das Ampel-Aus“: Nämlich 55 Prozent der Befragten, nur 30 Prozent wünschen sich eine Fortsetzung der Ampel-Regierung.

AfD vor den Grünen

Doch damit noch nicht genug: Gewinner ist die AfD mit 16 Prozent auf ihrem höchsten Wert seit Erhebung des Meinungstrends, und rückt damit selbst der SPD mit nur noch 20 Prozent näher. Zum Vergleich: Zur Wahl 2021 lag die SPD noch mehr als 15 Prozentpunkte (mit insgesamt 25,7 Prozent) vor der AfD.

Insgesamt liegen die Grünen mit 15,5 Prozent (14,8 Prozent 2021) sogar hinter der AfD (10,3 Prozent 2021).

Multiple Verunsicherung

Die Gründe für all das liegen auf der Hand:

„Viele Deutsche sind verunsichert von chaotischer Migration, steigender Kriminalität, wirtschaftlicher Ungewissheit. Sie fürchten um ihren Wohlstand, gewohnte Stabilität und kulturelle Identität.“ (Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter, BILD)

ERST-Artikel 03.03.2023

“Grün war die Hoffnung” (Spiegel)

Allein Bild und Spiegel-Titel sprechen Bände. Es ist ein Abgesang auf eine geschlagene Partei: „Grün war die Hoffnung“ inklusive dem Konterfei eines politischen Beau’s, gerade frisch wie ein braver Musterschüler vom Friseur und Mamie mit Krawatte geschniegelt, ein letzter Rest von Aufmüpfigkeit im Dreitagebart angewachsen… Doch der glasige Blick wirkt, als hätte der Geschlagene eine ganze Nacht durchgeweint.

Sieger sehen anders aus. Oder: Der Anfang vom Ende. Und der links-grün-affine SPIEGEL gibt die neue Programmatik des Scheiterns vor:

„Habeck und die Grünen haben sich in diesen Tagen verändert, das Lachen ist ihnen vergangen, die Zuversicht.“

„Jeder Mensch lebt mindestens drei Leben: Ein tatsächliches, ein eingebildetes, und ein nicht wahrgenommenes.“ (Thomas Bernhard)

„Lange konnten sie sich einreden, auf dem richtigen Weg zu sein, es schien, als würden sie zu einer politischen Kraft, der vieles von selbst gelänge, zu einer Bewegung, die über augenblicklichen Stimmungsschwankungen schwebt. Der Zeitgeist schien auf ihrer Seite, der Klimaschutz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Irgendwann im Kanzleramt einer klimaneutralen Republik anzukommen, wirkte phasenweise für manche Grüne wie die logische Konsequenz ihrer Entwicklung.“

„Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig.“ (Kurt Tucholsky)

Dabei war der Grund für den Aufstieg dieser Partei aus weltfernen Zivilversagern, erst möglich durch die Dummheit, oder sagen wir es diplomatischer: die Unbedarftheit eines, von gleichgeschalteten links-grüne Massenmedien manipulierten Volkes, dem „großen Lümmel“ (Heinrich Heine)

Welches nun, verdutzt die Augen reibend nach einer durchgezechten Kneipentour blanke „Angst“ beschlichen hat – Angst…

…„vor zu hohen Kosten und einem Zwang zum Verzicht“ (Spiegel)

Und somit aber ist…

…„mittlerweile die Lage eine andere, die innere Zerrissenheit der Partei ist zurück, die Skepsis in der Bevölkerung auch, gegen die vermeintliche Verbotspartei, gegen allzu harte Maßnahmen für den Klimaschutz.“ (Spiegel)

Und auch Habeck, der brave Märchenbuch-Schreiber wird so wohl kein Happy-Polit-Ende mehr erleben:

„Der Kanzler bremst die Grünen aus, die FDP profiliert sich, indem sie fast jede grüne Forderung beim Klimaschutz torpediert.“ (Spiegel)

Und noch ein anderes Bild spricht Bände: Habeck, nach durchzechter Politnacht zwischen Kanzler Scholz und FDP-Chef Linder mit einem letzten Rest bemüht, Haltung vorzutäuschen:

„So reibt sich der zweitgrößte Koalitionspartner in der Bundesregierung plötzlich in Kämpfen auf, denen er sich nicht zu entziehen vermag.“ (Spiegel)

Hatte doch…

…„der Koalitionsausschuss beschlossen, das entsprechende Klimaschutzgesetz an dieser Stelle zu entschärfen. Für die Grünen war das eine schwere Niederlage. Auf einmal sind die Selbstzweifel wieder da und Fragen wie die, ob das Mitregieren ihnen und dem Land wirklich nutzt oder womöglich eher schadet.“

„Du bist am Ende – was du bist.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Und ab nun werden die Grünen wieder als das wahrgenommen, was sie immer nur wahren:

„Die Kämpfe lassen die Grünen wieder zu einer Partei werden, die sie nie mehr sein wollten, zu einer Kraft, die nur ein Thema kennt und sich darin verbeißt – den Klimaschutz. Sie gelten auf einmal wieder als radikal, eine Zuschreibung, die sie auf ihrem erhofften Weg zur Volkspartei längst für überwunden hielten.“

Natürlich rächt sich jetzt auch die selbst-bornierte-arrogante Bildungs-Unfähigkeit grüner Politokraten:

„Setz dir Perücken auf von Millionen Locken. Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken: Du bleibst doch immer, was du bist.“ (Goethe)

„Mene, meine, tekel, uparsim: Gewogen, und für zu leicht befunden.“

Rembrandt: “Belsazars Fest”

Ob Habeck diesen weltliterarischen Zusammenhand des Zitas wohl kennt? Und dessen Bedeutung? Die Spiegel-Redakteur wohl schon eher:

„Bei der wiederholten Berlin-Wahl im Februar kamen sie auf 18,4 Prozent, Platz drei. Gegen eine unbeliebte Amtsinhaberin und einen blassen CDU-Kandidaten, in einer Stadt, von der sie bislang glaubten, sie sei ihnen gewogen.“

Nun aber zeigt die Fieberkurve der Politumfragen stetig nach unten: Bundesweit liegen die Grünen bundesweit nur mehr bei 17 Prozent, Anfang Februar waren es 18, Anfang Dezember 19, im Sommer noch 23 Prozent.

Die Geschichte von “Belsazar” geht so:

Der babylonische König Nebukadnezar hatte einst den jüdischen Tempel in Jerusalem inklusive heiliger Artefakte geplündert. Dessen Sohn Belsazar benutzte einen heiligen Becher für ein großes Fest, bei dem die Hand Gottes eine Inschrift an die Wand schrieb, die den Untergang von Belsazars Herrschaft prophezeite.

“mene, mene, tekel, upharsin“

Der Geschockte erhielt umgehend die Interpretation:

“Gott hat die Tage deines Reiches gezählt und es zu Ende gebracht. Sie wurden in die Waagschale geworfen und für unzulänglich befunden. Dein Reich ist den Medern und Persern gegeben”.

Der deutsche Exildichter Heinrich Heine hat dazu ein unvergessliches literarisches Denkmal getextet. Soweit ich mich erinnere, war Habeck doch einmal selbst Literatur-Student:

“Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand… Und rufet laut mit schäumendem Mund: ‘Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn – Ich bin der König von Babylon!“…

Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.”

„Fack, ju Habeck!“

Habeck muss sich gerade schlimmer fühlen, als aus einem Alptraum, nämlich: aus einem süßen Traum erwacht:

„Eine Zeit lang der beliebteste Politiker des Landes, fällt er (jetzt) in den Rankings – obwohl im Winter kein Blackout Deutschland traf, keine Wohnung kalt blieb, obwohl die Gasspeicher gut gefüllt sind und die Energiepreise sinken.“

Götterdämmerung

Ob Habeck und seine wohlbeleibte Grünen-Vorsitzende Richarda Lang sich wohl in altdeutscher Mythologie auskennen?

Der Spiegel kolportiert jedenfalls, dass sich „viele“ von ihnen “vom Kanzler verraten gefühlt“ hätten, etwa die Grün-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonther, welche die Sozialdemokraten als „Klimasaboteure“ schimpfte.

Antikes “Scherbengericht” (Spiegel)

Der SPIEGEL zitiert süffisant aus altdeutschem Bildungsbürger-Fundus, angesichts der Schlusserklärung nach der 30-stündigen Krisensitzung der Dreier-Koalition:

„Es ist ein Scherbengericht. Lang und Dröge, die beiden Spitzengrünen, versuchen offenbar gar nicht erst groß, die Debatte zu drehen.“

Die Grünen realisieren nun – viel zu spät – die von ihnen nicht wahrgenommene Realität:

„Öffentlich würde sie das nie sagen, beteuert Lang, aber im Klimaschutz sei man in der Defensive. Klimaschutz sei auf dem Weg zum Nischenthema. ’Es gibt eine eher regressive Dynamik in der Debatte.‘“ (Spiegel)

Katastrophal auch das „verheerende mediale Echo“.

„Das ist eine Revolte.” – “Nein, Sire, das ist eine Revolution!“ (Ludwig XVI.)

Die Grünen wirken wie der letzte französische Kaiser, welcher die entstehende Französische Revolution in seiner feudalen Polit-Bubble völlig falsch eingeschätzt hatte. Am Schluss kostete es ihm dann seinen Kopf.

Somit aber ist auch in deutschen Politkreisen die Angst erwacht:

„Heute spukt der Geist der Gelbwesten durch die Debatte. Gleich mehrfach hat Scholz … auf die Bewegung rekurriert.” (Spiegel)

Zur Erinnerung an Habeck: Die Gelbwesten hatten sich die sich einst als Gegenprotest zu Öko-Plänen der französischen Regierung für höhere Spritsteuern entzündet.

Ein erster Vorbote zeichnete sich jüngst gerade erst im links-grünen Berlin ab, wo ein Volksentscheid auf Klimaneutralität bis 2030 deutlich am Quorum scheiterte:

“Zu wenige gingen zur Abstimmung, und unter denen, die gingen, war die Mehrheit denkbar knapp, 50,9 zu 48,7 Prozent, dabei gab es nicht einmal eine echte Gegenkampagne.“ (Spiegel)

Und dann auch noch das: Auch das personifizierte Böse der Grünen…,

…„der Verbrennern wird (jedenfalls einer Spiegel-Umfrage unter Autofahrern zufolge) wieder populärer.“

Und…

…„die derzeit sichtbarste Gruppe aus der Klimabewegung, die ’Letzte Generation‘, ist vor allem wegen ihrer Straßenblockaden bei vielen verhasst.“ (Spiegel)

Letzten Umfragen zufolge lehnen vier Fünftel der Deutschen ihre Verrücktheiten ab.

Und die Grünen sind nun – angesichts dieser nun gegen sie mobilisierenden wohlstandsversauten, außerparlamentarischen Radikal-Opposition…

…„in ihrer neuen Rolle zunehmend ratlos und gefrustet… ’Wir erleben eine neue Form der Klimaleugnung’, sagt ein Grüner.“ (Spiegel)

Plötzlich wahrgenommene bittere Politrealität

„Man könnte sagen, Scholz und die FDP schlagen die Grünen mit ihrem eigenen Thema. Statt es ihnen wegzunehmen, drängen sie es ihnen auf. Je mehr sie Klimaschutz zum Thema der Grünen erklären, desto mehr sehen die Grünen aus wie die Partei eines bestimmten Milieus, desto uninteressanter werden sie für Wählerinnen und Wähler in der Breite.“

„Die Entzauberung der Grünen” (Focus)

Ein Beispiel für das katastrophale Medienecho gefällig?

„Diese Woche könnte für die Öko-Partei eine besondere Zeitenwende eingeläutet haben.“ (focus)

Die Lektion, welche die Grünen jetzt eingepaukt bekommen, besteht laut Focus aus 7 Thesen:

„Die Wünsch-dir-was-Zeit ist vorbei…. Auch die Grünen sollten endlich die Gesellschaft mitdenken, die die Rechnung zahlt.“ (focus)

Das grüne “Moral-Management erodiert” (focus)

„Ebenso wie die Zustimmung zu den ‚Klimaklebern‘. Auf die politische “Zeitenwende” folgt nun eine soziale.“ (focus)

“Verbote schaffen Gegner” (focus)

„Mit Ultimaten, säuerlichen Standpauken und Verboten, wie zuletzt Robert Habecks Idee eines Total-Stopps für neue Öl- und Gasheizungen, verschafft man der wichtigen Klimawende auch in einer Demokratie keine Unterstützer, sondern neue Gegner.“

Habeck ist ein wehleidiger Polit-Naiver:

„Neulich war er sehr beleidigt, weil sein Entwurf ‚bewusst geleakt“‘ wurde… Wow! Wirklich wahr, dass jemand etwas streut, um dem politischen Gegner zu schaden? Wäre ja krass.“ (focus)

Wer soll das bezahlen? Denn ohne den Bürger…

…„geht sowieso nichts. Das eigene Geld ist ihm meist näher als das gute Gewissen der anderen.” (focus)

Und dann stellt sich dieser Bürger auch noch verdutzt dumme Fragen: Woher etwa der Strom für die vielen E-Autos kommen soll? Nämlich aus klimaschädlichen deutschen Kohlekraftwerke und auch CO2-freundlichen AKWs aus dem Ausland.

„Oder warum verbieten wir Verbrennermotoren , während in China gerade Dutzende neuer Steinkohlekraftwerke gebaut werden.“ (focus)

Dass auch “der Wandel nicht durchdacht ist” (focus), dämmert mittlerweile auch dem „Volk, dem großen Lümmel“ (Heine). Bosch-Chef Stefan Hartung bringt es auf den Punkt:

„Wer baut zum Beispiel die gigantischen Minen, die es braucht, um jene Rohstoffe zu fördern, die wir für die Rettung des Planeten brauchen? ’Dagegen ist unser alter Kohlebergbau ein Spielplatz‘“.

Grüne böse Handlanger von Schwabs globaler Transformation…

…,die aber gerade “das Volk, den großen Lümmel” am meisten trifft:

„Bullerbü ist abgebrannt. Die Grünen machen sich und uns noch immer was vor über die globale Transformation. Das realisierte zuletzt selbst ihre größte Fanbase: Berlin. Am vergangenen Sonntag scheiterte krachend der Versuch, der Hauptstadt per Volksentscheid schon für 2030 Klimaneutralität zu verordnen. Auch das wäre toll gewesen, aber halt auch leider schlicht unmöglich.“ (focus)

„Jede große Idee, sobald sie in Erscheinung tritt, ist tyrannisch.“ (Goethe)

„Kein Mensch ist gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu regieren.“ (Abraham Lincoln)

________________________________________________________________________

Lesen Sie hier auch unsere UM-Serie: “Die Grünen als Bauernopfer des Great Reset”

_________________________________________________________________________

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, hat ein Buch geschrieben, welches Ungarn gegen die westliche Verleumdungskampagne verteidigt. Der amazon-Bestseller ist für UM-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <[email protected]>

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.