Alte Männer gegen Woke-Totalitarismus +UPDATE 27.09.+ “Heino empört mit “Zigeuner”-Rassismus-Song” auf Oktoberfest (Video)

Von unserem “Alter-weißer-weiser-Mann-Korrespondent ELMAR FORSTER

+UPDATE 27.09.+

Heino singt “Zigeuner”-Lied auf Oktoberfest (Video)

“Alle gröhlen mit (Krone)

Der ganze Woke-Wahn hat irgendwie auch sein Gutes: Dass selbst – früher als Spießer verrufene – Schlagersänger noch in höchstem Alter zu postmodernen Che Guevaras werden. Und deren junge Gefolgschaft gibt dann bei den Wahlen die Stimmen bei der AfD ab. So ändern sich die Zeiten…

Trat doch der im österreichischen Kitzbühel lebende „Volkslied-Gigant Heino“ auf dem Münchner Oktoberfest als „Überraschungsgast“ auf – wie die woke angehauchte „Krone“ beinahe anerkennend zu berichten weiß. Beinahe so, als hätte ein sehr, sehr rarer Zugs-Paradiesvogel aus der Südsee im vorherbstlichen München einen Zwischenstopp eingelegt.

Und dann auch noch das: Sang er doch auf der Wiesn das mittlerweile auf dem Index der Woke-Links-Spießer als rassistisch diskriminierte Jahrhunderte alte Volkslied „Lustig ist das Zigeunerleben“.

Die gleichgeschalteten Woke-Zensur-Medien toben:

“Oktoberfest-Skandal! Heino empört mit Rassismus-Song” (heute)

„Niemand in dem Zelt stoppt den Barden. Im Gegenteil, die 3500 Gäste grölen mit.” (Krone)

Dann bemüht sich die „Krone“ im Sinne woken Erziehungs-Journalismus: Wäre doch das Wort „Zigeuner“ „bei Roma und Sinti ein umstrittener Ausdruck für ihre ethnischen Gruppen“.

Und so muss man mittlerweile als Revolutionär nicht einmal mehr Molotow-Cocktails oder Kalaschnikows bedienen. Sondern:

„Überall, wo Heino auftritt, spenden ihm die Menschen stehende Ovationen. Bei diesem Konzert standen sie sogar auf den Bänken…Doch das Nachhallen ist auch danach noch gewaltig.“

Und so war dann der greise anti-woke-Revoluzzer Heino plötzlich

…„um 19.30 Uhr da: Das ganze Festzelt war textsicher und schunkelte mit“ –

– dessen Manager der verdatterten „Krone“ mitteilte und diese zu einer empörten Frage verleitete:

„Aber darf Heino denn das?“

„Transgenders ins Gehirn geschissen“ (Heino, s.u.)

Und so übernimmt Heino wie in uralt-ewigen Zeiten – die Rolle einen alten, weißen Mann – und somit weisen Mannes, welcher den, durch den Woke-Totalitarismus Eingeschüchterten oder uralt-linken Opportunisten Mut macht und Vorbild ist, nach dem biblischen Motto:

„Fürchtet euch nicht!“

Heino:

„Erst wenn es gesetzlich verboten ist, werde ich das Lied nicht mehr singen!“

Denn dies Sache ist sehr einfach:

„Das Lied wird seit 200, 300 Jahren gesungen. Und es ist nur negativ für diejenigen, die es negativ auslegen.“

Und Heinos Manager spricht noch einen Punkt an:

„Weil die Leute damit eine Freude haben. Und bis dahin lassen wir uns das nicht verbieten!“

Hier das gesamte Heino-Pogramm auf dem Oktoberfest:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Wiesnwirte (@wiesnwirte)

+UPDATE vom 23.09.2023+

Transgenders wurde “ins Gehirn geschissen” – Woke Transgender-Inquistion tobt

https://youtu.be/JOksv38WGY4

Ein User brachte den real existierenden Zustand einer linken, speichel-leckenden woken Gender-Meinungs-Diktatur auf den Punkt:

Was für eine Welt ist das geworden?!

Campino, Niedecken und Lindenberg sind zu regierungstreuen, braven Speichelleckern geworden und #HEINO macht den Mund auf!

Und die Woke-Bubble schäumt mal wieder vor Wut, weil mal jemand eine andere Meinung hat!

KOMPLETT IRRE!!! pic.twitter.com/lLa1cATVB1 — – Bernd F. – F wie Freiheit! (@zukunft37) September 21, 2023

Und so abgehalftert, schwachbrüstig, gab sich der links-woke Gesinnungs-Sänger der “Toten Hosen”, Campino, auf dem “Echo”-Preis-Skandal-2018:

Die Liste der Peinlichkeiten lässt sich fortsetzen – v.a.im Vergleich zur nachrückenden Revoluzzer-Generation



Wolfgang Niedecken (“BAP”) 2018, 7 Jahre nach Schlaganfal l Muskelbepackter “Silberrücken-“Skandal-Rapper “Kollegah” Alter, weißer, weiser Mann Heino

Dass also gerade vom deutschen Schlager nun eine Art Beharrungs-Revolution im Sinne der alten Normalität ausgeht, ist kulturhistorisch durchaus bemerklich:

Und das stramme linke Haltungs-Zeitgeist-Medium “focus” lässt seine subtile Abneigung gegen Heinos Sager:

„Denen haben sie ins Gehirn geschissen“

gleich in Stellung bringen:

„Kritiker reagieren sofort“ (focus)

Was war passiert?

Der alte weiße weise Mann und Volkssänger Heino, mittlerweile im stolzen 84. Lebensjahr war zu Gast im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“, um sein neues Album „Lieder meiner Heimat“ vorzustellen. Darauf sind enthalten: Bekannte un-woke Ballermann-Songs wie „Leyla“, „10 nackte Friseusen“ oder „Finger im Po – Mexiko!“

Der politisch korrekte „Focus“ erhebt sodann einen versteckten Warnhinweis:

„Einige dieser Lieder sind heute umstritten und gelten als nicht mehr zeitgemäß – zumindest unter Gender-Befürwortern.“

Und ist dann beinahe sprachlos – vor der Uneinsichtigkeit des nicht-links-affinen Pöbels:

„Obwohl am Ballermann und beim Karneval immer noch wild zu diesen Party-Songs gefeiert wird. Für Heino sind diese Lieder deshalb auch moderne Volkslieder. Das erklärte der Sänger in der Sat.1-Sendung.“

Und dann der Skandal des unerschrockenen alten, weißen, weisen Mannes Heino: Auf die Frage des Moderators Matthias Killing, knapp die Hälfte von Heino jung (44)…

„Wie stehst du zum Gendern?“

…kam „Heinos glasklare Antwort“ (focus)

„Denen haben sie ins Gehirn geschissen… Ich steh’ da überhaupt gar nicht zu. Ich werd’ weiter von der ‘schwarzen Haselnuss’ singen, ich werd’ weiter ,Lustig ist das Zigeunerleben‘ singen… Das ist ein Stück Kulturgut. Das habe ich in den Sechzigerjahren, in der Blütezeit des Beats, wieder populär gemacht. Und das soll auch so bleiben, wie es ist.“

“Bestrafe einen. Erziehe Tausende” (Mao-Tse-Tung)

“Focus” reagierte in einer Mischung aus anerkennend-überraschender Skandalisierung:

„Rumms, das hat gesessen! Und rief sofort die Sprach- und Gender-Polizei auf den Plan.”

Drohend erwähnt dann “focus” (sozusagen als abschreckendes Beispiel im Sinne von Mao’s Kultur-Revolutions-Terrorismus “Bestrafe einen, erziehe Tausende”) den “gewaltigen Shitstorm“.- Um dann seine Unterstützung für woke-konforme „scharfe Kritik an den Äußerungen des Sängers“ gerne und willfährig wiederzukäuen:

„Unfassbar schlimm, was er so von sich gibt. Und das in Dauerschleife den ganzen Morgen. Ganz, ganz gruselig. Zurückgewandt und einfach Nein.“

– so eine Frust-inks-Spießerin, die aber wahrscheinlich mit Multikulti-Gewalt gegen Frauen keine Problem hat…

Freilich darf dann auch nicht Verachtung für alte, weiße, weise Männer fehlen:

„Alte weiße Männer finden Gendern scheiße und verweigern sich rassismus-kritischem Sprachgebrauch (mit dem Verweis auf ,Kulturgut‘) – ist ja mal was ganz Neues.“

Alte weiße, un-weise Sugar-Grannies werden freilich nicht wahrgenommen:

Schloh-weiße Wiener “Omas gegen Rechts” it einem geheimen, letzten Alters-Wunsch

Bemängelt wird auch, dass der stramm-links-woke „Sat.1“, Heino nicht standte pede das Wort verboten bzw. den Äther abgeschlatet hat:

„Richtig unangenehmer Auftritt. Noch schlimmer: Eure nicht vorhandene Reaktion auf Rassismus und Sexismus… ich bin einfach nur sprachlos.“

Schließlich aber lässt man dann doch auch noch des Volkes Stimme zur Sprache kommen:

“Danke Heino, dass du zu deiner Meinung stehst und die auch öffentlich kommunizierst, ohne einzuknicken. Der Großteil der Bevölkerung denkt genauso!“

Alters-Souveränität weißer Männer: “Transgender-Hrinakrobaten”

Denn Heino selbst lässt das links-woke Speichel-Gehetze kalt.

„Wenn man diese Kommentare liest, muss man wirklich glauben, dass einige Menschen komplett verblödet sind. Welche meiner Aussagen soll denn bitte rassistisch oder sexistisch gewesen sein? Ich bin sicher, dass die Masse der Menschen mich versteht und genau so denkt wie ich.“ (Bild)

Und insofern gibt sich Heino als wahrer Künstler – mit Anspruch auf Ewigkeits-Charakter:

„Ich bin kein Politiker, sondern Sänger und ich sage frei heraus, was ich denke. Denn das ist in diesem Land immer noch ein demokratisches Grundrecht. Ich lasse mir von ein paar Gehirn-Akrobaten ganz sicher nicht vorschreiben, was ich zu singen oder zu sagen habe. Es kann von mir aus gendern, wer will, ich werde es ganz sicher nicht tun.“

Medienzensur und Konzertverbot

Nun scheint der woke Shitstorm seine Wirkung in der linken Totalitarismus-Blase getan zu haben – vorerst: Nahm doch „Sat1“ Heinos Beiitrag umgehend aus der Mediathek. Damit aber nicht genug: Denn auch der Schweizer Konzertveranstalter muss so unter Druck gesetzt worden sein, dass er Heinos Konzert für den 12. Oktober canceln möchte: Der Schweizer Veranstalter Reto Hanselmann beschwerte sich in vorauseilendem Woke-Gehorsam gegenüber dem Schweizer „Blick“ über die couragierten Aussagen von Heino.

Jüngling-Hipster Hanselmann

„Ich teile die Aussagen von Heino in keiner Art und Weise. Unsere Partys stehen allen Menschen offen, ich setze auf Respekt und Toleranz.“

– so der auf Woke Gestylte im Brustton woker Zivil-Courage.

“UME”-Solidarität mit Hein: “Lustig ist das Zigeunerleben”

Außerdem interessant:

“Extrem-Bergsteiger Messner: Absage an Grüne Woke-Politik (II) – Alpha-Wolf-Liebhaber” (UME)

_________

In seinem neuen Buch analysiert unser Korrespondent Elmar Forster die kulturhistorischen Ursachen dieses Woke-Wahnsinns:

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buchhandel und bei Amazon erhältlich sein.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, hat auch ein Buch geschrieben, welches Ungarn gegen die westliche Verleumdungskampagne verteidigt. Der amazon-Bestseller ist für UM-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <[email protected]>

ERST-Artikel vom 29.04.2023

SKANDAL: Heino covert „10 nackte Friseusen“ (Video)

Ein wahrhaft alter, weißer Mann macht sich als weiser Mann gleich mehrfach mutig:

Der 84-jährige, schlohweiße Schlager-Superstar legt sich nicht nur mit den Postfeministinnen und der Political-Correctness-Diktatur an, sondern auch mit seiner Ehefrau (81), mit der er mehr als sein halbes Leben in einer stinknormalen heterosexuellen Ehe, nämlich 44 lange Jahre, verbringt. Heinos Hannelore erklärte ihn daraufhin einfach nur für: verrückt. (Was in jeder guten Ehe freilich des Öfteren passiert und in realiter ein versteckter Liebesbeweis ist.)

Heinos Hanelore:

„Ich war entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat. Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?!“ (Bild)

Doch: Nach so vielen Ehejahren, und ausgestattet mit reichlichst Lebenserfahrung, schöpft man freilich aus einer tief sitzenden ur-männlichen Gelassenheit – und weiß, was Frauen hören wollen:

Heino:

„Hannelore wird sich schon wieder beruhigen. Sie muss wirklich nicht eifersüchtig sein. Die Mädchen waren alle sehr nett, aber ich habe doch nur Augen für meine Hannelore.“

Wenn eine Frau „Nein!“ sagt, meint sie auch „Nein!“

Über dieses bleierne Feministen-Dogma kann eine Real-Alpha-Wolf freilich nur schmunzeln:

„Wenn Hannelore mit mir schimpft, nehme ich einfach mein Hörgerät raus und bleibe ganz ruhig.“

Alles nur eine Marketing-Trick?

Denn schon vor zehn Jahren, als Heino Rocksongs coverte, brauchte seine Hannelore einige Zeit, um männlich-strategisch Denken zu verstehen:

Heino: Damals…

…“war sie auch schon der Meinung, ich wäre zu alt dafür. Als ich dann Nummer 1 in den Charts damit wurde, fand sie plötzlich alles toll und wurde dann ja eine richtige Rockerbraut mit Lederklamotten und Totenkopf-Ring.“

„Anything goes”

Dabei nimmt Heino doch nur die weltoffene Postmoderne ernst: Denn in dem Acht-Friseusen-Nackedei_innen-Video tritt Heino zusätzlich zusammen mit einem Transsexuellen und einem Schwulen auf. Was Heinos Hannelore – als offenbar Durch-und-Heterosexuelle – ebenfalls nicht goutieren will.

Doch im Alter steht man über den Dingen:

„Wenn die Kids in den Konzerten ,Heino ist die geilste Sau der Welt‘ sangen, fand sie das auch nicht anstößig.“

Und verfügt man – gerade gegenüber seine Ehefrau – über Altersmilde:

Heino:

„Hannelore wird meine Ballermann-Songs lieben, sobald sie alle von dem neuen Album gehört hat.“

Alpha-Wölfe sind einsam

Solcher männlichen Weisheit liegt aber immer etwas noch Tieferes zugrunde: Die Einsicht der Unumgänglichkeit von männlicher Einsamkeit:

„Auf deine Lider senk ich Schlummer, auf deine Lippen send ich Kuss. Indes ich die Nacht, den Kummer, den Traum alleine tragen muss. Um deine Züge leg ich Trauer, um deine Züge leg ich Lust. Indes die Nacht, die Todesschauer weben allein durch meine Brust.

Du, die zu schwach, um tief zu geben. Du, die nicht trüge, wie ich bin – Drum muss ich abends mich erheben: Und sende Kuss und Schlummer hin.“ (Gottfried Benn)

Jetzt aber wirklich: „10 Nackte Friseusen“

“Es gibt 100.000 Frauen, denen ist alles zutraue. Es gibt 50.000 Weiber, die haben einwandfreie Leiber. Doch ich sag no, mananano…

Ich will 10 nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren…

Es gibt 100.000 Mädel, sie sind alle schön und edel. Da werd ich weich… Es gibt 50.000 Damen, die wollen alle meinen Namen. Doch ich bleib hart. Es gibt 100.000 Schnitten, die haben wunderschöne Augen. Dann bin ich weg… Es gibt 50.000 Hasen, die wolln mir alle einen erzählen,

Ich hör nicht hin…

Ok, ich will hier nicht unnötig ein Riesenfass aufmachen, aber Folgendes: ch hab sie alle gehabt. Ich hab sie alle gesehn. Doch es gibt nur ein paar, die mich wirklich verstehn.

Ich hab sie niemals gezählt. Doch ich weiß, was mir fehlt: 10 nackte Friseusen, mit richtig feuchten Haaren…”

________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

________________________________________________________________________________________________