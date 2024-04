Baerbock bezeichnet sich als “intelligent” (Video) +UPDATE 18.04.+ “Präsidenzloser Angriff” (Video)

+UPDATE 18.04.+ “Präsidenzloser Angriff” (Video) In ihrem letzten TV-„Tagesthemen“-Interview outet sich die deutsche Außenministern Annalena Baerbock erneut als Dilettantin der deutschen Sprache auf Schul-Pennälerinnen-Niveau. Aber auch welche Auswahlkriterien “WEF”-Schwab an eine seiner auserwählten Global Leaders stellt: Nämlich nur unbedarfte-eitle Dummheit. Heuchelei und Überforderung: Baerbock, Handlangerin des Tiefen Staates, in Israel mit Hamas-Terror vorgeführt (Video) Die Außenministerin zeigt erneut, dass sie die deutsche Sprache und deren Wortschatz nicht einmal auf Abtur-Niveau bemüht und dass sie sich wohl auch des Inhalts ihrer Aussagen nicht voll bewusst ist. Die deutsche Außenministerin sprach „ ARD“ über die Lage im Nahen Osten. Und sie toppte sich sogar selbst: Innerhalb weniger Minuten leistete sie sich gleich mehrere Versprecher. Etwa: „Das war ein präsidenzloser Angriff, direkt aus dem Iran.“ Gemeint war das Fremdwort „präzedenzlos“. Oder: „Israel hat also einen Defensieg erringen können.“ Ebenfalls ein Lehnwort aus dem Lateinischen: „Defensiv-Sieg“ Viel schlimmer aber noch: Baerbock wusste nicht einmal mehr das Datum der Terrorangriffs auf das World-Trade-Center in New York: „Das wurde nach dem 9. September, damals bei dem Angriff auf die USA geschaffen.“ Richtig wäre der 11. September 2001 gewesen – besser bekannt unter „Nine eleven“ Dass Baerbock nicht Linguistik studiert hat, entschuldig nicht, dass sie falsche Phoneme verwendet, die einen völlig anderen Sinn ergeben: „Kröpfe“ statt „Köpfe“ „Ich möchte deutlich machen: Auch die Revolutionsgarden, über die in Deutschland immer viel gesprochen wird, die sind bereits gelistet, sanktioniert. Auch führende Kröpfe.“ (Köpfe) Vielleicht war aber alles nur ein erneuter Freud’scher Versprecher. Etwa in Sinne eines deutschen Sprichworts: Dass man Baerbock genau so braucht wie einen Kropf. – Dass sie also selbst völlig unsinnig und unbrauchbar ist auf ihrem Marionetten-Polit-Posten Außerdem kenn sich Baerbock nicht besonders gut bei den gerade bekanntesten Terrorgruppen aus: „Grade in den Proxys: Die Husis, die Hisbollah, die Hamas.“ (Huthis) Was diese bösen Buben mit einen EDV-Proxy zu tun haben, weiß nur Baerbock. Außerdem: Was meint Baerbock mit: „Das Existenzrecht zu bewerden“ Oder: „Andere Partner sind mit eingestritten.“ Für diesen Wahnsinn erntete die schönste Außenministerin im „besten Deutschland aller Zeiten“ (Bundespräsident Steinmeier) freilich reichlich Spott. Ein Poster gab ein veritable Lösung vor: „Es wäre hilfreich, Untertitel einzublenden.“ Mainstream-Medien kaschieren wohlwollend wie in einer Mediokratur So retuschierte die “Tagesschau” in der Headline:

Oder der links-grüne “Stern”

“Baerbock stellt nach “präzedenzlosem” Angriff des Iran “Antwort” der G7 in Aussicht“

Schwab: “We penetrate the cabinets with Global leaders”

+UPDATE 13.09.+

“Ein Jahre hat 560 Tage” (Video)

Auf “X” sind die neuesten astronomischen Erkenntnisse der deutschen Chef-Diplomatin dokumentiert:

“Wir halfen der Ukraine an 560 Tagen im Jahr.“

Dmitri Poljanski, Russlands stellvertretender Botschafter bei den Vereinten Nationen, reagierte auf die Erklärung besorgt:

“Es scheint, dass es tiefgreifende Probleme im deutschen Bildungssystem gibt. Frau Baerbock rühmt sich mittlerweile, 560 Tage im Jahr zu arbeiten… Es ist an der Zeit, eine 360-Grad-Wende zu machen!” En Seitenhieb auf eine legendäre Auffforderung von Baerbocvk an den russischen Präsidenten Putin, er müsse seine Ukrainepolitik um 360 Grad ändern. Das Jahr 2022 hatte „über 560 Tage“ – sagt #Baerbock, und meint es ernst. Das kann man lustig finden, aber diese Frau zündelt am Atomkrieg. Dumme Politiker sind kein Spaß, sie sind ein Todesrisiko! pic.twitter.com/jW8T2DpPpk — Dr. Maximilian Krah MdEP (@KrahMax) September 11, 2023

+UPDATE 05.06+

“Ukrainisches, KOKAIN-isches Getreide” (Video)

In einer Pressekonferenz bedankte sich Annalena Baerbock bei Rumänien für die Steigerung der Exporte von ukrainischen “KOKAIN-ischem” Getreide. Neben ihr stand die rumänische Außenministerin.

Psychologischer Nachhilfeunterricht für Annalenchen

Was ist ein Freud’scher Versprecher? Nämlich eine sprachliche Fehlleistung, bei der ein eigentlicher Gedanke oder eine Intention des Sprechers unwillkürlich zutage tritt. Dadurch kommt eine unbewusste Aussage zum Vorschein.

Vielleicht hat ja Annanlenchen – im besten Fall – nur an die böswilligen Unterstellungen diesbezüglich gegenüber ihrem ukrainischen Kriegshelden Selenkyj gedacht. Andere Möglichkeiten bieten sich freilich auch an.

🏳️‍🌈🇩🇪🤡 A német külügyminiszter “kokain gabonának” nevezte az ukrán gabonát 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lCCsB6mlLQ — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) September 4, 2023

Münchner Sicherheitskonferenz 2022: “Ostkokaine” und Sammelsurium von Sprachfehlern

Auf alle Fälle muss das Rauschgift Kokain schon sehr von Annalenchens Gedankenwelt Besitz ergriffen haben. Abgesehen von der Unfähigkeit der feministischen Außenministerin klare Sätze auszusprechen. Ob beides miteinander in Verbindung steht, bleibt freilich Spekulation.

+++ UPDATE v. 24.08.2023 +++

„Sanktionen sind wirkungslos – Diktatur ist schuld“

Annalena Baerbock hat bereits im Juli für ihren neuen klugen Buchtitel “Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges” ein ebenso kluges Interview gegeben, welches in der enttäuscht-entgeisterten Analyse gipfelt: Die russische Wirtschaft wächst trotz der vom Westen verhängten Wirtschaftssanktionen weiter. Somit hätten also die westlichen Sanktionen gegen Russland keine wirtschaftlichen Auswirkungen gezeitigt.

Immerhin lässt die feministische Außenministerin aber erste Ansätze von logischer Schlussfolgerung erkennen:

“Wirtschaftssanktionen sollten eine wirtschaftliche Wirkung haben. Aber dem ist nicht so. Denn die Logik von Demokratien funktioniert nicht in Autokratien.“

– so Baerbock gegenüber dem Journalisten Stephan Lamby am 10. Juli.

Interessant: Somit müsste man in Deutschland also auch am besten eine Autokratie einführen. Oder anders gefragt: Warum ist Deutschlands Wirtschaft unter einer links-grün-liberalen Ampelregierung so krank, obwohl dort ein krypto-totalitäres Woke-Regime ihr Unwesen treibt?

Immerhin haben die smarte Außenministerin und ihr Team aber auch…

…”gelernt, dass rationale Entscheidungen, rationale Maßnahmen, auf die sich zivilisierte Regierungen geeinigt haben, diesen Krieg nicht beenden können.” (DW)

Aha! Die westlichen „zivilisierten Regierungen“ haben also die Rechnung ohne den russischen Wirt gemacht. Die unbedarfte Baerbock müsste jetzt nur noch einen Schritt weiter im logischen Schlussfolgern zu gehen wagen: Dass diese “rationalen Entscheidungen” nämlich ir-rational waren.

+++ UPDATE 30.07.2023 +++

„Kenia ist Deutschlands Vorbild für Energiepolitik“ (Video)

Dummheit hat ihre Ursache immer auch in fehlender Bildung. Die deutsche Außenministerin Baerbock ist ein blendendes Negativbeispiel dafür. Obwohl sie eigentlich zur Vermeidung eines solchen Unsinns-Vergleichs nur Abi-Wissen aktivieren hätte müssen. Zwei kurze Clicks auf Wikipedia hättenEine kurze Interent-Recherche hätte auch genügt…

Kenia Deutschland Bruttoinlandsprodukt 2020 101 Milliarden USD (63. Stelle) 3,8 Billionen USD (4. Stelle) Bevölkerungsdichte 82 EW / km2 236 EW / km2 Arbeitslosenrate 2023 40 % 3% Gesamtwirtschaft (Landwirtschaft – Industrie – Dienstleistung) (2022) 21,1% – 17,66% – 55,06% 1,2% – 29.5% – 69,3% Beschäftigte in der Landwirtschaft 61,2% (2022) Exportschlager Rosen 1,2% (2022) – 24,6% (1950) Klima: (sub)tropisch (um Äquator) gemäßigtes Klima

https://www.youtube.com/shorts/kfney4nxuQA?feature=share

+++ ERST-Artikel v. 22.07.2023 +++



Baerbock bezeichnet sich selbst als intelligent (Video)

Vermutlich kennt die deutsche grüne Außenministerin weder den alten, weißen, weisen Mann-Schriftsteller Joseph Conrad (1857 – 1924), noch dessen wichtigsten Roman “heart of darkness” (1899), noch dessen Zitat:

„Einem blöden Menschen nützt es überhaupt nichts, ihm dauernd zu sagen, dass er blöd ist, weil er viel zu blöd dazu ist, das zu begreifen!“

Langsam ahne ich, weshalb sich die Beziehungen zu anderen Ländern verschlechtert haben könnten…😬😳

FunFact: Sie ist unsere Chefdiplomatin.

pic.twitter.com/Ab6rlcBQNK — Athena 🗽 (@M_C_Richter) July 20, 2023

________________________________________________________________________

