“Wunderbar”e (G.E.) Migration: +UPDATE+ 10.05. Rom: Schwarze Illegale greifen Menschen an…

Erschreckende Aufnahmen auf „X“ von aggressiven und sich abartig benehmenden Migranten, die derzeit Italien überschwemmen schockieren immer mehr Menschen. Die Aufnahmen beweisen deutlich, dass illegale Zuwanderung aus gewissen außereuopäischen Kulturkreisen kaum bewältigbar ist.

Aber auch anderswo in den Willkommens-Ländern sind die unhaltbarsten Zustände alltäglich geworden: Brandstiftung, Raub, Schlägereien, Notdurft in Telefonzellen u.v.m

“Ich freue mich darauf!” (Grüne Göring-Eckardt)

Man erinnert sich diesbezüglich noch an den dumm-naiven Sager der Obergrünen Göring-Eckardt.

“Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch: Und ich freue mich darauf.“

+UPDATE+ 10.05.2024

Rom: Schwarze Illegale greifen beliebig Menschen an

Vor dem Bahnhof Rom Termini, greifen illegale “Asylbewerber” ohne Papiere, aber offenbar voller Drogen, Römer und Touristen an. Die Lage ist auch in Italien außer Kontrolle. Egal, ob die italienische Ministerpräsidentin Massenabschiebungen versprochen hatte.

This is a dramatic situation in Rome Termini station where undocumented “asylum seekers” attack Romans and tourists. A situation completely out of control. Giorgia Meloni promised us mass deportations but she didn’t do it. We need to restore order and discipline. pic.twitter.com/II2uxLUD1G — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

Spanien: Marokkaner zerlegen Bar

Marokkanische “Asylbewerber” zerstören eine Bar in Girona, Spanien.

Moroccan “asylum seekers” destroy a bar in Girona, Spain. Is this Europe where you want to raise your children? pic.twitter.com/RzDPr5kTWz — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

+UPDATE+ 20.01.2024

Barcelona: Afrikanische Migranten rauben Touristen aus

Zwei afrikanische Migranten rauben mitten in Barcelona einen betrunkenen Touristen aus. Auffallend ist die menschenverachtende Hartnäckigkeit, mit der das Opfer, das sich nicht einmal mehr wagt, sich zu wehren, zu Boden gebracht wird.

Moroccan cultural enrichers rob a tourist in Barcelona. In Europe we need mass expulsions not in words but in deeds. pic.twitter.com/9Ufe9oCIAW — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 18, 2024

Massen-Grillen in Frakfurt

German native is shocked by what he sees in Frankfurt, Germany. pic.twitter.com/wXYb1ymqEc — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

Massen-Koran-Beten in Stockholm

+UPDATE+ 21.10.2023

Brandstiftung, Raub, Schlägereien, Notdurft in Telefonzellen

In Rom wurde eine Frau auf offener Straße brutal ausgeraubt:

In Rome, cultural enrichment steals purse from an elderly Italian woman in wrong neighborhood. pic.twitter.com/omrrYlYm0g — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 20, 2023

In Italien kommt es regelmäßig zu Kämpfen unter Migrantenbanden verschiedener nationaler Herkunft. In Udine zum Beispiel gerieten Afghanen und Pakistaner am helllichten Tag aneinander.

Cultural enrichment between Afghans and Pakistanis in Udine with knives, clubs and chairs. We are hostage of these criminals dumped in Italy by NGOs. We need mass expulsions. pic.twitter.com/b5ZA6Ck3cy — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 19, 2023

In Deutschland importieren Migranten den Nahostkonflikt und entzünden brennende Barrikaden in der Nähe geparkter Autos:

The situation in Germany is out of control. The uncontrolled and indiscriminate immigration imposed by the EU with the collaboration of NGOs has brought the conflicts of the Middle East to the heart of Europe. Soon it will happen in your neighborhood in Europe too. Know this. pic.twitter.com/Ny6QS2rcmc — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 20, 2023

In Griechenland skandierten Tausende Illegaler, “AllahU-Akbar”-Rufe um den Hasmas-Terror zu feiern:

Thousands of illegal immigrants in Greece shouting “Allah Akbar”. These are the same people who celebrated the massacre of Islamic terrorists Hamas in Israel. Soon they will be in your neighborhood in Europe. This madness must be stopped now. pic.twitter.com/ZsMSUDQ0aI — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 19, 2023

Große Probleme bereitet vielen der Neuankömmlingen die Adaptierung westlicher Toilettenkultur. In London verrichtet eine Schwarze ihr großes braunes Geschäft in einer öffentlichen Telfonzelle. Seelenruhig wischt sie sich ihren Riesen-Hintern ab. während Menschen die Straße entlang gehen und Autos in der Nähe fahren:

Dasselbe tat in Italien tat ein Migrant: Und zwar tagsüber zwischen geparkten Autos, in unmittelbarer Nähe eines Parks. Aber auch in der für seine Sauberkeit berühmten Schweiz zeigen Videos Migranten, wie er mitten auf der Straße, spazieren gehend, vor sich hin uriniert. Daneben, nur ein paar Meter entfernt essen Einheimische in einem Restaurant.

Aber auch in der für seine Sauberkeit berühmten Schweiz zeigen Videos Migranten, wie er mitten auf der Straße, spazieren gehend, vor sich hin uriniert. Daneben, nur ein paar Meter entfernt essen Einheimische in einem Restaurant.Kommentatoren warnen auch vor ähnlichen Vorfällen in ganz Europa. Immer mehr Menschen auf dem Kontinent haben endgültig die Schnauze voll von der unkontrollierten Migrations-Agenda globalistischer und EU-Eliten.

ERST-Artikel vom 3.10. 2023

Ein Illegaler prügelt sich in Rom am helllichten Tag an einem Busbahnhof, wird dann selbst niedergeschlagen und weggezerrt.

Ein anderer Illegaler zertrümmert in Rom aus purer Langeweile zehn Autos mit einem Hammer.

From Lampedusa to Rome, cultural enrichment destroys 10 cars with a hammer out of boredom https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/BdV2n9F9bM — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 29, 2023

In Padua bewerfen gewalttätige Einwanderer Einheimische in edler Einfachheit mit Glasflaschen.

From Lampedusa to Padua, cultural enrichment throws glass bottles at Italian residents https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/j8XEOs0Lcp — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 29, 2023

In Mailand erledigt ein erwachsener Migrant sein “großes Geschäft” auf offener Straße.

Tourists film cultural enrichment defecating on the street in Milan. Proud of his action, he also takes a souvenir selfie of his ass https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/ulLKiJS8Yp — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 28, 2023

“Wertvoller als Gold.” (EX-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz)

So ein Satz lässt sich vielleicht noch durch die eigene Bildungsferne des SPD-Kanzlerkandidaten erklären. Entschuldbar ist er nicht.

Hier noch ähnliche Vorfalle:

https://unser-mitteleuropa.com/back-to-the-roots-nackter-schwarzer-immigrant-auf-u-bahn-gleisen-in-paris/

https://unser-mitteleuropa.com/kulturschock-in-afghanistan-ungarischer-fremdenlegionaer-zeuge-von-schaefern-mit-ziegen-geschlechtsverkehr/

https://unser-mitteleuropa.com/neue-normalitaet-in-italien-afrikaner-vergehen-sich-an-ziegen-und-huehnern-und-verspeisen-hauskatzen/

Und wenn wir Glück haben, ist der Schutzsuchende friedlich, so wie dieser Facharbeiter:

https://youtu.be/hhG_zufRw7M

_________________________________________________________________________

In seinem neuen Buch anlysiert Elmar Forster die kulturhistorischen Ursachen dieses Willkommens-Kultur-Todes-Tanzes.

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) – Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buchhandel und bei Amazon erhältlich sein.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, hat auch ein Buch geschrieben, welches Ungarn gegen die westliche Verleumdungskampagne verteidigt. Der amazon-Bestseller ist für UM-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <[email protected]>

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.