Jugend: Null Bock auf Arbeit – Chillen voll geil +UPDATE 23.07.+ Gabriel: “Sabbatical auf Kosten von Papi”

+UPDATE 23.07.

Gabriel: “Sabbatical auf Kosten von Papi”

Nun ärgert sich auch Ex-SPD-Chef und EX-Vizekanzler Sigmar Gabriel über die faule “Generation Z”, die von ihren Eltern zu verhätschelten Sozial-Abhängern sozialisiert wurden.

„Und wer wohlhabend ist, macht auf Kosten von Mama und Papa nach der Schule erst mal ein ‚Sabbatical‘ und danach eine Vier-Tage-Woche …“ (BILD)

Und Gabriel unterstützt damit die Kritik von zwei Ex-Arbeitsagentur-Chefs mit zwar prinzipiell arbeitsfähigen, aber -faulen Bürgergeld-Empfängern:

„Es gibt in Deutschland 260 000 junge Menschen zwischen 25 und 45, die seit längerer Zeit nicht arbeiten, obwohl sie alle Kriterien für Erwerbstätigkeit erfüllen.“

– wie Frank-Jürgen Weise (72), von 2004 bis 2017 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, im „Spiegel“ offenbarte.

“Generation Z” (1996 – 2012): Wohlstandsverwöhnte Berufs-Erben-Generation

Wohlstandsüberfluss geboren sind und als besonders wohlstandsverwöhnt gelten.

Gabriel nüchterne Aussage:

„Oben wie unten: leisten wollen immer weniger etwas. Nur über die oben lässt sich schwerer herziehen.“

Dabei unterscheidet also Gabriel nicht, dass faule Jugendliche aus der Unterschicht Stütze per Steuergeld verbrauchen, reiche Sprösslinge wohlhabender Eltern hingegen erarbeitetes Privatvermögen in der Selbstfinde-Hängematte verpulvern.

Aufschrei der Generation Von-Beruf-Sprössling

Diesbezüglich wurde dann auch Gabriel – wohl von reichen Gneration-Z-lern – angegriffen:

„Anders als beim Bürgergeld zahlen dann aber Mama und Papa, nicht der Steuerzahler.“

– so der Tenor.

Auch FDP-Sozialexperte Pascal Kober sieht das ähnlich: Was jemand mit seinem erarbeiteten und versteuerten Geld mache, sei „ganz allein seine Privatangelegenheit.“

Und weiter:

„Bürgergeldempfänger leben hingegen vom Geld der Allgemeinheit und sind ihr gegenüber deshalb zur Solidarität verpflichtet. Sie sollten Leistungen nur in Anspruch nehmen, wenn sie selbst nicht oder nur zu wenig arbeiten können.“

Wie verweichlicht mittlerweile die Diskussion selbst von Konservativen geführt wird, zeigt CDU-Arbeitsmarktexperte Kai Whittaker (39):

„Unsere Jugend ist nicht faul – wir verlangen ihr einfach nichts mehr ab.“

Sein naiver Ratschlag in einer völlig wohlstandsversauten Gesellschaft: Es brauche zur Stärkung der Gesellschaft „eine allgemeine Dienstpflicht“:

„Das holt Jugendliche aus ihren sozialen Blasen, durchmischt die Gesellschaft und macht unser Land wehrtüchtig.“

Gesellschaftliche Kollateratlschäden

Vergessen wird in dieser Jugend-Verhätschelung, dass durch sinnloses Herumhängen aber auch kurzfristige Kollateralschäden wie sinn-entleerter Polit-Aktivismus a la Klimakleber, Psychotherapie-Behandlungen oder auch Jugend-Fettleibigkeit mit baldiger Jugend-Diabetes die Gesellschaft negativ belasten.

+UPDATE 5.11.+

“Heutige Mütter – eine Katastrophe” (BILD)

Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich (60) kritisiert die Kuschel-Erziehung heutiger Mütter, u.a. mit dem Zitat eines alten weißen Mannes aus dem 19.Jahrhundert.

„Aus faulen Eiern werden keine Küken.“ (Wilhelm Busch 1832–1908)

Gewaltig gegen den Strich geht ihr der Mütter über-perfektes Nany-Verhalten, welches Kinder verkorkse.

Neuer Erziehungs-Ratgeber für gescheiterte Nany-Mamies

Fröhlich hat also wieder mit ihrer Freundin Constanze Kleis (60) einen jener unzähligen Erziehungs-Ratgeber herausgegeben – mit einem etwas feministischen Kampf-Titel:

„Halte den Kopf hoch und den Mittelfinger höher“

Denn bei der Kinder-Erziehung wissen die Nany-Mamies offenbar nicht mehr weiter. – Wen sie die verwöhnt-lebensunfähigen Y-Z-Generations-Youngsters als ihre eigenes misslungenes Produkt mit ansehen müssen.

„Die Mütter heute sind eine Katastrophe. Weil sie den Kindern alles abnehmen. Eltern können Kindern auch was zumuten. Ich rede jetzt nicht davon, Zweijährige zum Arbeiten zu schicken. Aber ein 17-Jähriger, der Sex hat, kann auch sein Bett selbst frisch beziehen.“ (Fröhlich)

Ihr Rezept ist auch eines zum robusteren Umgang mit sich selbst:

„Ich bin jetzt keine, die beim Auszug der Kinder sehr lange weint. Ich sage, mein Job ist erfüllt. Die Kinder gehen raus in ihr Leben.“

Nachdem sie nömlich ihre nun zu großes Haus verkauft hatte, gab es in ihrem kleineren Zuhause auch kein Kinderzimmer mehr:

„Da haben meine Kinder gefragt, wo ist denn unser Zimmer? Dann habe ich gesagt, ich habe ein Gästezimmer, wenn ihr zu Besuch kommt. Ich habe ja auch kein Zimmer bei euch, oder?“

Auf die Meldung ihres Sohnes, der erst seit vier Wochen in Arbeit meinte…:

„Es ist voll anstrengd!“

…gab sie ihm nur einen knappen Ratschlag:

„Tja, willkommen im Leben.“

Immerhin muss deren Schnösel aber noch einer der Lebensfähiger sein: Wisse er doch, dass es cool sei, auf eigenen Beinen zu stehen und sein eigenes Geld zu verdienen.

Andere Nany-Grannies entsetzt

Allerdings fanden andere Nany-Grannies es herzlos, als sie ihn aufforderte, ihr doch die Handyrechnung zu überweisen.

„Aber mir geht es nicht um die 40 Euro, sondern um die Sache. Er verdient jetzt sein eigenes Geld.“

Dasselbe auch bei Umzug der Kindern, welche sie jene selber zupacken ließ:

„Bei den anderen machen die Eltern den Umzug, bekam ich zu hören! Sie hatten doch Freunde zum Feiern bis vier Uhr morgens, die können doch auch Kisten tragen. Ich bin alt und habe Rücken. Ich putzte die Bude nicht und trug auch keine Kartons.“

Und: Nur solcherart Eltern respektieren dann auch die Kinder – eine Generationen-Weisheit. Denn: Eines will Fröhlich nicht: Kindern alles nachtragen und sie so zu unselbstständigen Egoisten erziehen.

Soll auch gesünder sein:

„Ich habe meine Kinder auch nie in die Schule gefahren. Es gab einen Bus, den haben sie genommen. Auch das fanden viele herzlos. Es gibt sogar Eltern, die schreiben die Bachelor-Arbeit für ihre Kinder. Völlig gaga.“

Damit, so ist Fröhlich überzeugt, tue sie ihren „Kindern nur einen Gefallen“: Denn sie „wollte nie so verzogene Kröten heranziehen“.

Grundfehler: Eltern wolle Freunde mit ihrem Nachwusch sein

Den größten „Grundfehler“ der postmodernen Pädagogik fasst ihre Mitautorin Kleist so zusammen:

„Eltern wollen befreundet sein mit ihren Kindern. Das ist ein Grundfehler. Und: Bei vielen Müttern wird immer nur die Fassade gezeigt, nie der Preis. Mütter, die sich so exzessiv kümmern, haben wahrscheinlich keine Vollzeitbeschäftigung. Sie begeben sich in eine Abhängigkeit, aus der sie nicht mehr herausfinden, eine grottige Rentenerwartung haben sie auch, denn alle Hoffnung beruht auf der Ehe. Auf den gut verdienenden Mann. Das ist wahnsinnig altmodisch.“

All das ist auch nur in einem völlig wohlstandsversauten Sozialstaat möglich, wo man den Nachwuchs von Anfang an nur an 4-Stern-Hotels gewöhnt und mit ihnen alle Tage nur genießen möchte – am besten mit 4x-Urlaub im Jahr.

+++UPDATE+++ 29.10. 2023

Influencerin nach erstem 8-Stunden-Arbeitstag in Tränen

Eine junge Influencerin namens „Brielle“ hat wohl das erste Mal in ihrem doch noch etwas kurzem Leben gearbeitet. In Tränen berichrete sie auf „TikTok“ über die unerträglichen Herausforderungen eines normalen 8-Stunden-Job-Alltags. So fühle sie sich völlig ausgelaugt und können nicht glauben, wie andere Menschen das Tag für Tag aushalten.

Die Alltagswochenroutine von Aufstehen, Pendeln, Arbeiten und Heimkehren wäre das reinste Grauen:

„Acht Stunden arbeiten, danach noch pendeln. Ich bin zu müde, um mir selbst etwas zu kochen“

– klagt Brielle gegenüber ihren 100.000 Followern.

Aha…: Nach einem langen Arbeitstag möchte sie deshalb nichts weiter als duschen, essen und schlafen:

„Ich kann nichts anderes mehr machen!“

Völlig devastiert fragt sich, wie man da noch Zeit für Freundschaften, Verabredungen oder Sport finden kann:

„Acht Stunden sind einfach verrückt.“

– jammert sie weiter. Und auch das tägliche Pendeln mit dem Zug zur Arbeit von etwa einer Stunde wären, so Brielle unerträglich:

„Das dauert einfach ‘fucking forever’“.

@brielleybelly123 im also getting sick leave me alone im emotional ok i feel 12 and im scared of not having time to live ♬ original sound – BRIELLE

Wie sehr sich dieses verwöhnte und asozial-gesellschaftliche Verhalten mittlerweile in großen Teilen der Woke-Generation festgesetzt hat, zeigen die Reaktionen ihrer Follower:

„Es ist so repetitiv und deprimierend. Ich fühle mit dir, Mädchen!“.

Deutsche Influencerin legt nach

Aus Deutschland macht ein Clip einer jungen Frau auf Jobsuche, gerade die Runde. Besonders unerträglich wären die viel zu geringe Anzahl an Urlaubstagen im Jahr. Die Krönung der Selbstbemitleidung gipfelt in der Frage, wie man das überleben soll:

„Das Schlimme ist: 30 Urlaubstage sind ja noch viel. Ich habe ja auch noch Freunde, die mich sehen wollen. Wo soll ich da noch Energie hernehmen?“

„Willkommen in der Realität!“

Abgeklärtere Zeitgenossen vor allem aus der vorigen Generation haben allerding nur mehr Spott, für solche Freizeits-Arbeitslosen übrig:

„Willkommen in der Realität“ oder „Unsere Eltern haben es auch geschafft“

– lauten einige der Kommentare.

ERST-Artikel 25.10. 2023

Deutsche Jugend: Null Bock auf Arbeit – Chillen voll geil

Der dekadente Niedergang einer Gesellschaft zeigt sich insbesondere an der Einstellung zur Arbeit. Auch diesbezüglich ist Deutschland am Ende. Die 68er-Generation hat auch hier mit dem Slogan „Arbeit ist Scheiße“ ganze Arbeit geleistet.

Bayrische Ausbildungsmesse schlägt Alarm

Alarmierendes diesbezüglich wissen erst jüngst frustrierte Veranstalter einer Ausbildungsmesse (der Gemeinden Haar und Vaterstetten) in Bayern zu berichten, verärgert zeigten sich die teilnehmenden Unternehmen, über 60 an der Zahl, ob der arroganten Resonanz der Jugendlichen:

“Wir haben leider mehr Aussteller als interessierte Schüler“ –

– so das ernüchternde Resultat eines Messe-Mitarbeiters gegenüber dem „Münchner Merkur” . Unfassbar einfach:

Null Bock auf Arbeit

Und das, obwohl nn der Sporthalle Eglfing ein durchaus breites Spektrum an Ausbildungsberufen präsentiert wurde: darunter Mechaniker, Schornsteinfeger, Gärtner, Maurer, Fachinformatiker und Hörgeräteakustiker. Aber auch für soziale Berufe gab es „Null Bock“. Und auch Vertreter von Spitzenunternehmen wie BMW oder die Obi-Märkte in Südbayern, waren fassungslos über das geringe Interesse der Jugendlichen.

„Man muss es leider so sagen: Die Jugendlichen haben keine Lust mehr zu arbeiten.“

– so Dragoslav Corilic (OBI-Ausbilder).

Traum-Beruf: “Influencerin”

Völlig abwegig aber das das Traum-Berufsbild viele Jugendlicher: Ihm gegenüber halten die Youngsters entgegen: Sie möchten einmal „Fußballprofi“ werden. Die Mädchen träumen davon, dass „Influencerin“ ein Beruf wäre.

Was dann durchaus wieder logisch erscheint: Versager influencen sich dann gegenseitig: Ein Musterbeispiel für einen sich aufschaukelnden negativen Regelkreis, der dann zum Kollaps führt. Und wenn dann zu langweilig wird..: Kann man ja immer noch zur Not bei den Klimaheulern und -Klebern anheuern gehen. Die zahlen ja ein auch ganz gutes Taschengeld.

Chillen und Reisen sind geil

Wenn überhaupt: Viele möchten eigentlich nur mehr „viel reisen und zu Hause chillen“. – Wer dann diese Faulenzer ab 30 mit Frühzeit-Diabetis pflegen soll, fragen Sie sich freilich nicht.

Faulenzer trotz dringendem Bedarf im Allround-Abhänge-Sozialstaat

Warum auch? Selbst der doofste und faulste Schüler weiß mittlerweile: Selbst wer nicht arbeitet, bekommt mehr Geld vom Staat in Form von Bürgergeld als viele Jobs heute noch einbringen:

„Es ist frustrierend, obwohl Obi, aber auch die anderen Anbieter, schon in der Lehre sehr gutes Geld zahlen, gute Arbeitszeiten haben, finden wir keinen Nachwuchs mehr und hätten dringend Bedarf.“

2023: 228.000 Auszubildende Fehlen in Deutschland

Und das obwohl nicht nur in Bayern Auszubildende eklatant fehlen: Denn auch auf dem gesamtdeutschen Ausbildungsmarkt blieben bis Juli 2023 insgesamt 228.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Besonders krasse Lücken tun sich auf bei Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel und für Büromanagement

Besonders alarmierend: Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in Bayer um 9,0 Prozent auf 68.900, während die Zahl der unversorgten Bewerber und Bewerberinnen um 7,8 Prozent auf 22.700 zurückging. (focus)

