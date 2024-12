Programm für Frühsexualiserung: WHO drängt auf Leitfaden zur „Sexualität für Kleinkinder“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit ihrem Leitfaden, der Eltern und Lehrer ermutigt, mit Kindern „von Geburt an“ Erwachsenenthemen zu „erforschen“, eine heftige Gegenreaktion ausgelöst. Der Leitfaden propagiert „Sexualität für Kleinkinder“ und fordert Eltern auf, „Geschlechtsidentitäten“ für ihre Babys zu erkunden.

Die woken Leitlinien werden an Schulen verteilt und empfehlen, dass Kleinkinder „Fragen zur Sexualität stellen“ und etwas über den „Genuss“ der „frühkindlichen Masturbation“ erfahren.

Der Leitfaden besagt, dass „Sexualerziehung von Geburt an beginnt“ und wird als „Rahmen für politische Entscheidungsträger, Bildungs- und Gesundheitsbehörden und Fachleute“ beschrieben, so telegraph.co.uk.

Ratschlag für „Entscheidungsträger“

Der Ratschlag, wie man mit kleinen Kindern über sexuelle Themen sprechen kann, richtet sich an politische Entscheidungsträger in der ganzen Welt und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Nach Angaben der globalistischen WHO wird der Leitfaden auf nationalen und internationalen Veranstaltungen beworben.

„Geschlechtsidentität erkunden“

In den Richtlinien wird vorgeschlagen, dass Vier- bis Sechsjährige dazu angehalten werden sollten, „über sexuelle Angelegenheiten zu sprechen“ und „ihre Geschlechtsidentität zu festigen“. Es wird empfohlen, Kindern unter vier Jahren „von Geburt an“ zu vermitteln, dass sie „das Recht haben, Fragen zur Sexualität zu stellen“ und „das Recht, Geschlechtsidentitäten zu erkunden“.

„Frühkindliche Masturbation“ soll unterrichtet werden

In den WHO-Leitlinien heißt es außerdem, dass Kinder unter vier Jahren über „Genuss und Vergnügen bei der Berührung des eigenen Körpers und frühkindliche Masturbation“ unterrichtet werden sollten. Diese Themen werden als „Mindeststandards, die von der Sexualerziehung abgedeckt werden müssen“ bezeichnet.

Britische Regierung gegen Leitfaden

Ein Sprecher der britischen Regierung hat behauptet, die WHO habe sich über den Gesetzgeber hinweggesetzt und die Richtlinien ohne offizielle Genehmigung herausgegeben.

„Die britische Regierung erkennt diesen WHO-Leitfaden nicht an, und wir sind mit den Empfehlungen nicht einverstanden“, warnte der Sprecher. „Wir haben sie nicht an Schulen verteilt oder dafür geworben.“

„Aktivistengruppen“ sollen für vorzeitige Sexualisierung sorgen

Unterdessen wurde der Leitfaden der WHO von Elternorganisationen und Aktivistengruppen verurteilt, die sich um eine vorzeitige Sexualisierung sorgen.

Tanya Carter, eine Sprecherin der Safe Schools Alliance, die sich für die Sicherheit von Kindern einsetzt, forderte eine „dringende Untersuchung“ der von UN-Organisationen wie der WHO und der UNESCO herausgegebenen Leitlinien zur Sexualerziehung.

„Es muss dringend untersucht werden, wie es dazu kommen konnte, dass diese Ideologie so viel öffentliches Denken beeinflusst“, so Carter weiter.

Ein WHO-Sprecher erklärte gegenüber The Telegraph, die Organisation stehe zu ihren Leitlinien und diese seien weiterhin zugänglich. Der Sprecher fügte hinzu: „Unsere Richtlinien spiegeln etablierte psychologische Fakten über das Verständnis von Kindern für ihren Körper und ihre psychosoziale Entwicklung wider, die auf jahrzehntelanger Forschung beruhen.“

Sexualerziehung „von Geburt an“

In dem Dokument wird behauptet, dass Kinder von Geburt an mit der Sexualerziehung beginnen. Es heißt dort:

„Von Geburt an lernen Babys den Wert und das Vergnügen von Körperkontakt, Wärme und Intimität kennen.“

Und:

„Bald darauf lernen sie, was ’sauber‘ und was ’schmutzig‘ ist.“