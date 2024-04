Islamisierung: London: “Allahu-Akbar” for Big Ben, Birmingham: Islamische Selbstkasteiungen (Videos)

Die politische Agenda zur Förderung der Massenmigration von Menschen aus außereuropäischen und uns kulturfremden Gebieten wird von den westlichen Eliten als „proeuropäisch“ bezeichnet. Offensichtlich stellen sie sich unter „Europa“ etwas ganz anderes vor als Menschen, die noch klar denken können. Solche „Pro-Europäer“ stellen gerade die neue Regierung in Polen. Wenn es nach ihnen geht, werden Warschau oder Krakau in einigen Jahrzehnten auch so „europäisch“ aussehen.

Die “friedliche” Übernahme des öffentlichen Raumes westlicher Refugee-Metropolen zeigt das wahre Ausmaß der Islamisierung:

London: Allahu akbar – Gebet vor Big Ben

Sadiq Khan’s London resembles an Islamic caliphate. pic.twitter.com/d1H9bZsdiC — RadioGenoa (@RadioGenoa) April 22, 2024

Birmingham: Rituelle islamische Selbst-Geißelung

It looks like Islamabad but it is Birmingham, UK. pic.twitter.com/61MnQilZYR — RadioGenoa (@RadioGenoa) April 20, 2024

Silvester in Islamabad oder Mailand? (Video)

Szilveszteri ünnepség a pakisztáni Karacsiban… Dehogy… ez Milánó! 🇮🇹🥳 pic.twitter.com/yc5m834N5L — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) January 1, 2024

