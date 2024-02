Erneut schwere Bauernproteste in Brüssel +UPDATE 26. 02.+

+UPDATE 26. 02.+

Erneut schwere Bauernproteste in Brüssel (Video)

Erneut haben knapp 1000n Traktoren Brüssels Straßen eingenommen.

Good morning from Brussels where farmers have once again taken to the streets to protest on the back of a meeting of EU agriculture ministers who are discussing ways to lighten farmers’ administrative load pic.twitter.com/B1dBljdIkz

— Natasha Foote (@NatashaFoote) February 26, 2024