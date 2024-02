Wie die Regierung plant, Ihre digitale Identität zu kontrollieren

Bedrohung der Privatsphäre und der freie Meinungsäußerung!



In den USA führt der scheinbar unaufhaltsame Marsch zur Einführung digitaler Identitätsnachweise in einem Bundesstaat nach dem anderen – fest verwurzelt in der Ansprache einer stark konsumorientierten Gesellschaft mit dem Versprechen, ihr Konsumverhalten „noch besser“ (d.h. einfacher, bequemer) zu machen – dazu, dass Datenschützer und Sicherheitsverfechter weiterhin darauf drängen, auf diesem Weg nicht verfassungsmäßige Rechte über Bord zu werfen.

Im Kern geht es darum, dass bei der weiteren Verbreitung von digitalen Identitätsnachweisen rechtlich und politisch sichergestellt werden muss, dass diejenigen, die diese Instrumente einsetzen, auch dafür Sorge tragen, dass sie im Einklang mit der Verfassung des Landes stehen. Die schlechte Variante wäre, diese Instrumente einfach einzuführen und von den Bürgern zu verlangen, dass sie blind darauf vertrauen, dass „alles in Ordnung sein wird“ – weil ein Politiker das gesagt hat. Die Kritiker argumentieren jedoch, dass digitale Ausweise zwar nach dem „Kodex der wahren Demokratie“ eingeführt werden könnten, dies aber derzeit einfach nicht der Fall sei. Ein Beispiel ist das scheinbar einfache System in Colorado. Seit vier Jahren wird den Menschen dort gesagt, dass der digitale Personalausweis genauso gut ist wie jeder andere (Lichtbild-)Ausweis. Alles, was sie tun müssen, ist die App auf ihrem Handy zu installieren, und schon können sie loslegen. (Natürlich erst, nachdem sie ihr echtes, reales Foto oder Video des von der Regierung ausgestellten Ausweises bei den Behörden hochgeladen haben). Aber hier kommt die ganze Industrie ins Spiel, die das Internet überwacht, Daten sammelt und monetarisiert. Auch wenn die persönlichen Daten des betreffenden Ausweises verschlüsselt werden, sobald sie digitalisiert sind, spielen, wie es in den Berichten heißt, „zahlreiche öffentliche und private Dienste“ dasselbe digitale Spiel der Verifizierung, indem sie die Server der Regierung „anpingen“. Und dann – „Dieser Ping erzeugt einen Datensatz, der beschreibt, wer, was, wann und wo. Mit der Zeit bilden diese Datensätze ein von der Regierung kontrolliertes Verzeichnis von Informationen über ihre Bürger.

Solange es „Drittanbieter“ gibt, gibt es keinen Grund, warum die Situation nicht schlimmer werden sollte. Aus Gründen, die nur der Colorado Digital ID („myColorado“) bekannt sind, ist die Sammlung riesiger Datenmengen von solchen Unternehmen abhängig.

Könnte der Staat, an den Sie Ihre Steuern zahlen, nicht die „Stärke“ aufbringen – ganz zu schweigen von der Schaffung legitimer Arbeitsplätze -, indem er sicherstellt, dass dieses sensible Geschäft tatsächlich vom Staat betrieben wird – und sich an die Gesetze, einschließlich der Verfassung, hält?

Die Antwort lautet: Nein. Man hat sich für private Unternehmen entschieden, die die „Drecksarbeit“ erledigen, einschließlich der Sammlung von IP-Adressen, Geräte- und Browser-IDs usw. Und warum?

Um nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber – sind diese staatlichen Politiker dumm? Die Antwort lautet: Im Gegenteil. Sie scheinen ihr Bestes zu geben, und während sie jetzt scheinbar legal sind, lassen sie sich in Wirklichkeit auf Dinge ein, die sich als sehr fragwürdig erweisen könnten, nicht zuletzt die Einbeziehung von „Dritten“ und ihre notorisch zentralisierten Datenmodelle.