US-Wahlkampf könnte „spannend“ werden – Biden sieht offenbar Geister

Wieder einmal ist die Liste der peinlichen Auftritte des US-Präsidenten um eine Facette reicher geworden.

Er erklärte, dass er nach seiner Wahl zum US-Präsidenten mit dem längst verstorbenen E-Präsidenten Frankreichs, François Mitterrand gesprochen habe, wie auch RT berichtete.

Mitterand starb vor 28 Jahren

Biden erklärte, er habe nach seiner Wahl zum US-Präsidenten mit François Mitterrand „aus Deutschland, ich meine, aus Frankreich” gesprochen. Mitterrand war allerdings 1995 sein letztes Jahr im Amt und starb darauf folgend 1996, also vor 28 Jahren.

US-Präsident Joe Biden scheint den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem verstorbenen François Mitterrand verwechselt zu haben, als er auf einer Wahlkampf-Veranstaltung am 4. Februar auf ein G7-Treffen im Jahr 2021 Bezug nehmen wollte.

In einer Rede auf einer Wahlkampf-Veranstaltung in Las Vegas erinnerte Biden daran, wie er kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten nach Südengland reiste, um sich mit den Regierungschefs von sechs anderen bedeutenden westlichen Volkswirtschaften zu treffen, die er fälschlicherweise dann auch noch als „alle NATO-Chefs” bezeichnete.

„Ich habe mich hingesetzt und gesagt, Amerika ist zurück. Und Mitterrand aus Deutschland, ich meine, aus Frankreich, sah mich an und sagte, wissen Sie, was, warum und wie lange sind Sie zurück?“ erklärte Biden.

Niederschrift ändert Mitterand in Macron

Mitterrand war von 1981 bis 1995 Präsident von Frankreich, und starb ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Alter von 79 Jahren. In der offiziellen Niederschrift des Weißen Hauses über Bidens Rede wird die Person, mit der er bei der G7-Veranstaltung im Juni 2021 in Cornwall gesprochen hatte, als Emmanuel Macron identifiziert.

Der amtierende US-Regierungschef ist bekanntlich für jede Art des Fehltrittes gut, sei es verbal oder physisch. Kritiker behaupten seit längerem, dass solche Vorfälle immer häufiger vorkämen, und führen diese auch als Beweis für den geistigen Verfall des 81-jährigen Politikers an. In derselben Rede vom 4. Februar begrüßte er ein 3-Milliarden-Dollar-Projekt für eine Hochgeschwindigkeitsbahn, die Las Vegas mit Los Angeles verbinden soll. Biden sagte, die Menschen würden in der Lage sein, in zwei Stunden von hier nach Las Vegas zu reisen, bevor er sich erneut korrigieren musste.

Auch Trump mit „Verwechslungen“?

Bidens Unterstützer haben die Bedenken freilich weitgehend heruntergespielt, während sie auf ähnliche Probleme hinwiesen, die Ex-Präsident Donald Trump, seinen mutmaßlichen republikanischen Herausforderer im Rennen um die Präsidentschaft, betreffen. Es hätte mehrere Fälle gegeben, in denen sich der 77-Jährige während seiner Wahlkampfveranstaltungen undeutlich ausdrückt hatte, und kürzlich schien er seine republikanische Konkurrentin Nikki Haley mit der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verwechselt zu haben.

Obwohl ein erneutes Aufeinandertreffen von Biden und Trump im November als fast unvermeidlich angesehen wird, halten die meisten US-Wähler dies offenbar für die Wahl zwischen zwei Übeln.

In einer landesweiten UMass-Amherst-Umfrage Anfang Februar gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie sich lieber nicht zwischen diesen beiden an der Wahlurne entscheiden würden. Unter den Demokraten sagten angeblich 37 Prozent, es wäre besser, wenn Biden keine zweite Amtszeit anstreben würde, während angeblich 29 Prozent der Republikaner dasselbe über Trump behaupteten.

