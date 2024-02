Dresden will Bomben-Gedenken zu Anti-Rechts-Demo machen

Statt Bomben-Gedenken demokratiefeindliche Aufmärsche geplant



Jahrestag der Luftangriffe: Kann man der deutschen Kriegsopfer auch ohne Statements „gegen Rechts“ gedenken? Dresdens Oberbürgermeister ruft lieber dazu auf, den Jahrestag der Luftangriffe auf die Stadt als Zeichen des Widerstands gegen Rechts zu nutzen.

DRESDEN – Im Vorfeld des Jahrestages der alliierten Bombenangriffe auf Dresden hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zu „einem friedlichen Statement aller demokratischen Kräfte“ gegen die vermeintliche Vereinnahmung des Gedenkens durch extreme Rechte aufgerufen. „Wir dürfen das Gedenken an den 13. Februar nicht den Ewiggestrigen überlassen, die nichts aus der Geschichte gelernt haben“, mahnte er. Hilbert wünschte sich ein „ebenso eindrucksvolles Zeichen“ wie bei den Protesten gegen die AfD in den vergangenen Wochen. Auch der Erste Bürgermeister Jan Donhauser (CDU) rief zu einem Widerstand gegen die „neuen Nazis“ auf. Für die Stadt sei Geschichte ein Spiegel ihres gegenwärtigen Handelns. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Montage bald in Polen: Bei Miele fallen bis zu 2700 Jobs weg

Gütersloh · Während der Corona-Jahre wuchs das Geschäft des Gütersloher Familienkonzerns sehr stark, jetzt kommt der Rückschlag.

GÜTERSLOH – Das allgemeine Sparprogramm soll nun rund 500 Millionen Euro bis zum Jahr 2026 erwirtschaften. Das Geld soll teilweise durch höhere Verkäufe eingenommen werden, überwiegend aber durch niedrigere Ausgaben. Seit 2019 habe der damalige Boom dazu geführt, dass sehr viel mehr Personal aufgebaut wurde, jetzt sollen eben bis zu 2000 Stellen wieder wegfallen. Dabei sei aber eher nicht zu erwarten, dass es am Ende inklusive der Verlagerung von Montagejobs rund 2700 Kündigungen geben könnte. Weiterelesen auf rp-online.de

Dramatisch: Gruppe Orcas steckte im Packeis fest – „Rangen nach Luft“

JAPAN -Vor der Küste tummelten sich etliche Orcas um ein kleines Loch im Packeis. Andere Möglichkeiten, um Luft zu holen, gab es nicht – die umliegende Eisdecke ist zu fest. Ein Fischer hatte die Gruppe per Drohne entdeckt. Mittlerweile sollen die Tiere aber selbst einen Weg aus ihrer Notlage gefunden haben.

Statt Zukunfts- eher Auslaufmodell: Massiver Einbruch bei Elektroauto-Nachfrage

Es gibt nicht einen einzigen Bereich, in dem die Ampel-Politik sich nicht als völliges Desaster erweist. Dies zeigt sich nun auch immer deutlicher bei der staatlich geschürten E-Auto-Hysterie.

Im Januar brach die Zulassung von E-Autos massiv ein. Während sie im Dezember noch bei 54.700 lag, was jedoch nur einem Anteil von 22,6 Prozent an der Gesamtzahl der Neuzulassungen entsprach, sank sie im Folgemonat sogar auf rund 22.500 (10,5 Prozent), wie der ADAC mitteilte. „Gegenüber dem Vorjahresmonat (Januar 2023) wurden zwar mehr E-Autos zugelassen (plus 23,9 Prozent), doch täuscht dies über die wahre Situation hinweg. Damals hatten viele Kunden durch Sondereffekte ihren Kauf auf Ende 2022 vorgezogen“, hieß es weiter. […] Bei den Kunden hat das E-Auto also einen denkbar schlechten Ruf, während Benziner sich steigender Beliebtheit erfreuen. Ihr Marktanteil liegt bei rund 38 Prozent, auch bei Dieseln gibt es einen Zuwachs. Ohne staatliche Zuschüsse wird das E-Auto also offensichtlich zum Auslaufmodell. Da dieselbe Regierung, die es gefördert hat, zugleich die Stromversorgung unmöglich macht, die zu seinem Betrieb erforderlich ist, zeigt sich hier gleich doppelt der ganze Irrsinn dieser Politik. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Trotz „Erderhitzung“: Voller Einsatz gegen Schneemassen am Flughafen München

Hunderte Menschen und Spezialmaschinen gewährleisten, dass der Flugbetrieb auch bei widrigen Wetterbedingungen aufrechterhalten werden kann.

Wie räumt man Schnee auf einer Fläche von 5,6 Millionen Quadratmetern, umgerechnet mehr als 780 Fußballfelder? Wohin mit den Schneemassen, wenn – wie am ersten Dezemberwochenende 2023 – rund 1,6 Milliarden Liter Schnee von den Runways, Rollwegen und Vorfeldern auf die Schneedeponien geschafft werden müssen? Dieser Herausforderung stellt sich ein starkes Team: Insgesamt sind im Winterdienst am Flughafen München rund 600 Frauen und Männer im Einsatz. Ihnen stehen etwa 180 Fahrzeuge zur Verfügung, von Schneefräsen über Kehrblasgeräte und Streufahrzeuge bis zum „Pistenbully“. Weiterlesen auf merkur.de

