Am Freitag um Mitternacht – 18.00 Uhr Washingtoner Zeit – veröffentlichte der amerikanische Starjournalist Tucker Carlson ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

In dem Interview ging es vor allem um den Krieg in der Ukraine, wie er begann, was derzeit geschieht und vor allem, wie er enden könnte. Carlson erinnerte daran, dass Putin sich am 24. Februar 2022, als der Konflikt in der Ukraine ausbrach, an sein Land wandte und sagte, er habe gehandelt, weil er zu dem Schluss gekommen sei, dass die Vereinigten Staaten über die NATO einen Überraschungsangriff auf Russland starten könnten. Die erste Frage war: Warum glaubt Putin, dass die USA einen Überraschungsangriff auf Russland starten könnten? Wie kommt er zu diesem Schluss?

Der russische Präsident begann seine Antwort mit einem Rückblick auf die Geschichte Russlands. Carlson fragte, warum der russische Präsident bestimmte Gebiete der Ukraine nicht annektiert habe, als er vor 24 Jahren an die Macht kam, wo diese doch seit Hunderten von Jahren zu Russland gehörten.

Putin fuhr fort, dass die Bolschewiki 1922, als die Sowjetunion gegründet wurde, mit dem Aufbau der Sowjetunion begannen und die Sowjetukraine schufen, die es zuvor nicht gegeben hatte. Gebiete, die nie Teil der Ukraine gewesen waren, wurden an die neu gegründete Ukrainische Sowjetrepublik abgetreten, wurden aber dennoch Teil der Ukrainischen Sowjetrepublik. Zu diesen Gebieten gehörte auch die Schwarzmeerregion, die unter Katharina der Großen besetzt worden war und keine historische Verbindung zur Ukraine hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Ukraine zusätzlich zu den Gebieten, die vor dem Krieg zu Polen gehört hatten, einen Teil der Gebiete, die zuvor zu Ungarn und Rumänien gehört hatten.

“In diesem Sinne haben wir allen Grund zu behaupten, dass die Ukraine ein künstlicher Staat ist, der nach dem Willen Stalins geschaffen wurde“- sagte Putin.

Carlson fragte den russischen Präsidenten auch, ob er glaube, dass Ungarn das Recht habe, sein annektiertes Gebiet von der Ukraine zurückzuerhalten. “Haben Sie Viktor Orban gesagt, dass sie [die Ungarn] einen Teil der Ukraine haben können?” – fragte Carlson.

“Niemals. Ich habe es ihm nie gesagt. Nicht ein einziges Mal. Wir haben nicht einmal ein Gespräch darüber geführt. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass die dort lebenden Ungarn in ihr historisches Land zurückkehren wollten”, sagte der russische Präsident.

Putin sprach auch über den Zusammenbruch der Sowjetunion und erinnerte daran, dass die russische Führung damals davon ausging, dass es nach dem Ende der Sowjetunion keine ideologischen Trennlinien mehr zwischen dem Westen und Russland gäbe. Die russische Führung glaubte, dass Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit den Vereinigten Staaten und dem “sogenannten kollektiven” Westen zusammenarbeiten könnte. Dies geschah jedoch nicht. Im Jahr 1991, als Russland erwartete, in die “brüderliche Familie der zivilisierten Nationen” aufgenommen zu werden, geschah nichts dergleichen.

“Das Versprechen war, dass die NATO nicht nach Osten expandieren würde. Aber das ist bereits fünfmal geschehen. Es hat fünf Erweiterungswellen gegeben. Wir haben das alles geduldet. Wir haben versucht, sie zu überzeugen. Wir haben sie gebeten, das nicht zu tun. Wir sind bürgerlich wie ihr. Wir sind eine Marktwirtschaft und werden nicht von der Kommunistischen Partei regiert. Lassen Sie uns verhandeln”, sagte Putin.

Carlson erinnerte daran, dass der russische Präsident bei mehreren Gelegenheiten gesagt hat, dass der Westen ein starkes Russland fürchtet, aber nicht im Einzelnen erklärt hat, warum. Carlson meinte, der Westen scheine ein starkes China nicht zu fürchten, warum sollte er also ein starkes Russland fürchten?

China habe eine Bevölkerung von 1,5 Milliarden Menschen und eine schnell wachsende Wirtschaft, während Russland nur 150 Millionen Einwohner habe, so der russische Präsident.

Putin sagte, 2014 habe es in der Ukraine einen Staatsstreich gegeben.

“Die USA sagten uns, wir sollten Janukowitsch besänftigen und sie würden die Opposition besänftigen. Wir haben gesagt: Okay, wir sind einverstanden, machen wir es so. Wie von den Amerikanern gewünscht, setzte Janukowitsch weder die Armee noch die Polizei ein. Trotzdem habe die Opposition in Kiew einen Putsch inszeniert.”

“Mit wessen Unterstützung”, fragte Carlson.

“Natürlich mit der Unterstützung der CIA”, antwortete Putin und merkte an, dass es ein Glücksfall gewesen sei, dass Carlson nicht in die Organisation aufgenommen worden sei, als er sich beworben habe. Der russische Präsident fuhr fort, dass sie 2014 begonnen hätten, diejenigen zu verfolgen, die den Putsch nicht unterstützt hätten. “Sie begannen 2014 den Krieg im Donbass, wo sie Flugzeuge und Artillerie gegen Zivilisten einsetzten.

“Damit hat alles angefangen” – sagte Putin.

“Das geschah also acht Jahre vor dem Beginn des aktuellen Konflikts“, bemerkte Carlson und fragte: “Was war der Auslöser? Was war der Moment, in dem Putin entscheiden musste, den Krieg zu beginnen?”

Laut dem russischen Präsidenten wurden die jüngsten Ereignisse durch die Erklärung der ukrainischen Führung ausgelöst, dass sie die Minsker Vereinbarungen, die einen Plan für eine friedliche Beilegung der Situation im Donbass enthalten, nicht umsetzen werde.

“Vor anderthalb Jahren erklärten die damaligen Staats- und Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs offen, dass sie die Minsker Vereinbarungen zwar unterzeichnet hätten, aber nicht beabsichtigten, sie umzusetzen. Wir wurden einfach an der Nase herumgeführt”, so Putin.



Auf die Frage, ob er vor Ausbruch des Krieges mit irgendjemandem hätte verhandeln können, antwortete der russische Präsident, er habe die USA und die europäischen Länder gebeten, das Minsker Abkommen mit der Ukraine umzusetzen.

“Aber niemand wollte das. Alle wollten das Problem nur mit militärischer Gewalt lösen”, sagte Putin. Und weiter:

“Das konnten wir aber nicht zulassen. Und die Situation spitzte sich so zu, dass auch die ukrainische Seite begann, sich auf militärische Aktionen vorzubereiten. Sie haben 2014 den Krieg begonnen. Unser Ziel ist es, diesen Krieg zu beenden. Und wir haben diesen Krieg nicht 2022 begonnen. Das ist ein Versuch, ihn zu beenden”, sagte der russische Präsident.

“Das ist ein Versuch, sie zu stoppen”, erklärte der russische Präsident.

Auf die Frage von Carlson, ob sie ihre Ziele bereits erreicht hätten, antwortete Putin, dass dies noch nicht der Fall sei, da das Ziel Russlands auch die Entnazifizierung sei. In Bezug auf die Friedensgespräche sagte Putin, die Koordinierung der Positionen habe einmal ein hohes Niveau erreicht,

“aber nachdem wir unsere Truppen aus der Umgebung von Kiew zurückgezogen haben, hat die andere Seite diese Vereinbarungen über Bord geworfen und den Befehlen der westlichen Länder, der europäischen Länder und der Vereinigten Staaten gehorcht, Russland bis zum Ende zu bekämpfen”.

Wann haben Sie zuletzt mit Joe Biden gesprochen? – fragte Carlson. Putin antwortete, dass er sich nicht daran erinnern könne, erinnerte sich aber daran, Biden vor dem Beginn der “speziellen Militäroperation” gesagt zu haben, dass er einen Fehler mache, wenn er die Ereignisse in der Ukraine unterstütze.

In Bezug auf die NATO und einen möglichen Atomkrieg sagte Putin, er glaube, dass die NATO-Mitglieder versuchten, “ihre eigene Bevölkerung mit einer imaginären russischen Bedrohung einzuschüchtern”, weshalb sie über einen möglichen Atomkrieg sprächen. Auf die Frage, ob er sich ein Szenario vorstellen könne, in dem russische Truppen beispielsweise Polen angreifen würden, antwortete Putin:

“Nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreift. Warum? Weil wir kein Interesse an Polen, Lettland oder sonst etwas haben. Warum sollten wir das tun? Wir sind einfach nicht interessiert”, sagte er.



Im weiteren Verlauf des Interviews befragte Carlson den russischen Präsidenten auch zur Neugestaltung der Weltordnung. Zur Frage der Blockbildung sagte Putin, dass “die Welt ein Ganzes sein muss”.

In diesem Zusammenhang sprach Carlson den US-Dollar an, der als allgemein akzeptierte Reservewährung die Welt in vielerlei Hinsicht geeint habe. Er fragte dann, wie nach Ansicht des Präsidenten “die Sanktionen den Platz des Dollars in der Welt verändert haben”.

“Den Dollar als außenpolitisches Kampfinstrument zu benutzen, war einer der größten strategischen Fehler der amerikanischen Führung“, sagte Putin.

Der russische Präsident erklärte, dass der Dollar die Hauptwaffe sei, mit der die Vereinigten Staaten ihre Macht in der Welt aufrechterhalten. Als die politische Führung beschlossen habe, den Dollar als politisches Kampfmittel einzusetzen, habe sie der Macht der USA einen Schlag versetzt.

“Selbst die Verbündeten der USA reduzieren ihre Dollarreserven. Jeder sucht nach Möglichkeiten, sich zu verteidigen”, fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass Russland zu sehr von China dominiert werde, antwortete Putin: “Nun, wir haben diese Horrorgeschichten gehört”. Aber China sei Russlands Nachbar, und ein Land könne sich seine Nachbarn ebenso wenig aussuchen wie ein Mensch seine Familienmitglieder.

“Wir haben mit ihnen eine 1000 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Das ist die wichtigste Tatsache.

Zweitens haben wir eine jahrhundertelange Geschichte des Zusammenlebens. Wir sind daran gewöhnt.

Drittens, ist Chinas außenpolitische Philosophie nicht aggressiv. Die Idee ist immer, einen Kompromiss zu suchen” so der russische Präsident weiter.

Er wies auch darauf hin, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und China schneller entwickeln als die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und China. “Jeder, der die Beziehungen zu China abbreche, schade nur sich selbst”, fügte er hinzu.

In Bezug auf die Beziehungen zwischen Russland und den USA sagte Putin, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern ändern könnten, wenn die amerikanische Führung ihre wahren Interessen erkennen würde.

Carlson fragte auch nach der Rolle der christlichen Religion in der Politik des russischen Präsidenten. “Nicht töten. Wie kann ein Staatsoberhaupt, das töten muss – in welchem Land auch immer – ein Christ sein? Wie kann er das vereinbaren?” – fragte er. Putin antwortete:

“Es ist ganz einfach, wenn es darum geht, uns selbst, unsere Familien und unser Land zu verteidigen. Wir greifen niemanden an. Und wir verteidigen unser Volk, uns selbst, unsere Heimat und unsere Zukunft”, sagte er.

Am Ende des Gesprächs kam man auf die Friedensgespräche zurück. “Ich möchte nur sicher sein, dass ich nicht falsch verstehe, was der Präsident sagt. Ich glaube, er will eine Verhandlungslösung für das, was in der Ukraine passiert”, sagte Carlson. Putin erinnerte daran, dass er schon einmal kurz vor einer Einigung mit der Ukraine stand, als er in Istanbul einen Friedensplan vorlegte, den die Ukraine auf Druck westlicher Staaten schließlich ablehnte, denn “hätte die Ukraine den Plan akzeptiert, wäre der Krieg bereits vor 18 Monaten zu Ende gewesen”.

Der russische Präsident erklärte, der Konflikt werde früher oder später enden.

“Die Beziehungen zwischen den beiden Völkern werden definitiv wiederhergestellt werden. Es wird Zeit brauchen, aber die Wunden werden heilen”, so Putin.

