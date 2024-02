Bild: Youtube wirtschaft tv

Während Europa dank der Auswirkungen von „selbst“ verhängten Russland-Sanktionen dem „Untergang“ entgegen steuert, kauften die USA im Jahr 2023 Uran im Rekordwert von 1,2 Milliarden US-Dollar aus Russland.

Diesen Rekordwert hatte eine Analyse von US-Statistiken durch RIA Novosti ergeben.

Historische Höchstmarke

Die USA haben im vergangenen die größte Menge an Uran aus Russland gekauft, die historisch gesehen jemals verzeichnet wurde. Dies berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf die Auswertung von Daten der US-Statistikbehörde.

Dazu erläuterte die Nachrichtenagentur, „das US-Repräsentantenhaus hatte im Dezember des Jahres 2023 einen Gesetzentwurf angenommen, der ein Einfuhrverbot für schwach angereichertes Uran russischer Herkunft vorsieht, das bis zum Jahr 2040 in Kraft sein wird. Das Gesetz würde die Einfuhr von schwach angereichertem Uran beschränken, das in Russland oder in einer, von Russland registrierten Anlage, hergestellt wurde.

Laut dem Gesetzentwurf ist der US-Energieminister jedoch befugt, das Verbot in Absprache mit dem Außenminister und dem Leiter des Handelsministeriums aufzuheben, wenn andere Uranlieferquellen nicht zur Verfügung stehen oder die Einfuhr von russischem Brennstoff im nationalen Interesse der USA liegt. In diesem Zusammenhang erhöhten die Vereinigten Staaten im letzten Monat des vergangenen Jahres ihre Uraneinkäufe drastisch, sie verdoppelten sich rasant auf den Höchststand von 193,2 Millionen US-Dollar seit März letzten Jahres“.

„Übliche US-Gesetzeshintertüren“

Angaben der Agentur zu Folge stiegen die Kosten für Uranlieferungen im Laufe des Jahres um satte 43 Prozent. Dadurch konnte Russland den ersten Platz bei den Uranlieferungen in die USA halten und seinen Anteil an den Einfuhren sogar noch erhöhen.

Obwohl die USA den „unerschütterlichen“ Willen bekunden, auf die russischen Uranlieferungen zu verzichten und auf andere Lieferanten umzusteigen, scheinen diese bisher unaufhörlich zuzunehmen.

Nach einer Analyse des Wirtschaftsportals RBK hatten die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr ebenfalls, beinahe „exzessiv“ Palladium und Mineraldünger aus Russland eingekauft. „Ebenfalls im Jahr 2023 importierten die USA Turbotriebwerke im Wert von 91 Millionen US-Dollar aus Russland, während die Lieferungen von Eisenmetallen im Laufe des Jahres um das Sechsfache auf 201,5 Millionen US-Dollar zurückgingen”, hieß es in einem Bericht zu diesem Thema auf RIA Nowosti.

