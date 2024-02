Ex-US-Energieminister: „Deutsche Grüne verbreiten Falschinformationen“ + uvm.

Bild: shutterstock

Der ehemalige Energieminister unter US-Präsident Barack Obama wirft den deutschen Grünen von Annalena Baerbock die „Verbreitung von Falschinformationen“ vor.

Im April des Vorjahres hat Deutschland die letzten noch aktiven Atomkraftwerke abgeschaltet. Im Kampf gegen den Klimawandel und auf der Suche nach grünen Alternativen zu fossilen Energieträgern setzte die Regierung in Berlin – entgegen einem immer größeren Trend in Europa – nicht auf die Atomkraft. Dies wird in den USA kritisiert. Der ehemalige Energieminister Steven Chu wirft der grünen Regierungspartei gar die „Verbreitung von Falschinformationen“ vor. In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ rät Chu den Deutschen, ihre Energiepolitik dringend zu überdenken. Denn es drohe die Abwanderung von großen Teilen der Schwerindustrie. Diese sei nämlich auf eine stabile und preisgünstige Stromversorgung angewiesen – und zwar rund um die Uhr. Weiterlesen auf krone.at

Horror-Szenen auf der Autobahn: Flugzeug muss notlanden zwei Menschen sterben

Florida (USA) – Dramatische Szenen! Bei der Notlandung eines Privatjets auf einer Autobahn sind im US-Bundesstaat Florida zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die zweimotorige Bombardier Challenger 600 mit fünf Menschen an Bord sei am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Nähe der Stadt Naples auf die Autobahn Interstate I-75 geprallt, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA) mit. Die Strecke wurde stundenlang gesperrt, wie das Sheriff-Büro von Collier County zudem mitteilte. Weiterlesen auf TAG24

Verfassungsschutz: Repression gegen Ex-Chef Maaßen

Der Verfassungsschutz nimmt seinen Ex-Chef Maaßen ins Visier. Die Begründung für den Schritt ist Humbug. Aber der Vorgang sagt viel aus über die Zustände im Land und erinnert an einen Witz aus Sowjetzeiten. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.

Jetzt wird Verfassungschutzpräsident a. D. Hans-Georg Maaßen – bis 2018 eine anerkannte Stütze des Verfassungsstaates – von seiner Behörde ins Visier genommen – als potentieller Rechtsextremist. Ein Riesendossier wurde angelegt, von dem der langjährige Direktor der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, meint, sein Detailreichtum überträfe sogar die Stasi-Akten prominenter DDR-Dissidenten. Die Vorwürfe gegen Maaßen sind natürlich Humbug. Man sucht Vorwände, um ihn kaltzustellen. Übel nimmt man ihm vor allem seine Kritik an der Agenda, Deutschland in einen Vielvölkerstaat mit allen Risiken und Nebenwirkungen zu verwandeln. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Wohnungsnot durch Migrantenflut: Scholz räumt grinsend eigenes Totalversagen ein

Bundeskanzler Olaf Scholz hat wieder einmal demonstriert, dass er der Realität des Landes, das er allenfalls pro forma regiert, völlig entrückt ist. Auf einem „Bürgerdialog“ in Brandenburg kommentierte er die dramatische Wohnungsnot im ganzen Land.

Dabei brachte er es fertig, gutgelaunt und augenzwinkernd einzuräumen, dass die 400.000 Wohnungen, die seine Regierung pro Jahr bauen will, eigentlich sogar die „untere Grenze“ des Notwendigen seien- während seine eigene Bauministerin Klara Geywitz in diesem Jahr bestenfalls mit ca. 265.000 fertiggestellten Wohnungen rechnet. Während das Vorhaben bereits mehrfach gescheitert ist, sagt Scholz mit seinem typischen Phlegma, dass selbst das deutlich verfehlte Ziel eigentlich viel zu niedrig ist. Als Grund für die ganze Misere nannte er jedoch nicht etwa die völlig wahnwitzige Migrationspolitik seiner Regierung, die die Wohnungsnot immer schlimmer macht oder die Kostenexplosion und Verunsicherung auf dem Immobilienmarkt, zu der die Ampel ebenfalls nach Kräften beiträgt, sondern schwafelte allen Ernstes von „einem psychologischen Problem durch einen schnellen Zinsanstieg in den vergangenen Jahren“. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Kein Witz: Weißer Roboter unter Rassismus-Verdacht: US-Magazin kritisiert mangelnde Inklusion

Ein US-Magazin kritisierte das Design vieler Roboter und forderte die Abkehr von europäischen Schönheitsidealen.

Ein Artikel der US-amerikanischen Zeitschrift Fast Company kritisiert die mangelnde Inklusion moderner Roboter. Dabei geht es den Autoren um mehr als gefärbtes Plastik.

Oft stellen Roboterhersteller ihre Maschinen in einem glänzenden, weißen Design her. Dies erschwere es beispielsweise schwarzen Kindern, mit diesen Robotern zu interagieren, so das FCM. Hintergrund seien kulturelle Vorstellungen, dass gute Roboter glänzend und weiß sein müssten. Die Autoren forderten mehr Inklusion beim Design der Maschinen und eine Abkehr von europäischen Kultur- und Schönheitsidealen. Weierlesen auf freilich-magazin.com

