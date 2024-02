Ungarische Präsidentin erklärt Rücktritt – Hintergründe einer linken Fake-News-Kampagne

Von unserem Ungarn-Korrespondenten ELMAR FORSTER

Linke Soros-Opposition verbreitet verleumderische Fake News

Gestern Nachmittag gab die ungarische Staatspräsidentin Novak Katalin ihren Rücktritt bekannt, wozu sie extra Ihren Besuch in der Golfregion unterbrochen hatte. Vorausgegangen war all dem ein tageslanges Politgezerre, bei dem die linke Budapester Soros-Opposition Morgenluft witterte, indem sie, und freilich viele gleichgeschaltete Westmedien Verleumdungen und Fake News in die Welt setzten, allen voran BILD:

„Nach Pädophilen-Begnadigung Ungarns Präsidentin schmeißt hin.“

Und auch in der “New York Times” wird der Rücktritt von Katalin Novák verleumderisch…

…”als Teil einer Reihe von Sexskandalen” beschrieben, welcher “führende Mitglieder der Regierungspartei zu Fall brachten“.

Nun freilich steht die Soros-Opposition, die sich immer standhaft geweigert hat, das sogenannte „Kinderschutzgesetz“ der ungarischen Regierung zu unterstützen, blamiert da. Ist doch der Umgang Ungarns in dieser Affäre ein Musterbeispiel dafür, wie die rechtsnationale Orban-Regierung auf Fehler, politische Konsequenzen folgen lässt, während die Linke ihr eigene Korruption und Verfehlungen arrogant ignoriert.

Die Fakten des sogenannten „Pädophilie-Skandals”

Dabei wurde der stellvertretende Ex-Direktor eines Kinderheimes wegen versuchter Nötigung als Mittäter und Bestechung, zu einer Freiheitsstrafe und zu einem Berufsverbot verurteilt. Er soll dem Gerichtsurteil zufolge Missbrauchsopfer dazu gezwungen haben, ihre Zeugenaussagen gegen den Heimleiter zu widerrufen – zur Entlastung des Chefs. Der Heimleiter wurde zu acht Jahren Gefängnis, sein Stellvertreter zu drei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Seit 2021 verbüßte der nun begnadigte Verurteilte seine Strafe, davon insgesamt ein Jahr und fünf Monate in Gefängnishaft. Wegen guter Führung wurde er ab dem 31. März 2023 in Reintegrationshaft genommen, wobei er aus der Justizvollzugsanstalt in Hausarrest mittels einer Fußfessel entlassen wurde.

Implementierte Fake News

Unrichtig sind also diese von vielen Medien behaupteten Fake News: Der Mittäter wäre aus Gefängnishaft begnadigt worden bzw., dass er wegen Pädophilie verurteilt worden wäre.

Richtig ist: Staatspräsidentin Novak hatte in nämlich Ende April 2012 aus der Hausarrest-Haft begnadigt. Und zwar in Zusammenhang mit einer Reihe anderer Begnadigungen anlässlich des Papstbesuches. Der Verurteilte wäre also am 22. Januar 2024 unter Auflagen aus dem Hausarrest entlassen worden – also neun Monate vorher.

Typisch für die gleichgeschaltete Linkspresse ist freilich, dass jene unhinterfragt tendenziöse Vermutungen kolportiert:

„Oppositionsmedien vermuteten gute Beziehungen des Begnadigten zur katholischen Kirche und zur Familie Orbans.“ (ORF)

Werden hingegen ähnliche Vermutungen gegen Linke kolportiert, wird dieser Umstand geflissentlich verschwiegen: wie etwa im Kinder-Pornographie-Skandal des österreichischen Ex-Burgschauspielers Teichtmeister.

Würdiger Rücktritt durch Staatspräsidentin und Ex-Justizministerin

Auffallend freilich im positiven Sinne einer gelebten rechten Zivilcourage: Dass auch Berater der Staatspräsidentin zurücktraten, und auch der ungarische Ministerpräsiden Orban auf Distanz zu Novak ging.

In diesem Zusammenhang kündigte auch noch die ehemalige Justizministerin Judit Varga ihren Rücktritt an: Hatte sie doch als Justizministerin die umstrittene Begnadigung durch die Präsidentin Novak vorgeschlagen und unterzeichnet. Varga tritt somit als Vorsitzende des „Ausschusses für europäische Angelegenheiten“ sowie als Parlamentsabgeordnete zurück, außerdem als geplante Fidesz-Vorsitzende bei den EU-Wahlen am 9. Juni.

Interessant freilich aber auch das Timing der Veröffentlichung des Skandals: Hätte doch ein „aufmerksamer Bürger“ das linke Nachrichtenportal 444.hu informiert. Und zwar ein knappes Jahr nach der offiziellen Begnadigung durch die Präsidentin und ein knappes halbes Jahr vor den bevorstehenden EU-Wahlen. Sollte also eine äußerst fähige Ex-Justizministerin als Fidesz-EU-Vorsitzende verhindert werden?

Subversiv-hinterhältige Methoden der Linken als Rohrkrepierer

Der Szajer-Homosexuellen-Skandal

So wurde im Jänner 2020 der Fidesz-EU-Parlamentarier J. Szajer als “Orban-Getreuer bei einer Sexparty erwischt“. (ORF) – und zwar in Brüssel. Genüsslich sezierte damals die linke Kampfpresse das unglaublich heiße Menü:

„Der Politiker gilt als nationalkonservativer Vordenker, … der seinen Landsleuten einbläut, dass die Ehe heilig und Homosexualität verwerflich ist.“ (Der Spiegel)

Hatte doch das ehemalige Fidesz-Gründungsmitglied, J. Szajer, die ungarische Verfassung mit „Berufung auf das Christentum“ entworfen, welche „die Ehe (als) Bund von Mann und Frau“ definiert und somit „in Ungarn die Gleichstellung gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften juristisch verhindert.“ (Spiegel

Aufgrund des Timings wurde sogar vermutet, das der deutsche “BND”-Geheimdienst das Outing der Affäre inszeniert haben könnte: Befand sich doch Orban damals in einem Abstimmungs-Streit mit den anderen EU-Staaten über den sogenannten Rechtstaatlichkeits-mechanismus, welcher EU-Gelder an die Einhaltung sogenannter Demokratiestandards koppelte.

Die komplizierten Verwicklungen sind diesbezüglich nachzulesen bei Philosophia Perennis und andreas-unterbergers-tagebuch.

Geschadet hatte das alles der Orban-Regierungspartei FIDESZ freilich nicht: Konnte sie doch im Mai 2022 die 2/3-Mehrheit in vierter Folge sogar noch ausbauen.

In diesem Sinne dürfte nun dem Polit-Profi Orban aber eine nicht zu unterschätzender Kollateral-Front gegen die Soros-Linke gelungen sein. Folgte doch schon damals der konsequente Rücktritt des geouteten Homosexuelle Szajer.

Linke Soros-Opposition scheitert 2018 mit Alinsky’s Anarcho-Aktion

Der als “amerikanischen Goebbels” bekannte Saul Alinksy verfasste in den frühen Siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine subversive Anleitung unter dem denkwürdigen Titel “Regeln für realistische Radikale“. Auf Vorlage dieser und seiner Theorie des “Community-Organizings” (1971) versuchte die Budapester Soros-Linke im Dezember 2018 einen kläglich gescheiterten Putsch gegen die demokratisch gewählte Orban-Regierung:

Und auch die gleichgeschalteten westlichen Mainstream-Medien stilisierten damals linke Soros-Protestler mit ihrer vorweihnachtlichen Blockade des ungarischen Fernsehens zu “Opfer-Märtyrer-Helden” hoch. Das Vorgehen scheiterte allerdings in einer medialen Blamage, indem sich die Linken aufgrund medial übertragener Verleumdungsvideos selber lächerlich machten. Nachzulesen unter: https://www.andreas-unterberger.at/m/2019/01/alinskyijs-ijregeln-fr-radikaleij-linker-polit-aktionismus-la-monty-python/

“Verantwortungslosigkeit der Linken ohne Konsequenzen”

In diesem Zusammenhang nannte nun der Vorsitzende der Fidesz-Fraktion, Máté Kocsis, den ehemaligen sozialistischen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsany als Beispiel für die völlige Verantwortungslosigkeit der Linken in der Politik: Hatte doch Gyurcany Ungarn 2006 nach seiner bekannt gewordenen Lügen-Vulgärrede und den darauf folgenden Protesten (mit wohlwollender Duldung der linken EU-Eliten) an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht.

Denn ganz im Gegenteil zu Konsequenzen des rechten Lagers bei eingestandenen Fehlern hat der Lügenpremier bis heute niemals Verantwortung übernommen, und ist auch (als Vorsitzender der „Demokratischen Koalition“) nie von der politischen Bühne verschwunden.

„Wir müssen unseren Gegnern klarmachen, dass das, was das Staatsoberhaupt und Judit Varga getan haben, das Minimum ist. Und ich glaube, dass wir in Zukunft mehr darüber sprechen sollten.“ (Máté Kocsis in Magyar Nemzet)

Noch ein delikater Fall sei erwähnt: Hatte doch die linke Blockopposition zu den Wahlen 2020 einen sexistischen Frauen-Stalker, Grécy Zsolt, zum Kulturchef ernannt – mit Aussichten also auf einen Kultur- oder Bildungsminister. Und so als wäre nichts geschehen, ist Grécy immer noch Parlamentsabgeordneter der “DK”-Parlamentsfraktion des sozialistischen Sozi-Ex-Minister Gyurcsany.

Ball liegt nun beim Parlament

Bezüglich des Rücktritts der ungarischen Präsidentin Novak liegt nun der Ball beim Parlament, welches deren Demission innerhalb von 15 Tagen annehmen muss. Dann muss innerhalb von 30 Tagen ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden, und zwar durch das Parlament.

