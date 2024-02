Über den grünen Faschismus

Grüne Mutation: Vom friedlichen Umweltschützer zum grauslichen Komplizen von Kriegstreibern und Großkapital. Bild: shutterstock

Nachdem in den von der deutschen Regierung organisierten Demonstrationen gegen „Rechts“ die AFD-Anhänger als Nazis und Faschisten beschimpft werden, sollte man sich eingehend mit dem Faschismusbegriff auseinandersetzen.

Von REDAKTION | Ein Experte auf dem Felde der Faschismusdefinition war der bulgarische Kommunist Georgi Dimitroff. (Zur Erinnerung: Dimitroff wurde im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand 1933 verhaftet. Er konnte sich aber souverän verteidigen und wurde wieder freigelassen.) Dimitroff definierte den Faschismus als „terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals (VII. Weltkongress der Komintern 1935). Es muss hier gleich gesagt werden, dass diese Definition in der heutigen BRD als staatsfeindlich gilt. Staatsgläubige Bürger müssen also an dieser Stelle sofort zum Lesen aufhören!

Dimitroff verortet also den Faschismus im Finanzkapital! Dazu ist jetzt natürlich vom Autor eine Standortdefinition notwendig. Dimitroff lehnte wie alle Kommunisten der dreißiger Jahre natürlich den Kapitalismus als Wirtschaftsform ab. Das Finanzkapital ist aber nichts anderes als das monetäre Rückgrat des Kapitalismus. Alle großen Unternehmen sind heutzutage als Aktiengesellschaften organisiert und benötigen regelmäßig Kapitalspritzen von den Finanzmärkten. Dies hängt auch mit dem von Marx (oder Engels) postulierten Gesetz der fallenden Renditen zusammen. Durch diese Gesetzmäßigkeit ist es den Unternehmen auf Dauer nicht möglich alle notwendigen Investitionen aus ihrem Cash Flow zu finanzieren. Sie sind daher gezwungen ihren Kapitalbedarf über den Kapitalmarkt zu befriedigen.

Nachdem alle sozialistischen Experimente, etwa vom „nationalen“ zum „real exisiterenden“ gescheitert sind, ist die Weltwirtschaft heute im Wesentlichen kapitalistisch organisiert und die Finanzmärkte sind eine notwendige Begleiterscheinung. Insofern resultiert aus den Finanzmärkten a priori noch kein Faschismus.

Allerdings repräsentieren die weltweiten Finanzmärkte mit einer Marktkapitalisierung von fast 100 Billionen Dollar eine ungeheure Macht, die durch keinerlei Kontrolle eingehegt ist. Die Aktien werden vielfach von Fonds verwaltet, die wieder Zusammenschlüsse bilden wie beispielsweise der an dieser Stelle schon öfters erwähnte Zusammenschluss Climate Action 100 plus (https://www.climateaction100.org/about/). Dieser Zusammenschluss verwaltet derzeit 68 Billionen Dollar Marktkapitalisierung und hat das Ziel, den Klimaschwindel weltweit zu Durchbruch zu verhelfen.

Diesen Akteuren geht es nicht mehr um klassische Unternehmensfinanzierung, sondern um ein neues Geschäftskonzept: Durch Herbeifantasieren des drohenden Weltuntergangs durch den behaupteten und durch nichts bewiesenen menschenverursachten Klimawandels sollen also ganz neue, hochlukrative Geschäftsfelder erschlossen werden, die anderenfalls völlig sinnlos wären.

Dabei geht es nicht nur um Windräder und PV-Anlagen, bei denen die möglichen Profite bereits überschaubar sind. Der wirkliche Hammer wäre der Umbau aller Produktionsprozesse auf CO2-freie Abläufe wie beispielsweise CO2-freie Stahl und Zementerzeugung und vieles mehr. Die gesamte Energieversorgung soll von Erdgas (Methan) auf „grünen Wasserstoff“ umgestellt werden, der zigfach teurer als das Methan wäre. Auch die klassische Landwirtschaft soll, weil „klimaschädlich“, verschwinden und durch industrielle Großproduktion von veganen Schmarren auf der Basis von genmanipulierten Pflanzen ersetzt werden, für die dann einige wenige Akteure die Patente besitzen und sagenhafte Gewinne lukrieren. Pflanzen sollen dann nicht mehr auf Feldern, sondern in Silos vertikal übereinander angebaut werden (vertical farming). Die freiwerdenden Felder sollen „renaturiert“ werden und Platz für Bär und Wolf bieten!

Es geht also im Gegensatz zu den vergangenen industriellen Revolutionen nicht darum Güter und Dienstleistungen zu verbilligen, oder überhaupt neue Güter und Dienstleistungen zu entwickeln, sondern vorhandene Güter und Dienstleistungen zu verteuern und somit die Gewinne der Fonds ins unermessliche auf Kosten der Menschheit zu steigern. Während die vergangenen industriellen Umwälzungen wegen der offensichtlichen Vorteile von selbst von statten gingen, kann diese neue „grüne“ Revolution nur mit Gewalt durchgesetzt werden.

Während also der Kapitalismus bis zu einem bestimmten Punkt der Menschheit den industriellen Fortschritt und somit auch sozialen Fortschritt brachte, ist dieser neue „grüne“ Kapitalismus eindeutig reaktionär und rückwärtsgewandt. Die Menschheit soll durch diese neuen Produkte nicht befreit, sondern versklavt und auch ausgerottet werden.

Jene politischen Parteien, die diesen Klimairrsinn propagieren, sind also im Dimitroff´schen Sinne eindeutig faschistisch, womit der Leser versteht, wieso die Dimitroff-Definition in Deutschland als staatsfeindlich angesehen wird.

