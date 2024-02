Hamas-Rechenzentrum in Geheimtunnel unter UN-Palästina-Hilfsorganisation (Video)

Laut Angaben der israelischen Streitkräfte („IDF“) soll es Hinweise darauf geben, dass das UNRWA-Hauptquartier, also die UN-Hilfsorganisation für Palästina-Flüchtlinge, von Hamas-Terroristen genutzt worden sei.

Es wurde nämlich ein Hamas-Stützpunkt unter dem UNRWA-Hauptquartier entdeckt. Bestätigt wurde allerdings nicht, ob UN-Hilfsorganisationen nach Ausbruch des israelisch-palästinensischen Krieges noch in dem Gebäude präsent waren. Jedenfalls wurden im Gebäude unter anderem Waffen und Sprengstoff gefunden. Insofern erhob das israelische Militär weitere schwere Vorwürfe gegen UNRWA im Gazastreifen: Hätte sich doch unter deren Hauptquartier das Rechenzentrum des Hamas-Geheimdienstes befunden.

Es soll auch Hinweise darauf geben, dass das UNRWA-Hauptquartier von Hamas-Terroristen genutzt wurde. Unsicher ist freilich, wann dies geschehen sein soll – vor dem Terroranschlag der Hamas Anfang Oktober oder nach dem Ausbruch des israelisch-palästinensischen Krieges.

These findings were found within @UNRWA facilities:

Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA’s main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o

— Israel Defense Forces (@IDF) February 10, 2024