Sioux erteilen Gouverneurin von South Dakota Einreiseverbot

„Unsere Leute werden zu ihrem politischen Vorteil missbraucht“, begründete Frank Star Comes Out, Präsident des Oglala-Sioux-Stammes, die Entscheidung.

Gouverneurin Noem hatte vorgeschlagen, ihr Bundesstaat solle Stacheldraht und Sicherheitspersonal nach Texas schicken, um Übertritte an der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu verhindern. Für Star Comes Out war das ein Versuch, die Gunst des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu gewinnen und ihre Chancen zu erhöhen, seine Vizepräsidentschaftskandidatin zu werden.

„Aufgrund der Sicherheit der Oyate werden Sie hiermit mit sofortiger Wirkung aus den Heimatländern des Oglala-Sioux-Stammes verbannt!“ heißt es in der einer von Stammespräsident Star Comes Out an Noem gerichteten Erklärung. „Oyate“ ist ein Wort für Volk oder Nation.

“Viele derjenigen, die an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ankommen, sind indigene Völker aus Orten wie El Salvador, Guatemala und Mexiko, die auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben kommen”, fügte der Stammesführer hinzu.

„Sie dürfen nicht wie während der Trump-Administration in Käfige gesteckt, von ihren Kindern getrennt oder mit Stacheldraht verletzt werden, der ausgerechnet aus South Dakota kommt“, sagte er.

Star Comes Out ging auch auf Noems Äußerungen vor dem Parlament des Bundesstaates ein. Sie hatte erklärt, eine Bande, die sich Ghost Dancers nennt, sei mit grenzüberschreitenden Kartellen verbunden und nutze die Reservate in South Dakota, um Drogen in Indianerreservaten im gesamten Mittleren Westen zu vertreiben.

Star Comes Out sagte, er sei zutiefst beleidigt über ihren Hinweis und sagte, der Geistertanz (Ghost Dance) sei eine der „heiligsten Zeremonien“ der Oglala Sioux. Die Bemerkung sei eine „eklatante Respektlosigkeit und ist eine Beleidigung für unsere Oyate.“

Er fügte hinzu, dass der Stamm eine souveräne Nation sei und nicht zum Bundesstaat South Dakota gehöre.

Gouverneurin Noem sprach von einer „bedauerlichen Entwicklung“ und erklärte ihre Bereitschaft mit allen Indianerstämme ihres Staates zusammenzuarbeiten.

Im November hatte Star Comes Out aufgrund der zunehmenden Kriminalität den Ausnahmezustand über das Pine Ridge Reservat verhängt.

Noem hat dreimal Truppen der Nationalgarde an die mexikanische Grenze entsandt, ebenso wie einige andere republikanische Gouverneure.

Im Jahr 2021 zog sie Kritik auf sich, weil sie von einem republikanischen Spender eine Spende in Höhe von 1 Million US-Dollar angenommen hatte, um die Kosten für einen zweimonatigen Einsatz von 48 Soldaten dort zu decken.

Trisha Ahmed ist Mitglied der Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America ist ein gemeinnütziges nationales Serviceprogramm, das Journalisten in lokale Nachrichtenredaktionen vermittelt, um über Themen zu berichten, die geringe Aufmerksamkeit erhalten. Folgen Sie ihr auf X, ehemals Twitter: @TrishaAhmed15

Dieser Beirag von von

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.