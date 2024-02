Gang młodych Arabów bije niemiecką młodzież (wideo)

Poniższe kolorowe urozmaicenie pochodzi z Niemiec:

“W Niemczech Arab napada na młodą dziewczynę. Jej chłopak interweniuje, konfrontuje się z nim i żąda odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Wtedy inni Arabowie rzucają się tłumnie, by ją brutalnie pobić.

Podłe zachowanie tchórzy”.

In Germany an Arab assaults a teenage girl. Her boyfriend steps in & takes him on & gives a good account of himself. Then other Arabs pile in en masse for a brutal kicking.

Contemptable behaviour of cowards. pic.twitter.com/FKfef0y8SX

