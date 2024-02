Österreich: Jörg Haider Gedenkstätte am Unfallort bei Klagenfurt verwüstet

KLAGENFURT – Die Schändung der Gedenkstätte für Jörg Haider an der Unfallstelle bei Klagenfurt zeigt uns einmal mehr, wie das politische Klima zunehmend von jenen Kräften vergiftet wird, die ihren Weg, politisch in eine linksfaschistische Gesinnungsdiktatur und wirtschaftlich in den Turbokapitalismus, von Demokraten und anständigen Bürgern bedroht sehen.

Sehen Sie eine Stellungnahme von Gereald Grosz dazu:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.